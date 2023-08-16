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內地三大航7月客運數據亮麗，股價暫受制人仔弱勢可趁機吸？

16/08/2023

　　內地航空公司陸續公布7月運營數據，其中中國國航(00753)7月載客量同比增98%，東方航空(00670)升1.27倍，皆表現亮麗，而今年國慶中秋有8天連假，各大旅遊平台近日機票查詢量和預訂量大增，不過三大航今日(16日)股價照樣走弱，相信與人民幣匯價進一步轉弱有關。事實上，在昨日(15日)內地公布的經濟數據疲弱及人民銀行意外降息帶動下，境內外人民幣以及官方收盤價均跌至去年11月以來新低，今日人民幣兌一美元中間價也較上個交易日跌218點子，四連跌報7.1986，創近6周新低。其他擁大量人幣資產或美元債務的股份包括中資金融股及內房股亦一度齊齊下挫，航空股受運營數據亮麗支持，是否可看高一線呢？

（Shutterstock）

 

國航7月載客量同比增98%　東航升1.27倍

 

　　中國國航公布，7月載客量約1280萬人次，同比增長98.3%，環比升15.8%。7月客運運力投入同比上升89.6%，環比上升13.9%；旅客周轉量同比上升1.1倍，環比上升18.1%，平均客座率75.4%，同比上升9.2個百分點，環比上升2.7個百分點。貨運運力投入同比上升17.3%，環比回升9.4%；貨郵周轉量同比下降5.7%，環比微升0.2%；貨運載運率32.7%，同比下降8個百分點，環比下降3個百分點。首7個月載客量約7136.5萬人次，同比升1.5倍。

 

　　東方航空公布，7月載客量1150萬人次，升1.27倍。7月客運運力投入同比上升1.15倍；旅客周轉量同比上升1.5倍，客座率為78.41%，同比上升11.43個百分點。月內貨郵周轉量上升4.53%。首7個月載客量6345萬人次，升1.67倍。

 

內地7月旅客運輸量超疫前　國慶中秋連休8天機票預訂大增

 

　　此外，中國民航局表示，暑期出行需求旺盛，推動航空運輸市場持續增長。7月完成旅客運輸量6242.8萬人次，同比增長83.7%，較2019年同期增長5.3%，創民航月度歷史新高。其中國內航線共完成旅客運輸量5907.5萬人次，同比增長74.6%，客運規模超過2019年同期的12.1%；國際客運市場仍處於恢復階段，共完成旅客運輸量335.3萬人次，環比增長32.6%。全行業共完成運輸總周轉量113.7億噸公里，同比增長67.1%，運輸規模連續8個月回升，行業總體運輸規模首次超過2019年同期水平。

 

　　另國務院辦公廳印發通知顯示，今年國慶、中秋自9月29日起至10月6日連休8天，加上內地近日開放英美日韓等第三批出境目的地，各大旅遊平台國慶中秋機票查詢量和預訂量大增。同程旅行數據顯示，最近一周，預訂中秋國慶假期國際機票出行人數較環比上周增長超35%，預訂國內機票的出行人數環比增長超四成。同程度假平台有關中秋國慶線路的諮詢量翻倍，其中出境遊諮詢量增長超4倍。國內及國際航班票價亦顯著上漲，中秋國慶假期首日國內機票不含稅均價約為1293元人民幣，相比暑期漲近四成；中秋國慶假期首日國際機票不含稅均價約為6696元人民幣，較暑期高出約72%。

 

人幣中間價四連跌報7.1986　麥格理料人幣第三季末跌至7.35

 

　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1986，較上個交易日跌218點子，四連跌，創7月7日以來近6周新低。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開82點子，報7.2950。《路透》指，中間價單日218點的調整是6月26日以來最大水平，由此人民幣即期的波動下限為7.3426，低於即期去年11月創下的低點。昨日(15日)人民銀行意外下調政策利率，加上經濟數據不佳，市場供需失衡加劇，供求偏離達到1100點，監管層不得不加大過濾力度，以緩和人民幣跌勢。


　　麥格理策略師發表報告，下調對在岸人民幣的季度和年末預估，預測人民幣到第三季度末將走弱至7.35，而之前的預測為7.10；到年末的預測則從之前的7.20下調至7.30。報告稱，中國數據不佳，以及美元兌在岸和離岸人民幣的上行壓力，正使人民銀行降低穩定人民幣的力度，而未來幾個月對美元的買盤和人行的外匯政策更寬鬆，將對在岸人民幣構成壓力。馬來亞銀行稱，若中美負利差進一步擴大，離、在岸人民幣可能繼續承壓；如果離岸人民幣跌破去年11月低點，可能向下測試7.51。不過，內媒《證券日報》則引述仲量聯行大中華區首席經濟學龐溟指，考慮到美聯儲加息步伐已近尾聲，中國宏觀經濟基礎好、實力強、信心足，外匯政策工具箱辦法多、工具全，預計7.3將是人民幣在三季度的最低點位。

 

陳樂怡：料內地航空業下半年持續復甦    國航5.8元可吸

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，人民幣走弱主要因內地7月經濟數據差，而在政治局會議後也不見後續內地有大規模刺激經濟措施推出，熱度減弱下恒指亦跌回會議前水平。另外，內地降息的同時，美國高利率卻會維持較長時間，且有可能再加息，隨著中美息差進一步擴闊，人民幣短期料會繼續受壓。中資航空股也會續受制人民幣弱勢，但料內地航空業下半年會繼續復甦。而根據各大旅遊平台數據，內地出境遊暑假期間需求旺盛，票價比2019年疫情前上升，在價量齊升下，料為內地航空股帶來不錯盈利。三大航中以國航國際航線佔比最大，最值得吸納，可待回至5.8元買入。至於同樣對人民幣較敏感的中資金融股及內房股受行業自身問題困擾，不如航空股可受惠行業持續復甦，均不建議吸納。

 

　　國航半日跌1.91%收報6.15元，東航無升跌報2.89元，南航(01055)跌0.88%報4.5元。中資金融股亦普遍下跌，工行(01398)跌1.15%報3.44元，中行(03988)跌0.74%報2.68元，農行(01288)無升跌報2.6元，建行(00939)跌1.43%報4.13元，平保(02318)跌2.25%報47.7元，國壽(02628)跌2.14%報11.92元，財險(02328)跌1.42%報8.32元。內房則先跌後升，碧桂園(02007)升3.7%報0.84元，中海外(00688)升0.24%報16.82元，潤地(01109)升1.54%報32.9元，龍湖(00960)升3.51%報17.7元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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