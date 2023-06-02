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美通過債限協議兼憧憬暫停加息　科技股借勢急彈邊隻最值博？

02/06/2023

　　積弱多時的恒指今日(2日)由一眾重磅科技股帶領大反彈，除因超賣嚴重外，美國參眾兩院通過債限協議 ，聯儲局6月可能暫停加息令美元走軟，均利好科技股表現，加上有大行唱好，騰訊(00700)、美團(03690)、京東(09618)、阿里(09988)及百度(09888)齊飆逾半成。值得一提，現時適值「618購物節」，阿里繼京東及小米(01810)之後報捷，相信亦有助沖喜，不知科技股升勢能否持續，當中哪隻最值博呢？

 

(截自騰訊官網媒體資料庫)

 

美參眾兩院通過債限協議　聯儲局6月或暫停加息美元走軟


　　美國參眾兩院順利通過債限協議，聯儲局高層暗示6月可能暫停加息，且人工智能熱潮驅動大型科技股強勁漲勢恢復，隔晚美股反彈，納指彈升165點或1.3%，報13100點。中概股跟隨上揚，百度(BIDU)升6.46%，收報130.79美元；京東(JD)升5.92%，收報34.53美元；阿里巴巴(BABA)升4.34%，收報83美元。而反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數升244點或4.07%，收報6236。其後美國參議院亦通過暫停債務上限的法案，暫時取消政府31.4萬億美元的債務上限，避免可能出現的美國有史以來首次違約。總統拜登發聲明，表示他將盡快簽署法案，使之成為法律。

 

　　另外，今晚美國將公布備受關注的就業報告，市場押注聯儲局將暫停加息。美元持續走軟，美匯指數下跌0.75%，至103.54，是5月24日以來最低。

 

天貓618奢侈品30分鐘超去年日成交　蘋果直播首秀銷售額料破億

 

　　天貓618購物節於本周三(5月31日)晚8時正式開啟，繼京東及小米報捷後，阿里旗下天貓奢品也實現「開門紅」，Burberry、Chloe、Miu Miu、De Beers等奢侈品牌30分鐘成交已超過去年同期全天。此外，天貓奢品直播成交顯著，周三晚有超過40家奢侈品牌店舖同時開啟直播，珠寶、家居、運動戶外、箱包服配、男女裝等品類直播成交比去年618增長迅猛，其中珠寶品類直播成交是去年的10倍，家居品類是去年的6倍。

 

　　另蘋果天貓官方旗艦店周三晚7點開啟在淘寶直播，這是蘋果在全球範圍內首次官方直播。據淘寶披露數據，有接近130萬人觀看這場直播，1小時內直播間就收獲了30萬人點贊，多款產品被搶空，有第三方人士預估直播引導銷售額或超過1億人民幣。

 

大和：大部分內地科網股盈利穩增　偏好騰訊網易等

 

　　大和發表最新報告指，大部分內地網際網路股已經公布首季業績，盈利穩健增長，偏好順序為騰訊、網易(09999)、拼多多及百度美股，因為它們首季業績表現都明顯勝預期。目前遊戲業務已經顯示出具韌性，在市場波動中推薦具有強勁的近期業務增長能見度的防禦性公司。


　　大和重申對內地網際網路行業正面態度，相信騰訊和網易遊戲收入增長勢頭將在未來幾個季度會有所提升，而在消費降級趨勢下，拼多多有能力在短期內獲得市場份額，另百度的搜索和雲計算業務今年復甦將超過同行表現。大和維持騰訊目標價465元，予網易、拼多多、百度目標價分別為110美元、125美元及215美元，評級均為「買入」。

 

光大證券：績優科技股將率先反彈　可吼網易百度 

 

　　光大證券國際產品開發及零售研究部指，重磅科網股在績後「見光死」，當中阿里及美團公布業績後當日均跌逾5%，雖然兩間公司的季績整體好於市場預期，但市場憂慮阿里部分高增長業務被分拆，同時憂慮美團的外賣競爭持續及成本上升，對前景看法審慎，不過亦有部分股份績後獲市場普遍看好，相信在市場氣氛轉好後會率先跑出，當中可以留意網易及百度。百度首季扭虧為盈，營收和利潤均超市場預期，當中廣告業務復甦迅速，智能雲首次見盈利、經營利潤率得到改善。公司預計文心一言將逐步融入其所有業務，並會圍繞文心一言建立新生態，料將增強其產品和服務，並吸引更多的使用者，相信將更為有利其廣告業務復甦，助公司實現長期及可持續的增長。


　　另光大證券指，國產遊戲版號審批「常態化」，料遊戲行業的景氣度持續回暖，網易作為行業龍頭之一，上周更公布了一份亮麗業績。網易首季經調整淨利潤按年升47.8%至75.7億人民幣，高於市場預期，遊戲毛利率見近年最高水平，達66.7%。公司稱未來數月至少推出5款新遊戲，早前的遊戲發布會亦發布了11款新品，涵蓋不同題材，考慮到遊戲版號已完全恢復審批，預計公司將有更多遊戲發布，並有望保持較好的遊戲新品儲備，下半年遊戲業務有望迎來更好增長。

大摩：美團料今年核心本地商業收入增30%　予目標價180元

 

　　美團亦有大行唱好。摩根士丹利指，美團首季業績穩固，相信市場對到店業務競爭的擔憂已反映在股價上，憧憬外送業務單位利潤提升，以及到店業務交易額及市場份額有增長空間，維持對其「增持」評級，目標價180元。


　　大摩又引述美團管理層透露，今年核心本地商業業務預期收入可按年增長30%，非國際會計準則下經營利潤料實現逾20%增長。按業務劃分，外送銷量預計按年增長20%以上，單位利潤料改善；到店、酒店及旅遊業務經營利潤率則預期保持在約35%水平。管理層又預期，旗下外送業務具有商家、用戶及配送網絡優勢，競爭對手難以複製，長遠而言預期市場份額可從現時的70%進一步提升至75%以上。高盛亦維持美團目標價207元，予「買入」評級，認為公司在食品外賣領域地位持續領先，與抖音在到店本地服務中的競爭可控。

 

黃德几：極度超賣估值低可再升些少　最看好騰訊阿里

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几指，恒指近期受美國債務上限問題及憂慮加息等困擾已跌了很多，其中科技股大部分業績優於預期也照跌，主要擔憂內地經濟復甦無以為繼，以及受累中美博弈持續。不過，科技股超賣情況可謂前所未有，估值極低，遲早會出現技術性反彈，加上內地青年失業問題嚴重，年青人大多希望入職科企，內地政府對科企也因而傾向扶持。今日科技股即趁A股造好兼憧憬內地推出扶持政策，加上挾淡倉因素急升，大多已升回保歷加通道中軸，而恒指或可反彈至19400點，科技股料可再升多少少，其中最看好騰訊及阿里，除因之前極度超賣，跌離保歷加通道底線外，市場好像已忘了阿里有重組分拆消息，騰訊亦有再獲批遊戲版號等利好因素，騰訊大股東料也不急於沽貨。

 

溫鋼城：美團或可升至125元　京東可分段減倉炒波幅

 

　　另iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，港股超賣完一輪不排除有些反彈，升多3、4日也不出奇，其中美團最樂觀或可升至125元，但126至140元有不少蟹貨，料升至126元阻力開始較大。京東因618銷情不錯刺激股價上升，現已升至之前橫行區底，即20天線約137元，開始會有蟹貨，最樂觀可升至橫行區頂148至150元，始終市場仍憂慮百億補貼會否蠶食其盈利，而料其今明兩年盈利增長近兩成，不算很多，但比阿里稍為理想，策略上可分段減倉，炒波幅較佳。

 

　　科技股今日普遍急升，騰訊升5.96%收報334.2元，美團升7.8%報121.6元，京東升6.54%報138.5元，阿里升6.73%報82.5元，百度升7.32%報130.5，小米升4.68%報10.74元，網易升3.57%報136.4元，惟嗶哩嗶哩(09626)跌0.48%報123.5元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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