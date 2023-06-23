英猛加息憂需求減弱油價急挫 三桶油股價經調整已屆吸納時？

英倫銀行大幅加息，引發市場對經濟及燃料需求的憂慮，抵銷美國原油庫存意外減少對油價帶來的支持，紐約期油昨日(22日)跌逾4%，失守每桶70美元水平，「三桶油」今日(23日)股價下跌，其中中海油(00883)及中石化(00386)今年以來已跌近一成半。值得一提，摩通早前繼高盛後下調油價預測，中石油(00857)近日也下調中國今年石油需求預測，惟據報公司與卡塔爾簽署為期27年天然氣供應協議，加上油價已跌至美國補充石油儲備干預水平，應有一定支持，「三桶油」或已屆吸納時，可揀買哪一桶呢？

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英美猛加息市場看淡原油需求 惟美上周原油庫存意外減少

聯儲局主席鮑威爾周三(21日)出席國會聽證會，重申今年可能還需要一次或兩次加息，同時英倫銀行大幅加息半厘，加幅較市場預期高。分析指，如果聯儲局今年確實再進行兩次加息，可能導致經濟陷入嚴重衰退。Price期貨分析員Phil Flynn認為，加息勢頭令到環球經濟陰霾進一步惡化，原油需求前景看淡，不利油價表現。紐約期油昨下跌4.2%或3.02美元，報每桶69.51美元；倫敦布蘭特期油下跌3.9%或2.98美元，報每桶74.14美元。美匯指數則上漲0.34%至102.42。



美國能源信息署(EIA)公布，上周美國原油庫存意外減少383萬桶，跌至4.63億桶，市場原先估計增加近33萬桶。至於汽油庫存增加近48萬桶，蒸餾油庫存增加逾43萬桶。期內汽油庫存連增三周，按周增48萬桶，仍高於市場預期增加11.3萬桶；蒸餾油庫存連增四周，但按周僅增43萬桶，不及市場預期增加70.5萬桶。

摩通：OPEC+難再靠減產平衡油市 下調今明兩年油價預測



值得一提，高盛作為看好油價前景的大行之一，早前因應全球供應增加和需求減弱，半年內第三次下調布蘭特油價預測，今年預估價由95美元降至86美元，此前預測價格為100美元。摩通亦於上周下調今明兩年油價預測，預計今年全球石油供應量將增加每日220萬桶，超過160萬桶的需求增幅，同時庫存增加亦降低油價飆升的可能性，故將今年布蘭特期油目標價由90美元降至81美元，明年目標價由98美元降至83美元。紐約期油今年目標價由84美元降至76美元，明年則由94美元下調至79美元。

摩通稱，在中國、印度及中東前所未有的需求帶動下，今年全球石油消耗量可能達到創紀錄的每日1.014億桶，不過美國正推動供應增加，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)難以再透過減產來平衡油市。



中石油降中國今年石油需求預測 傳與卡塔爾簽27年供氣協議

另方面，中石油(00857)近日下調了今年對中國的石油需求預測，原因是疫情後的經濟復甦令人失望。中石油目前預計中國對石油需求將增長3.5%至7.4億噸，低於此前預測的5.1%增長。中國的原油進口量仍有望達到5.4億噸，接近2020年的創紀錄水平。

另卡塔爾或將與中國達成第二筆大型液化天然氣供應協議。英國《金融時報》引述知情人士稱，預計卡塔爾能源與中石油簽署為期27年的天然氣供應協議。根據該協議，中石油將每年購買400萬噸液化天然氣，並作為合資夥伴獲得卡塔爾North Field擴建項目5%的股權。就在7個月前，中石化(00386)與卡塔爾能源也達成了一份類似的27年期協議。

花旗：今年油價較低中海油盈利將下跌 目標價降至15.8元

中海油(00883)則遭花旗下調目標價，花旗上周發表報告指，鑑於今年油價較低，中海油盈利能力將不可避免地按年下降，但公司每桶28美元產油成本繼續給市場帶來驚喜，而2025年的產量目標已穩步推進，但未來影響股價的是2025年後的銷量增長前景和生產成本情況，目標價由17元降至15.8元，維持「買入」評級。



花旗估計中海油2025至2030年的產量年複合增長率預測為3.7%，料海外及國內的銷量年複合增長率分別為4%及3.6%，並上調今年及明年的布蘭特原油預測，從80及55美元分別調整為81及73美元。中海油估值具吸引力，在「三桶油」中，其2023年的預測股本回報率最高。

溫鋼城：經濟差會影響油價 中石油跌至5.1元才值博





iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，油價近期於65至80美元上落，現時全球經濟不算很好，仍擔心經濟衰退，美國經濟數據好壞參半，歐洲經濟也不太強，而受銀行倒閉問題影響，標普中小型銀行指數於低位橫行，如再有偏淡消息隨時破底。若經濟差當然會影響油價，惟幸現已到6月，外國人喜歡放暑假，駕駛旅行車到處去，正值駕駛用油高峰期，或對油價有幫助，短期可先看紐約期油能否守住68美元，但升至75美元會有阻力。

溫鋼城續指，如油價高於80美元，對中海油最有利，70美元左右則對中石油最有利，66幾至70美元利中石化，以現時油價來看揀買中石油及中石化較好，但油股表現未必能如之前炒經濟復甦及炒派息時那麼強勁。市場也預期中石油2023及24年利潤或會有些倒退，但股價未反映，近日除淨後也不見大跌，有機會跟隨已見調整的中海油及中石化下跌，現價不宜加倉或溝貨，有貨可於5.2至5.7元炒波幅，若50天線有失要減倉。另中石油一年只派一次息，即最快要到明年6月才再除淨收息，很多投資者不會等，若見油價再下挫隨時食胡，無貨宜回至5.1元才買入，上望5.6元，約4.96元止蝕。

(《開市Good Morning》節目截圖)

油股今日受壓，中海油半日跌1.43%收報11元，中石油跌0.91%報5.44元，中石化跌2.88%報4.39元。另中海油服(02883)亦跌1.66%報7.68元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉