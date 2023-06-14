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【雙幣交易】業界準備就緒迎雙櫃台，有助提升成交惟料初期不顯著

14/06/2023

　　「港幣—人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制將於下周一（19日）推出，有業界表示已做好準備，如期為客戶提供跨櫃台交易服務，市場料新模式初期不會顯著拉動大市交投。港交所（00388）聯席營運總監、股本證券主管姚嘉仁出席傳媒簡介會時表示，他接觸到的投資者對此「初步反應幾好」，在人民幣國際化發展需時達致成熟階段，相信在推出人民幣雙櫃台後會形成生態圈，認為本港金融業界可發挖投資者和服務商機會。

 

 

　　港交所早前正式完成雙櫃台端對端、實習環節。姚嘉仁提到，人民幣計價產品早在2010年已經存在，相信大部分券商具備相關配套和功能，人民幣計價產品交易也相當成熟，日後券商可根據市場發展、客戶需求以及自身的商業邏輯決定是否支持港幣、人民幣計價證券轉換的跨櫃台功能。

 

耀才：雙櫃台模式測試順利　執行難度不大

 

　　耀才證券（01428）便是有份參與實習環節的本地券商之一，執行董事兼行政總裁許繹彬透露，測試整體順利，耀才一向有提供雙幣證券交易服務，例如盈富基金（02800）和人民幣計價的（82800），新模式下只需將交易範圍擴闊至更多合資格股份，強調相關執行難度不大，會支持推動產品多元化的新制度。

 

凱基：雙櫃台令交易更容易　惟不會顯著改善大市成交

 

　　凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權表示，該行的系統已準備好如期在本月19日支援網上雙幣股票跨櫃台交易，早前進行的系統測試也未發現大問題。他認為，雙櫃台模式對本港金融業發展屬正確的方向，期待日後「北水」也可參與人民幣櫃台，能進一步促進人民幣國際化和資本市場發展。

 

　　凱基投資策略部主管溫傑認為，雙櫃台模式無疑有助香港鞏固國際金融中心地位，令人民幣資金可更加容易買賣指定股份。但他強調，新模式不會對相關股份股價及港股大市成交帶來顯著改善，認為買賣股份主要視乎其潛力和投資前景，貨幣只方便買賣的過程，不要無限放大新模式對股市的作用。

 

光大證券：需將人幣計價證券納入「港股通」以提升交投

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，雙幣櫃台的消息早已傳出，市場已消化相關正面因素。部分ETF現時也有多幣種選擇，惟人民幣和美元交易也不活躍，認為雙櫃台推出初期不會顯著提升整體港股活躍度，但相信中長期能利好港股的活躍性和成交。

 

　　伍禮賢又透露，客戶暫時對雙櫃台反應不太熱烈，暫未有接獲太多內地客戶查詢，認為市場仍需更多時間適應新交易模式，而本港近1萬億元的人民幣存款也不會即時調用到股市的人民幣櫃台上，長遠需要將人民幣計價的證券納入「港股通」，或有更多證券申請人幣櫃台，交投才會獲顯著提升。

 

建銀國際：雙櫃台降匯兌風險　有利刺激交投

 

　　建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利則看好雙櫃台將有助提升港股市場流動性及交投活躍度，認為該模式將為離岸人民幣提供更為豐富的投資選擇，有助提升海外機構對港股的投資意願，可提升港股的流動性。雙櫃台模式初期面向境外投資者，未來預計將被引入港股通，便利內地資金直接以人民幣交易港股將大幅降低匯兌風險，提升港股通的交易活躍度。同時，增設雙櫃台能方便投資者轉換幣種及提供新的流動性機會，有助提升相關機構對離岸人民幣的持有意願，從而鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，並進一步推動人民幣國際化。

 

中金：增量交易資金或來自於離岸人民幣及港股通投資者

 

　　中金早前發布研究報告稱，雙櫃檯模式及莊家機制將有助推動人民幣計價證券在香港的交易及結算。同時有利於港交所為發行人和投資人提供更多交易選擇、豐富其人民幣產品生態圈、鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，雖短期對港股市場日均成交金額增厚或有限，但相信長期影響深遠。中金估計，人民幣櫃檯潛在增量交易資金或將來自於離岸人民幣及港股通投資者，雖然現有體量仍然較小，但伴隨人民幣國際化的推進和離岸人民幣資產規模的增長，人民幣股票櫃檯有望成為重要的配置方向。

 

撰文：經濟通採訪組

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