澳門暑假或迎旅客高峰大行齊祝福，濠賭股逆市造好哪隻最值博？

雖然澳門5月入境旅客人數按月跌2.6%，但旅遊業界表示，5月及6月同屬淡季，估計7月及8月暑假會迎來下一個旅客高峰，有多間大行認同加入唱好，其中瑞信列舉包括6月博彩收入料勝預期、暑假效應及內地潛在消費刺激措施等多個催化劑，並全面調升濠賭股目標價，摩通及滙證等均指澳門6月賭收有改善，甚至跑贏5月。今日(20日)濠賭股逆市造好，其中金沙中國(01928)獲最多大行推介，曾升逾2%，惟或受累大市調整，最終收市微跌，新濠國際(00200)則飆逾4%。濠賭股現時是否可追入呢？當中哪隻最值博？

(金沙中國網頁截圖)

澳門5月入境旅客按年增2.7倍 業界料暑假再迎高峰

澳門統計暨普查局昨日(19日)公布5月入境旅客統計，約為221.38萬人次，按年增加2.7倍，按月則跌2.6%，其中內地旅客147.43萬人次，按年增加1.7倍；香港旅客60.2萬人次，增加9.6倍。澳門休閒旅遊服務創新協會會長黃輝接受澳門媒體《力報》訪問時表示，今年「五一黃金周」開始時間是4月底，當時是旅客入境高峰期，所以有部分人流數字是算在4月份，加上4月有復活節假期，吸引不少香港旅客訪澳，數字不俗。除「五一黃金周」外，業界認為5月和6月都是相對淡季，旅客人數輕微減少屬意料之內。相信今年全面開放後，接下來的旅客高峰期是7月中至8月。



另外，旅遊局將會暫停部分訪澳交通優惠，黃輝稱，業界希望當局能將針對國際旅客團隊遊等資助方式延伸至年底，令業界和海外組團社有充足時間可以組織更多國際旅客訪澳。他又建議可以參考香港至澳門的交通津貼優惠，嘗試可否讓國際旅客使用，吸引一些經過香港進出的國際旅客訪澳。

瑞信：有暑假效應等多個催化劑 首選金沙目標價升至43元

瑞信發表研究報告稱，由於本季博彩總收入勝預期，以及一系列正面結構性趨勢，對澳門博彩股看法較前更樂觀。未來催化劑包括6月博彩總收入料好於預期，盈利預測上調，暑假效應，以及內地潛在消費刺激措施，將行業2024年EBITDA預測上調26%至37%，板塊目標價上調18%至47%。

瑞信將銀娛(00027)、永利澳門(01128)、澳博(00880)及新濠(00200)評級由「中性」升至「優於大市」，銀娛目標價由60元升至71元，永利澳門由9.2元升至12元，澳博由4.3元升至5.1元，新濠由10元升至13元，其中新濠次季盈利應有正面驚喜。另維持美高梅(02282)和金沙(01928)「優於大市」評級，金沙為首選股，目標價由33.8元升至43元，基於酒店容量改善下的市場份額上升空間；美高梅則估值不高，以及盈利恢復最快，目標價由13元升至19元。

摩通：澳門賭業次季表現或勝預期 滙證：6月日均賭收勝5月

摩通預測，澳門6月份首18日博彩總收入95億澳門元，或日均收入達5.27億澳門元，意味上周日均收入已改善至5.7億澳門元，成為自疫情以來另一最高非假日賭收，甚至高過5月日均收入。在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行的張學友演唱會繼續吸引了合適的博彩玩家，有助於提升整個行業的賭收，這類娛樂活動似乎推動了澳門博彩業發展。6月至今的趨勢表明該行對6月賭收達140億至145億澳門元的預測過於保守，對6月表現會打破季節性疲軟並不意外，這意味澳門賭業次季表現或會好過預期，包括大眾及EBITDA分別回到疫前水平的80%及65%以上，首選銀娛及金沙，分別予目標價75元及40元，評級均為「增持」。

滙證指，6月澳門賭收雖然面對季節性偏軟影響，但以首18日的日均數字計算，仍跑贏5月份同期5%，而未來數周在當地舉行的展覽、演唱會及體育活動將增加短期賭收，加上進入暑假月份，內地外遊旅客數目將持續增加，將成為濠賭股催化劑。濠賭股板塊估值不高，2024年預測企業價值倍數12倍，偏好金沙及永利澳門，前者有大量酒店容量及關注中場業務，後者估值吸引，並低於市場預期，均予「買入」評級，目標價分別為34.5元及9.6元。

花旗上調6月賭收預測至155億 若內地推刺激措施料金沙最受益



花旗指，行業數據顯示澳門6月份首18日博彩總收入可能已達到約95億澳門元，過去一星期日均賭收約5.71億澳門元，按周提升8%，相信是由上周末澳門威尼斯人金光綜藝館舉行的張學友演唱會所帶動。行業數據反映期內貴賓龐博彩量按月計大致持平，而中場則按月增長約5%至7%，相應將6月份博彩收入預測從135億澳門元上調至155億澳門元，意味今個月餘下時間日均賭收將達到約5億澳門元。





花旗又指，在7月末的政治局會議之前，當局可能很快就會提供政策支持，料基礎設施、消費和科技板塊或受益最大，其中消費板塊首選金沙和周大福(01929)。

鄧聲興：濠賭股短期料可再升 銀娛金沙現價可小注買入

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興認為，澳門博彩收入不錯，料濠賭股短期仍有些上升空間，但始終現時中介人被禁止開辦賭廳，貴賓廳(VIP)業務萎縮，而中場客戶消費遠較貴賓廳低，整體收入不能和以前相比，濠賭股很難接受過高估值。不過，暑假臨近及內地或將推出刺激措施均有利濠賭股投資氣氛，選股方面可揀銀娛及金沙，因兩者綜合娛樂設施都較多，其中銀娛中場及VIP業務發展較好，兩股均可現價小注買入，而澳博以往偏重VIP業務，最不宜吸納。

金沙收市跌0.17%報28.7元，最多曾升2.26%至29.4元；銀娛升1.71%收報53.4元，永利澳門升2.59%報7.91元；澳博升1.71%報3.56元；新濠升4.76%報8.37元，美高梅升2.11%報9.69元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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