碧桂園（2007）向建滔化工（0148）配股抵償債務
30/08/2023
碧桂園（02007）公布向建滔化工（00148）旗下永恒信貸配股3.5億股，佔擴大股本1.25%，每股77仙折讓15.4%，抵債2.7億元。交易後，該公司仍欠建滔約16億元。
全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情
30/08/2023
碧桂園（02007）公布向建滔化工（00148）旗下永恒信貸配股3.5億股，佔擴大股本1.25%，每股77仙折讓15.4%，抵債2.7億元。交易後，該公司仍欠建滔約16億元。
全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情
更多財經熱話
30/08/2023
30/08/2023
30/08/2023
29/08/2023
29/08/2023
29/08/2023
29/08/2023
29/08/2023
28/08/2023
延伸閱讀
30/08/2023 07:50 《國金頭條》勞動力市場和消費者信心數據雙雙走弱，美股保持升勢
30/08/2023 07:50 《盤前攻略》美股三大指數齊飆，恒指料高開200點挑戰萬九關
30/08/2023 07:53 農夫山泉(09633)中期盈利升25%，不派息
30/08/2023 07:54 華潤置地中期盈利137.4億人幣升近三成，息21.6港仙
30/08/2023 07:53 《國企紅籌》華虹半導體(01347)中期盈利升24%，不派息
30/08/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒０６億元，買小鵬沽中移動
30/08/2023 08:29 【大行炒Ｄ乜】比亞迪遭滙證削逾９％，里昂睇好海底撈
25/08/2023 10:11 《嚟緊炒Ｄ乜》京東健康中期業績不俗，中線目標價６０銀
30/08/2023 11:38 《財資快訊》美電升報７﹒８４５８，一周拆息較上日升至２﹒８％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2023 13:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2023 13:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2023 13:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/08/2023 13:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|FOCUS30/08/2023
【FOCUS】「麒麟9000S」尋新生，中美科技競爭揭新章
|財經熱話30/08/2023
《午市前瞻》恒指萬九關阻力大 海底撈破頂可期 中移看好因AI
|市場動向30/08/2023
FUJIFILM BI HK三大驅動技術 助企業數碼轉型 應對時代轉變
|香港政情30/08/2023
據報部分籌備中的慶祝國慶及中秋節活動醞釀取消
|大行報告30/08/2023
【大行炒D乜】比亞迪系績後點部署？電子更值博？一表睇晒大行最新評價
|國際動態30/08/2023
俄總統普京將於10月訪華，出席「一帶一路」論壇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰