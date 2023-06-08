美加息預期升溫銀行股全線升 滙控密密回購可看高一線？

澳洲及加拿大央行先後意外加息，令美國聯儲局下周加息預期升溫。加息有利銀行息差擴闊，提升利息收入，本港銀行股今日(8日)全線上升，其中「大笨象」滙控(00005)一度漲近1%至60.2元，創近5年新高，最終收市報59.95元。滙控上月公布季績勝預期兼復派季息，又宣布回購最多20億美元股份，自上月10日起便於港英兩地密密回購，高盛早前籲買入，予目標價81元，不知可否看高一線，終可突破並企穩60元呢？

(資料圖片)

澳加央行先後意外加息 美儲局本月加息機率升至38%

澳洲央行周二(6日)出乎意外繼上月加息0.25厘後，再宣布加息25個基點至4.1厘，創下11年來新高，並重申通脹仍然過高。加拿大央行昨日亦意外恢復加息，將隔夜貸款利率上調25個基點至4.75厘，為2001年以來最高水平，這亦是該行在1月宣布暫停加息後重啟緊縮步伐。會議舉行前，市場僅預期有20%機率會加息。加拿大央行稱，由於經濟運行過熱，令通脹難以回落至2%目標水平。同屬北美的加拿大央行加息後，期貨市場對美國聯儲局6月加息25個基點的押注升溫，從一天前的22%變為38%，暫停加息的概率從78%降至62%，7月加息的概率高達70%。

歐洲央行高層亦警告，通脹居高不下，可能促使歐元區進一步加息。荷蘭央行行長兼歐洲央行管委會委員科諾特(Klaas Knot)昨向荷蘭國會議員表示，還不確信當前的緊縮措施是足夠的，通脹很可能在長時間內保持過高水平，那麼就有必要進一步加息。

高盛料聯儲局下月才再加息 薩默斯：若本月不加下月應加半厘

另外，高盛近日發表報告，預計聯儲局本月暫停加息後，會暗示未來進一步加息，並將在7月議息時加息0.25厘，令息口見頂水平達到5.25至5.5厘。高盛又估計，美國息口見頂後，將會在高位維持約一年，然後非常緩慢降低，目前市場低估了未來兩年的利率前景。另有機構擔心聯儲局6月暫停加息可能存在潛在風險，道明證券(TD Securities)首席美國宏觀策略師穆尼奧斯(Oscar Munoz)表示，停止加息時間愈長，經濟繼續以高於趨勢的速度擴張的時間就愈長，就愈難降低通脹。花旗也認為，6月加息和7月加息之間沒有實質性差異，美聯儲應該考慮6月就採取行動，而不是「跳過」到7月。





現任哈佛大學教授的美國前財長薩默斯接受《彭博電視》訪問時則表示，美國再度處於經濟過熱成為美聯儲首要注意風險的情景，若決定本月暫停加息，應對下月加息半厘持開放態度。上月職位數據顯示就業市場強勁，失業率升0.3個百分點至3.7%或與統計噪音有關，尤其5月為學生離校期。上月新增非農職位33.9萬份，4月數字亦上修至29.4萬份，勞工市場仍然緊張。

匯控擬回購最多20億美元股份 昨港英回購488萬股涉3億港元

滙控今日一度升穿60元大關，集團上月初公布今年首季業績，稅前盈利按年升2.11倍至128.86億美元，遠勝市場預期，集團同時宣布恢復派季度股息10美仙，以及回購最多達20億美元股份。自5月10日起至不遲於今年9月30日期間，滙控將在英國或香港交易所購買總值最多20億美元之普通股。集團昨日在英國回購約238.08萬股，每股作價6.1220至6.1690英鎊，總值約1463萬英鎊(約1.43億港元)，另在香港聯交所回購249.56萬股，每股作價59.40至59.80港元，總值約1.49億港元。至今累計回購約9538萬股，所有回購股份將予註銷。

高盛籲買滙控予目標價81元 滙證首選中銀香港升目標至32.4元

高盛早前發表研究報告指，滙控亞洲區管理層表示，財富管理和個人銀行業務(WPB)為亞洲區最大的業務，目標在未來3至4年內財富管理收入增長能取得高單位數。公司管理層稱隨著香港與內地邊境開放，近期遊客流量約為疫前水平的70%至80%，新銀行開戶數量是2019年上半年逾兩倍，預計今年第二季來自內地人士的保險收入將恢復至正常水平，集團有望兌現其在2021至25財年在亞洲投資60億美元的承諾，予「買入」評級，目標價81元。



不過，滙證發表最新報告指，中銀香港是該行在本地銀行中首選，看好其在跨境客戶活動方面的強大分行網絡、對民營內房發展商的敞口低於同行，下調其今年盈利預測0.3%，但上調2024及2025年盈利預測各0.4%。隨著中銀香港股價由年初至今出現調整，留意到其風險回報有所改善，市場低估了其韌性，預計在5月和6月的淨息差將大幅回升，料今年第二及第三季的收入前景將有所改善，目標價由32元微升至32.4元，維持「買入」評級。

葉尚志：滙控還有多少上升空間難料 渣打中銀香港更值博

第一上海首席策略師葉尚志認為，聯儲局本月應不會加息，但下月可能再加，令本地銀行股股價有支持，其中滙控更受惠季績理想、恢復派季息及回購，股價正不斷創新高，但就算短期能升破60元，往後能否企穩或者還有多少上升空間難料。反而中銀香港(02388)及渣打(02888)股價較落後，其中渣打走勢較佳，距高位74.9元仍遠，中銀香港則已升穿下降軌，或有較大上升空間，但升至25.5元會有阻力。至於恒生(00011)雖沒回購等支撐股價，但股價同樣較落後，也可考慮。

滙控今日收市升0.5%報59.95元，成交13.53億元。其他本地銀行股普遍造好，中銀香港升0.83%報24.25元，渣打升1.3%報66.15元，恒生升2.18%報112.4元，東亞(00023)升1.97%報10.38元，大新銀行(02356)升0.88%報5.75元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加