  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》阿里及大市升浪料面臨調整 小鵬股價已翻倍不宜追入

14/07/2023

　　恒生指數半日報19399，升49點或0.3%，主板成交518.3億元。恒生中國企業指數報6551，升7點或0.1%。恒生科技指數報4220，跌16點或0.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報350.8元，升1元或0.3%，成交38.97億元；阿里收報92.05元，跌0.7元或0.8%，成交22.55億元；美團收報132.4元，跌2.2元或1.6%，成交15.99億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(小鵬汽車網頁截圖)

 

張智威：觀望今日大市能否維持千億成交


　　美國繼6月份CPI按年升幅急降之後，昨天公布的6月份PPI按年僅升0.1%，創近3年最小升幅。美匯指數失守100，亞洲區股市普遍造好，恒指高開184點，時隔近一個月以來重上250天線，但開市後有回吐壓力。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今日能否守得住250天線，大市總成交非常關鍵，昨日成交額終於重上1100億元，觀望今日能否維持過千億元才可定奪。


　　但他較為看淡後市，因為今日大市已連升第五日，而且主要由阿里巴巴(09988)牽頭的科技股造好所帶動，但阿里連升多日已累積一定回吐壓力，整體大市料要面臨調整。他認為恒指短線有機會先調整至20天線約19100。


汽車股受資金輪換拖累回吐


　　隔晚美股中概股普遍造好，但造車新勢力三股逆市受挫，今早港股表現亦向淡。張智威指，之前車股已拋離大市太多，而今次升浪主要投資目標為科技股，車股早已上升，而且並非投資者今次的目標，故資金由汽車板塊流向科技板塊，拖累車股股賃表現。


　　理想(02015)早前公布的每周銷量顯示，7月3至9日一周內，小鵬(09868)只賣出約1200架，拖累小鵬股價早前高見63.2後連日回吐。張智威並不建議入手，雖然看好54.3元有一定支持，但6月至今不足兩個月內，股價已升超過一倍，再追入風險較高。

 

小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

56.550

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.940

異動股

01919

中遠海控

7.810

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 56.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.940
  • 01919 中遠海控
  • 7.810
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 82.650
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 148.000
股份推介
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 148.000
  • 目標︰$160.00
  • 00772 閱文集團
  • 33.550
  • 目標︰$40.00
  • 09997 康基醫療
  • 8.310
  • 目標︰$8.88
  • 06618 京東健康
  • 55.150
  • 目標︰$65.80
  • 02899 紫金礦業
  • 12.820
  • 目標︰$12.80
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.940
  • 00388 香港交易所
  • 301.200
  • 00005 滙豐控股
  • 62.750
  • 00001 長和
  • 47.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.400
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 3.180
  • 目標︰--
  • 01910 新秀麗
  • 24.500
  • 目標︰$25.80
  • 02688 新奧能源
  • 91.850
  • 目標︰$106.60
熱炒概念股
即時重點新聞

14/07/2023 12:06  恒指半日升49點報19399，中聯通升逾6%，碧服跌逾3%

14/07/2023 13:13  國泰:向員工發放最多6星期特別酬謝金，將推新利潤分享計劃

14/07/2023 10:08  【銀色債券】政府發行500億元銀債，保證息率上調至5厘

14/07/2023 13:21  天文台:明日早上考慮發出一號戒備信號

14/07/2023 11:06  【銀色債券】中銀料銀債吸引30萬人認購，籲申購25-30手

14/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒２７億元，買快手沽騰訊

14/07/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】大行跟進醫療股，滙證狠劈京東健康近三成目標

14/07/2023 12:00  《財資快訊》美電軟報７﹒８１５０，隔夜拆息較上日升至４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

內地汽車銷量對辦車股強勢，今借利淡消息回吐可趁機吸？
人氣文章

新聞>香港政情

特區政府譴責英方抹黑港區國安法，妖魔化國安處行動
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》阿里及大市升浪料面臨調整 小鵬股價已翻倍不宜追入
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相 │ 衣食無憂有樣睇？皮膚反映你有無貴人命！
人氣文章

娛樂情報

李日朗《靈戲逼人》演渣男 同劉穎鏇親熱感壓力大
人氣文章

飛常談．鄧飛

烏克蘭反攻的三個未解之謎 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

李玟逝世｜左腳天生患缺陷、曾失聲暫別舞台！李玟燦爛笑容背後，藏著不為人知的憂傷
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

Twitter私密賬號疑雲：被同事發現手機內藏著裸照，只好爆出另一單醜聞蓋過去？
人氣文章

Fashion

快買！Dior手袋再度加價！Lady Dior My Abcdior升至$5萬、人氣Saddle Bag加$4,000？盤點5大手袋最新售價
健康好人生 Health Channel
人氣文章
營養Buzzword | 肌醇是甚麼？原來是維他命B8！有3大健康益處！需要食補充劑嗎？
人氣文章
中醫點睇抑鬱症？情志失調隨時傷臟腑氣血！教你煲生蠔大蜆蘿蔔湯、金針雲耳烏雞湯，疏肝解鬱兼寧神
人氣文章
快活保養 | 褪黑激素是失眠救星？不用吃補充品！2個方法簡單增加褪黑激素分泌！瞓覺前切忌做一件事
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 13:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 13:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 13:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/07/2023 13:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/07/2023
內地汽車銷量對辦車股強勢，今借利淡消息回吐可趁機吸？
人氣文章香港政情14/07/2023
特區政府譴責英方抹黑港區國安法，妖魔化國安處行動
人氣文章財經熱話14/07/2023
《午市前瞻》阿里及大市升浪料面臨調整 小鵬股價已翻倍不宜追入
人氣文章FOCUS14/07/2023
【FOCUS】穩經濟隱現路線之爭，央媽籲「有耐心、有信心」
人氣文章中國故事14/07/2023
《京城近觀》便捷的移動支付，境外遊客的高門檻
人氣文章財經熱話14/07/2023
【AI浪潮】概念股首選網易(09999)，待回調至50天線可小注買入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金