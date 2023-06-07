再降存款利率下一步降準降貸息？人幣續走弱內銀如何部署？

據報中央要求內地大型銀行降低存款利率，為年內第二次，以鼓勵存戶將存款化為消費及投資，振興經濟。存款利率下調有助降低銀行成本，市場又預計此舉是為降息鋪路。雖然人民幣持續走弱，但在降準降息預期下，內銀近日股價向好，今日(7日)全線上升，其中農行(01288)半日升2%，表現最好。

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傳內銀再減存款利率涉人幣美元 中信證券：MLF利率或下調有必要降息

據《彭博》引述消息報道指，市場利率定價自律機制上周建議國有大行調降三年期及以上的定期存款利率10個基點，下調活期存款利率5個基點，各家銀行正對此進行評估，最早本周進行調整。官媒《證券時報》引述大行總行人士證實人民幣存款利率將有所下調。同時，由於人民幣與美元存款利率存在差距，《證券時報》指有的大行已於周一(5日)下調美元定存利率，5萬美元以上的1年期定期美元存款利率不高於4.3厘，此前據報可達約5厘，而外電指美元定期存款利率定價上限降幅高達100個基點。



內地銀行出現新一波下調存款利率，市場預計是為下調政策利率做準備，有分析甚至預期人民銀行將於下周下調1年期中期借貸便利(MLF)利率最多10基點，然後在第三季降準。中信證券發表研報認為，6月一年期MLF利率或將下調5-10基點。除此以外，銀行也存在進一步下調存款產品利率的空間；進入6月，下半年穩增長的重要窗口期正式到來，疊加近期部分經濟金融數據和市場情緒看，降息的必要性明顯抬升。





人幣中間價兩連跌續創逾半年低 官媒：不存在持續貶值可能

另方面，人民幣繼續走弱，兌一美元中間價今報7.1196，較上個交易日跌121點子，兩連跌，續刷2022年12月1日以來逾半年新低。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開84點子，報7.1090。



官媒則繼續為人幣護航，《證券時報》在頭版刊登文章指，經濟恢復動能平穩，人民幣匯率不乏強支撐。即便部分經濟數據尚不足以支撐市場形成人民幣匯率趨勢性升值的樂觀預期，但宏觀經濟大盤、國際收支大盤、外匯儲備大盤的穩固，同樣令人民幣匯率不存在持續性貶值的可能；中國外匯市場日益成熟的自發糾偏力量和機制，將會保障人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。





另中金發表研報指，人民幣在今年上半年走勢弱於預期，是因中國經濟的內生性修復程度弱於預期，但料下半年有一定的修復性升值。其支撐的邏輯除了美元利率和匯率下行的環境外，還有中國經濟修復跡象更加明確等因素。人民幣對美元的匯率年末或回升至6.7。

惠譽：內銀信貸增長動能未穩 惟息差壓力有望緩解

另外，國際評級機構惠譽近日發表報告指，當前中國銀行業信貸資金的增長動能尚未穩固，未來充裕的信貸資金是否能夠有效向實體經濟需求轉化仍有待觀察，惟未來商業銀行貸款收益率的下行空間有限，優化信貸結構及壓降存款利率有助於緩解息差壓力，第一季大量的信貸投放為商業銀行全年營業收入增長奠定了良好的基礎，預計今年行業營業收入增速有望小幅回升。



惠譽又表示，商業銀行資產質量指標連續保持穩定，撥備相對充足。上市銀行中，製造業和批發零售業信貸投放力度加大，相應行業不良率連續5年下降，惟房地產業、租賃與商務服務業不良貸款率明顯上升，個人住房貸款質量區域分化程度加劇。



林嘉麒：降準言之尚早減息機會低 惟內銀應可略為上升

元宇證券基金投資總監林嘉麒指，內地降準言之尚早，若降準要擔心短期或令資金加快流出，因市場資金難免供應增加，有機會令人幣繼續回落。至於減息機會就很低，雖然有指經濟不好應減息，但減息會令中美息差擴闊，人幣會進一步轉弱，甚至導致外資流出。雖然外資今年初因內地經濟復甦有淨流入，但復常一段時間後見內地經濟數據不太強，外資或會抽走部分資金。因此，用減息刺激經濟不上算。不過，昨官媒《證券日報》引述分析員指內地5月新增貸款按月會回升，甚至下半年會有降準降息機會。以4、5月內地採購經理指數(PMI)數據來看，內地經濟動力麻麻，但新增貸款比PMI更具前瞻性，若可回升確對經濟有幫助，下半年經濟動力就不用太擔心。而在經濟數據麻麻下有這些消息自然可令內銀股股價向好，但未致可令其大幅上升。

溫傑：若人幣企穩對內銀有支持 中行3元農行2.9元可吸

至於哪隻內銀股較值得吸納？凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，最近內銀股價較弱因人幣走弱，如人幣企穩對內銀會有支持，但不要寄望如科技股般一日彈半成甚至一成，當中中行(03988)連續兩季撥備前利潤(PPOP)都表現理想，是去年第四季少數淨息差沒收窄的內銀，而中行及農行基本因素似乎都較工行(01398)及建行(00939)好，中行回至3元及農行回至2.9元可吸納。雖然工行過去幾季業績較令人失望，但在相同經營環境下，業績與中行未致相差太遠，應可守穩4至4.1元。

內銀股今日普遍造好，中行升0.64%報3.15元，農行升2%報3.06元，工行升1.17%報4.32元，建行升0.59%報5.11元，交行(03328)升1.74%報5.25元，招行(03968)升1.89%報37.7元，郵儲行(01658)升1.38%報5.16元，中信銀行(00998)升0.71%報4.28元，民生銀行(01988)升0.95%報3.19元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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