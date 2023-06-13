中美關係或現轉機兼獲大行唱好，芯片股炒升中芯飆近半成，應如何部署？

據報美國國務卿布林肯將於本周訪華，市場憧憬中美關係改善，美國不再對中國半導體業進一步制裁，加上有大行指半導體股受益周期見底預期及生成式人工智能(AI)需求升溫，估值具吸引力，今日(13日)芯片股普遍造好，其中中芯國際(00981)升近半成，華虹半導體(01347)雖遭美銀大削目標價仍照升，不知芯片股應如何部署？可否乘勢追入呢？

(Shutterstock)

美國指中國在古巴建間諜設施 惟料不影響布林肯訪華



《華爾街日報》上周報道，中國及古巴達成協議，在古巴興建新監控設施，截取美軍通訊。另方面，早前有美國官員透露，國務卿布林肯將於本周前往中國，進行旨在穩定緊張關係的會談，預計將於6月18日到訪。白宮國家安全發言人柯比(John Kirby)昨日(12日)表示，美國已向古巴政府表達了對該國允許中國在其境內設立監聽站的擔憂。目前與中國的雙邊關係很緊張，但拜登總統致力於保持溝通渠道暢通，不認為最近關於中國在古巴建立監聽站的報道會影響布林肯訪問中國計劃。布林肯則指，自2021年拜登總統上任以來，美方已透過外交努力減緩中國在海外擴大軍事力量的工作。而中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上針對美國官員稱「中國在古巴進行間諜活動」，強調此為虛假信息。另就布林肯訪華，汪文斌稱目前沒有可以提供的消息。

另外，美國商務部把43個實體納入出口管制清單，當中包括31個中國實體，被制裁的實體有多間培訓中國軍方機師的飛行訓練學校和企業，另有2間中國實體涉及新疆人權問題，9間中國及巴基斯坦實體涉及巴基斯坦導彈計劃，1間中國實體涉及高超音導彈。美國商務部稱，有關企業除了招募西方飛行員向解放軍提供培訓外，更涉及採購美國製造商品來支持中國軍事現代化，危及美國國家安全。

瑞銀：半導體股受益周期見底預期 及生成式AI需求升溫



瑞銀財富管理投資總監辦公室近日發表報告指，儘管近期動能有所放緩，但中國經濟復甦趨勢未變，今年國內生產總值(GDP)年增率仍有望達到5.7%左右。另今年全球科技股的回報率達15%至20%，部分扳回2022年35%的跌幅，其中半導體和硬體類股領漲，主要是受益半導體周期見底的預期和生成式人工智能(AI)的需求升溫。瑞銀財管認為，應減少部分今年以來強勁上揚的大型公司持股，分散至估值更具吸引力的亞洲半導體股，這些半導體股估值較低，風險回報更具吸引力，而且下半年利潤率前景有所改善。

浦銀國際則表示，今年上半年半導體晶圓代工廠商大多受消費電子需求持續疲軟及行業去庫存壓力進入下行階段。全球半導體2月銷售額同比下降21%，較去年11月、12月9%和14%的降幅進一步下探，但目前費城半導體行業指數、中芯國際及華虹半導體(01347)的估值，都已較去年底部反彈20%以上。鑑於半導體周期上行仍然處於偏早期階段，因而後續仍有較大的估值上行空間。

東海證券表示，從行業周期看，每輪消費電子景氣周期主要是由技術進步所引發的新需求所驅動。AI的應用場景從目前的PC和雲端逐步延伸到智能手機、智能音箱、智能家居等IoT設備領域的趨勢明確，消費電子產品的用戶體驗有望在AI的賦能下被重新定義。而從產業鏈環節來看，芯片的下游需求中消費電子的佔比超過60%。

研究：首季全球十大晶圓代工商收入按季跌19% 次季跌幅會較收斂

根據集邦諮詢(TrendForce)研究顯示，受終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響，第一季全球首十大晶圓代工商總收入按季跌18.6%至273.03億美元，當中排名首位為台積電 ，首季收入按季跌16.2%至167.35億美元，市佔率升1.6個百分點至60.1%。排名第二的三星收入按季跌36.1%至34.46億美元，市佔率跌3.4個百分點至12.4%。格芯收入按季跌12.4%至18.41億美元，市佔率升0.4個百分點至6.6%，超越聯電排名第三。排名第五位為中芯國際(收入14.62億美元，市佔率5.3%)，第六至十位為華虹集團(收入8.45億美元，市佔率3%)、高塔半導體、力積電、世界先進及東部高科。

集邦諮詢預期，第二季首十大晶圓代工商產值將持續下跌，但季度跌幅會較第一季收斂。儘管順應下半年旺季需求，供應鏈多半應在第二季陸續開始備貨，但市況反轉後供應鏈庫存堆積且目前去化緩慢，多數客戶備貨態度仍謹慎，使第二季晶圓代工生產周期較以往緩和，僅有零星急單如TV SoC、WiFi6/6E、TDDI等，整體產能利用率成長受限。

中芯：行業存一定周期性 長遠看好市場對芯片需求



中芯國際近日在投資者互動平台表示，集成電路行業存在一定的周期性，市場需求受經濟環境、供求關係等影響而波動，並且與經濟的周期存在一定的聯動性。一季度公司看到的情況是集成電路產業整體尚處於底部，工業和汽車領域相對穩健，手機和消費電子產業鏈庫存依然高企。公司積極通過調整產品組合，來優化收入結構。從長遠來看，市場對芯片的需求依然是增長的趨勢，公司將持續穩健經營。





此外，中芯國際互動平台表示，公司關注到港交所擬於2023年6月19日推出「港幣—人民幣雙櫃台模式」，並公布了首批雙櫃台證券名單。公司密切關注有關雙櫃台模式的相關事宜，並將積極申請。

美銀料華虹未來幾季訂單削減 目標價降至20元



美銀證券發表最新研究報告指，華虹半導體的70%以上收入來自功率器件及嵌入式非易失性儲存器(eNVM)領域，留意到公司的客戶庫存水平上升，面臨包括時代電氣(03898)在內的本地同業的競爭劇烈，以及全球領先企業縮短交付周期。因此，料華虹未來幾個季度的訂單將有所削減，另相信其2024年上半年的產能利用率受壓，毛利率將處於約25%水平，相對於過往通常處於30%或以上水平。美銀證券將華虹目標價由36元降至20元，評級由「買入」降至「跑輸大市」，對其2023至2025年的每股盈利預測下調10%至20%，以反映因對庫存或競爭的憂慮而導致產品均價或毛利前景疲弱。

葉尚志：中芯跌至20元可長線吸納 華虹只宜短炒

第一上海首席策略師葉尚志指，傳美國國務卿布林肯本周訪華，憧憬中美關係改善，不再對中國半導體業進一步制裁，或可帶動芯片股炒升幾日，惟先不論事情是否已落實，中芯升至現價22.5元已估值過高。不要忘記，芯片需求與經濟關係大，若經濟差，電子消費包括家電及手機的需求也受影響，而市場仍觀望中國經濟復甦會否持續放緩，不過，相關電子產品始終有一定剛性需求，中芯之前只是市傳引入先進光刻機已可炒至25.7元，當時雖已「炒過龍」，但集團確有能力製造中低端芯片，若跌至20元可吸納作長線投資。至於華虹，雖股價亦已跌了很多，但只宜短線炒幾日。

中芯今日收市升4.65%報22.5元，成交11.16億元。華虹升2.46%報27.05元，成交3.31億元。其他芯片股也普遍上升，ASMPT(00522)升12.94%報83.8元，上海復旦(01385)升5.57%報19.72元，晶門半導體(02878)升3.19%報0.485元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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