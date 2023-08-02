7月交付數據亮麗兼獲國策支持，新能源車股可趁回吐吸納？

內地新能源車企7月交付量數據出爐，大部分按月皆有增長，其中比亞迪(01211)穩居新能源汽車銷量第一寶座，7月銷量超26萬輛，理想汽車(02015)以3.4萬輛交付量領跑造車新勢力，蔚來(09866)交付逾2萬輛創歷史新高，日前獲德國大眾汽車入股的小鵬汽車(09868)7月交付量亦重回1萬輛以上。不過，新能源車股近期利好消息不斷，包括獲內地刺激消費政策大力支持，股價已急升多日，加上今日(2日)大市見較明顯調整，部分之前升得急的車股都借勢回吐，其中小鵬半日插9%回得最急，蔚來也跌逾半成，應如何部署呢？

（小鵬汽車網頁截圖）

比亞迪7月汽車銷量同比增61% 理想增2.28倍至3.4萬輛

比亞迪7月汽車銷量約26.22萬輛，同比增長61.3%，首7個月汽車銷量約151.8萬輛，升87.63%。7月海外銷售新能源乘用車合計1.81萬輛。

理想汽車7月共計交付新車約3.41萬輛，按年增長2.28倍，並已連續兩個月交付量突破3萬。2023年累計交付量已達約17.32萬輛。集團指，理想L系列三款車型自去年6月發布以來，累計交付已超過20萬輛。其中，理想L7在上市5個月時間內，總交付量突破5萬輛；理想L8和理想L9的交付量從今年3月的1.2萬輛提升到7月的2萬輛。

小鵬7月交付電動車環比增28% 蔚來交付按年增1.04倍

小鵬汽車7月共交付1.1萬輛智能電動汽車，同比下降約4.5%，環比增長28%，已連續6個月錄正增長。集團指，新轎跑SUV小鵬G6於6月底上市後，於7月已在全國110座城市啟動規模交付。7月G6累計交付逾3900輛。G6銷售帶動進店客流量激增，正積極爬升G6的供應產能，工廠開啟滿負荷生產模式，並增加專項物流確保車輛到店速度，以確保G6的交付速度。

蔚來7月交付20462輛汽車，按年增長103.6%，按月增長91.1%，交付量創歷史新高。截至2023年7月31日，蔚來汽車累計交付量達約36.5萬輛。智能電動全能SUV全新ES6自2023年5月底上市以來，交付量穩步增長，月度交付於2023年7月突破10000輛。全新ES6可以滿足用戶在家庭、商務及休閒等各方面的出行需求。



至於其他新勢力，廣汽(02238)埃安7月銷量為45025輛，同比增長80%。零跑汽車(09863)7月新車交付量為14335輛，同比增長19%。吉利(00175)旗下極氪7月交付量為12039輛，同比增長139.7%，環比增長13.4%。





發改委指不得新增汽車限購措施 廣東省推動放寬廣州深圳「限牌」

值得一提，近期汽車產業迎來政策大力支持。國家發改委日前發布恢復和擴大消費措施，其中提出要穩定大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，並要促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等。廣東省商務廳相關負責人表示，下半年將重點抓好大宗消費、文旅消費、銷售龍頭和縣域消費，目前廣東正推動放寬廣州、深圳「限牌」(限額發放車牌)；支持廣州、深圳等汽車大市實施購車補貼、以舊換新，擴大新能源車銷量。

另外，商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒近日在新聞發布會上表示，下一步商務部將繼續堅持「政策+活動」雙輪驅動，進一步做實做細「消費提振年」，包括組織相應的家居煥新消費季、百城聯動汽車節、千縣萬鎮新能源汽車下鄉等活動。江西省則出台《關於進一步促進和擴大消費的若干措施》，提出下半年將統籌安排省級商務發展資金1億人民幣用於發放消費券，其中汽車消費券的發放，省級層面擬安排6000萬人民幣。乘聯會表示，各地汽車促消費活動已大面積開展，部分地區通過大量發消費券等輔助措施，進一步提振了汽車消費熱情。

熊麗萍：今年新能源車股可較看好 待再有減價消息可趁機吸

今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指內地新能源車銷售一直增加並不令人意外，很多車企都已投資了很多年，產能開始上軌道，並正拓展海外市場，現時已沒有多少家車企每月交付不足一萬輛車。而德國大眾汽車入股小鵬作戰略合作，相信可增強對新能源車整個板塊信心，因德國一直是汽車生產大國，入股小鵬變相認同內地新能源車技術及生產。至於單月銷售數字不需看得太重，但整個板塊經過多日急升，料需抖一抖，未有貨不用急於撈貨，一旦再有減價消息或可借勢調整多一些，到時可再趁機吸納。減價其實也不用太擔心，最重要看各品牌建立後的銷量如何，另要看拓展海外市場進展，總之今年整個新能源車板塊都可較為看好。

（《開市Good Morning》節目截圖）

至於選股方面，熊麗萍指，看好比亞迪，因其予人信心較大，「蔚小理」中可揀理想；但自從大眾入股小鵬，股份選擇可更多，因事件象徵意義很大，實際也令小鵬引入新股東有更多資金，可望將虧損時間縮短。而理想股價早已大升，往後可能升得較慢。不過，既然內地新能源車發展已相對確定，流入整個板塊的資金池會增大，資金未必會被分薄，即使於近期高位買入理想仍可繼續持有。

汽車股今日普遍下跌，比亞迪半日跌1.16%收報271.6元；小鵬跌8.95%收報75.3元；蔚來跌5.64%報110.5元；零跑汽車跌2.17%報45元；理想汽車無升跌報169.9元；吉利跌0.91%報10.88元；廣汽跌0.42%報4.76元；長汽(02333)升0.95%報10.62元；東風(00489)跌1.4%報3.53元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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