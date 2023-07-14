《午市前瞻》阿里及大市升浪料面臨調整 小鵬股價已翻倍不宜追入

恒生指數半日報19399，升49點或0.3%，主板成交518.3億元。恒生中國企業指數報6551，升7點或0.1%。恒生科技指數報4220，跌16點或0.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報350.8元，升1元或0.3%，成交38.97億元；阿里收報92.05元，跌0.7元或0.8%，成交22.55億元；美團收報132.4元，跌2.2元或1.6%，成交15.99億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(小鵬汽車網頁截圖)

張智威：觀望今日大市能否維持千億成交



美國繼6月份CPI按年升幅急降之後，昨天公布的6月份PPI按年僅升0.1%，創近3年最小升幅。美匯指數失守100，亞洲區股市普遍造好，恒指高開184點，時隔近一個月以來重上250天線，但開市後有回吐壓力。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今日能否守得住250天線，大市總成交非常關鍵，昨日成交額終於重上1100億元，觀望今日能否維持過千億元才可定奪。



但他較為看淡後市，因為今日大市已連升第五日，而且主要由阿里巴巴(09988)牽頭的科技股造好所帶動，但阿里連升多日已累積一定回吐壓力，整體大市料要面臨調整。他認為恒指短線有機會先調整至20天線約19100。



汽車股受資金輪換拖累回吐



隔晚美股中概股普遍造好，但造車新勢力三股逆市受挫，今早港股表現亦向淡。張智威指，之前車股已拋離大市太多，而今次升浪主要投資目標為科技股，車股早已上升，而且並非投資者今次的目標，故資金由汽車板塊流向科技板塊，拖累車股股賃表現。



理想(02015)早前公布的每周銷量顯示，7月3至9日一周內，小鵬(09868)只賣出約1200架，拖累小鵬股價早前高見63.2後連日回吐。張智威並不建議入手，雖然看好54.3元有一定支持，但6月至今不足兩個月內，股價已升超過一倍，再追入風險較高。

小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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