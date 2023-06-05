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《午市前瞻》恒指料19500有阻力 中海油候至11.8元吸納

05/06/2023

　　恒生指數半日收報19052，升102點或0.54%，主板成交541.2億元。恒生中國企業指數報6442，升14點或0.22%。恒生科技指數報3829，升4點或0.12%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報335.4元，升1.2元或0.36%，成交32.69億元；美團收報121.2元，跌0.4元或0.33%，成交24.71億元；阿里巴巴-SW收報82.8元，升0.3元或0.36%，成交15.75億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(中海油網頁截圖)

 

李偉傑：美匯指數轉弱促港股反彈


　　恒指上周五(2日)大漲733點，今日延續升勢，高開65點，報19014。體品股開市上揚，李寧(02331)高開3.67%，報48元；申洲(02313)高開2.18%，報67.9元。早前公布暑假旅行團訂單暴漲20倍的攜程(09961)，今日高開5.06%，報269.8元。


　　華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，經過「五窮月」後恒指有所反彈，主要因為美國債務上限僵局已打破，加上部分美國聯儲局官員「放鴿」，讓市場氣氛稍為改善，美匯指數轉弱，間接推動港股反彈。不過，他認為目前外資在港股的資產配置未算積極，短期反彈空間不會太大，19500料為下一重阻力，18600則為支持位。


油價短期料70至80元上落


　　OPEC+會議結果出爐，沙特7月額外自願每日減產100萬桶，作為平衡原油市場價格的預防性舉措。OPEC+其他成員國合計產能目標未較此前計劃有變，但已有的減產計劃延長到2024年。


　　消息刺激油價造好，紐約期油上漲1.64美元，報每桶71.74美元。布蘭特期油上漲1.85美元，報每桶76.13美元。不過，「三桶油」走勢較平淡，中石油(00857)高開1.88%後升幅曾收窄至不足0.2%，中海油(00883)更一度下跌。


　　李偉傑表示，油價走勢在OPEC+會議前偏軟，今次沙特決定自願減產，相信作穩定油價之用，不會為油價帶來長期升勢。他又指，目前中美經濟增長動力較慢，未來對石油需求尚待觀察，油價短期估計會在70至80元之間上落。


　　至於「三桶油」的部署，李偉傑指中海油本身股息率高，不斷獲資金部署，股價由去年年初反覆上升，近期又受到「中特估」概念炒上。他認為，儘管中海油於首季錄得盈利倒退，惟派息比率不斷提高，預期周息率有達10厘，仍值得部署。他建議無貨者可於11.8元吸納，失守11元止蝕，目標留意13至13.3元。

 

中海油近期反彈暫見受制50天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中石油自4月上旬升破5元後，至今維持在5至5.5元橫行。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

中石化自4月以來在5元以上橫行，近日反彈受制20天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

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