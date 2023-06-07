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下調存款利率被指為政策降息鋪路，內地銀行股集體升

07/06/2023

　　據《彭博》引述消息報道指，市場利率定價自律機制上周建議國有大行調降三年期及以上的定期存款利率10個基點，下調活期存款利率5個基點，各家銀行正對此進行評估，最早本周進行調整，官媒《證券時報》引述大行總行人士證實人民幣存款利率將有所下調。同時，由於人民幣與美元存款利率存在差距，在人民幣存款利率將降之際，《證券時報》報道指有的大行已於周一(5日)下調美元定存利率，5萬美元(含)以上的1年期定期美元存款利率不高於4.3%。而外電指美元定期存款利率定價上限降幅高達100個基點。



6月一年期MLF利率或將下調5-10基點

　　內地銀行出現新一波下調存款利率，市場預計是為下調政策利率做準備，有分析甚至預期人民銀行將於下周下調1年期中期借貸便利(MLF)利率最多10基點，然後在第三季降準。中信證券發表研報認為，6月一年期MLF利率或將下調5-10基點。除此以外，銀行也存在進一步下調存款產品利率的空間。研報指，進入6月，下半年穩增長的重要窗口期正式到來，疊加近期部分經濟金融數據和市場情緒看，降息的必要性明顯抬升。


　　寬鬆預期燃點，A場大型銀行股表現上揚，農業銀行(滬:601288)升1.4%，中國銀行(滬:601988)升1.25%，工商銀行(滬:601398)、建設銀行(滬:601939)升0.8%；招商銀行(滬:600036)漲1.2%，浦發銀行(滬:600000)升1%，郵儲銀行(滬:601658)揚0.8%，光大銀行(滬:601818)升0.9%。

 

撰文：經濟通中國組

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