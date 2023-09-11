蔡崇信正式接任阿里巴巴主席，張勇全面退出管理層

阿里巴巴(09988)宣布，完成集團管理職務交接，蔡崇信正式接任集團董事會主席，吳泳銘出任首席執行官。卸任主席兼首席執行官的張勇全面退出阿里管理層，辭任旗下阿里雲董事長及首席執行官，由吳泳銘接任。



蔡崇信周日(10日)晚間向員工發公開信公布有關消息。他指阿里今年3月啟動公司24年來最大的組織變革，整個變革在各業務持續發展的同時穩步推進，目前已經基本成型，初見成效，為下一階段發展打下重要基礎。



阿里投資10億美元支持張勇設立科技基金



蔡崇信在信中感謝張勇為阿里的付出與貢獻，讚揚張勇加入阿里16年來成績斐然，帶領阿里穩住大盤，度過一個又一個難關。蔡崇信同時宣布，集團決定投資10億美元(72億元人民幣)，支持張勇設立面向未來的科技基金，協助阿里對未來的科技布局打造更好的生態環境。同時，張勇將獲集團頒發「功勳阿里人」的榮譽，為集團成立以來首次。



阿里巴巴今年6月已預告此次管理階層的交棒，當時張勇曾發信透露自己卸任的兩大原因，一是阿里雲智慧集團完全分拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入；二是考慮到分拆過程中公司規範化治理的要求，個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務。當時，張勇計劃將專職擔任阿里雲智慧集團董事長兼CEO，專注阿里雲營運。但最終張勇主動提出卸任阿里雲董事長與CEO，即日由新任CEO吳泳銘兼任。

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