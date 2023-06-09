證監會：互換通日均交投量約30億至40億人民幣

港交所(00388)將於本月19日推出港幣-人民幣雙櫃台模式。證監會行政總裁梁鳳儀表示，首批21家上市公司納入雙櫃台證券名單，數量似乎較少，但有關股份佔本港每日交易量40%。她強調，項目仍在起步階段，其他上市公司正陸續申請，目前未見人民幣計價交易存在政策障礙。





與內地監管部門商討人幣計價股票於港股南向通交易



梁鳳儀表示，內地相關監管部門已原則上同意人民幣計價股票於港股南向通交易，正與相關部門商討，內地投資者日後可以直接以人民幣購買相關股票，節省換匯成本，相信措施將令更多人民幣流到離岸市場。



互換通日均交投量約30億至40億人民幣



她表示，互換通推出至今非常順利，平均每日交投量大約有30億至40億元人民幣，作為起步算是表現不錯。當局亦會研究增加「ETF通」產品，以及探索內地房託基金可否進入互聯互通等。



梁鳳儀表示，受眾多宏觀因素影響，香港市場過去一年較為波動，但資金現時已回到淨流入狀態，至於總額是否比以前少，則可能受不同因素影響，例如地緣政治以及部分國際機構投資者對持有內地資產頭寸較謹慎等。

撰文：經濟通採訪組

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