美國通脹升溫或再加息，港銀隨滙控齊加按息，股價穩升可部署吸納？

美國通脹再度升溫，昨晚(13日)公布的8月消費者價格指數(CPI)按年升3.7%，高於預期，雖然市場預期聯儲局下周議息將維持利率不變，但11月有一半機會加息。加息有助銀行擴闊淨息差，加上多家銀行近日跟隨滙控(00005)齊加按息，銀行股今日(14日)延續近期穩步上升走勢，其中滙控(00005)ADR昨續強，較港股高2.25%，折合60.33港元，今日於港股曾重上60元，而中銀香港(02388)及渣打(02888)近日獲大行唱好，也值得留意。

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美國8月CPI高於預期 11月有一半機會加息

受汽油價格上漲影響，美國8月CPI按年升3.7%，高於預期的3.6%，並連續2個月回升；按月則升0.6%，符合預期。撇除能源及食品價格的核心CPI按年升4.3%符合預期，較前一個月有所回落，也是接近2年來的最低漲幅，但仍高於聯儲局2%的目標，而核心CPI按月升0.3%，高於預期的0.2%，且為6個月以來首次加速。美國前財長薩默斯提醒投資者，勿過於樂觀期望美國可在不引發衰退的情況下平息通脹，並重申聯儲局可能需要進一步加息。



CPI數據出爐後，美國十年期國債收益率最多跌3.1個基點，至4.234厘，對息口較敏感的美國二年期國債收益率回落4.4個基點，至4.961厘，交易員預期聯儲局下周將維持利率不變，但11月有一半機會加息。

中銀渣打恒生等H按封頂息加至4.125厘 經絡：港銀月內或加P



另方面，銀行同業拆息(Hibor)持續高企，令銀行資金成本上升，本港多間銀行跟隨龍頭大行滙豐上調按揭利率，當中包括中銀香港、渣打、恒生(00011)和花旗將由下周一(18日)起大幅上調新做按息半厘，H按封頂息由3.625厘升至4.125厘，與匯豐看齊。此外，滙豐上周五(8日)通知按息大幅上調的同時，也會縮減回贈到介乎1.75至2%，中銀、渣打和花旗的按揭現金回贈調整幅度則有待確定。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，相信銀行先後上調按息，除了考慮資金成本，亦評估了風險，不想在目前市況下增加風險敞口。 不排除於今個月美聯儲議息會議後港銀再度加最優惠利率(P)，預計加息幅度約0.125厘至0.25厘，又料銀行加P前，陸續有其他銀行預先調升H按鎖息上限。

高盛料中銀香港第三季淨息差按季上升 予目標價32元

另外，高盛近日就中銀香港發表研究報告，指中銀管理層表示，由第三季至今的淨息差表現優於第二季，高盛料中銀第三季淨息差將按季上升，料下半年的淨息差1.6%，但管理層指季節性因素導致第四季融資成本可能會更糟。中銀香港今年上半年貸款較去年下半年增長4.3%，但2023財年指引仍維持在中單位數左右，高利率環境以及貸款人的低貸款需求對下半年貸款增長構成了挑戰，予目標價32元及「買入」評級。

另在中銀香港公布中期業績後，摩根士丹利下調該行2023至25財年盈利預測分別3.2%、6.2%以及6.2%，並調低目標價約3%，由26.7元降至25.9元，維持「與大市同步」評級。大摩指，由於預料淨息差及生息資產(AIEA)增長，上調中銀2023財年淨利息收入預測，但下調2024及2025財年淨利息收入預測。中銀香港資本基礎大、貸存比率低，在該行覆蓋的亞洲銀行中，是其中一間資產負債表最強勁的銀行，在利率上升下，淨息差改善，不過估計其淨息差在今年至明年見頂，相信財富管理收入今年溫和改善；滙控及渣打趨勢較為正面。

富瑞升中銀香港評級至買入 摩通升渣打目標價至91元

富瑞則指，本港Hibor上升帶動銀行淨息差進一步擴闊，銀行業界反映，行業增長由跨境資金推動，多於受惠本地經濟前景。本地銀行未來盈利前景，取決於利率走勢及資本回報，而投資者仍然關注港銀的內地商業房地產敞口。其中中銀香港預測股息率8厘、淨息差較佳、撥備風險已經反映，較同業看高一線，因此將其評級由「持有」升至「買入」，目標價由24元升至25.5元。另對恒生維持「持有」評級，目標價由105元下調至95元；東亞(00023)評級「買入」，目標價由14.5元下調至13元。



摩通表示，渣打出售航空融資租賃業務後，將該行2023至2025財政年度的普通股權一級資本比率(CET1)預測上調約20點子，因此將渣打目標價由90元上調至91元，維持「增持」評級。摩通又指，渣打相對同業被低估，在結構性增長及利率環境支持下，盈利有增長潛力，管理層優化資產負債表的策略已見成效，之前表明2022至2024年間向股東回饋50億美元資本的目標，正按進度執行，估計在原先計劃今年回購10億美元股份外，或會額外進行回購。

李偉傑：滙控59元以下值博 中銀香港中線上望23.3元

華盛證券經紀部董事李偉傑指，滙控自加了新做按息後股價走勢偏強，短期對增加來自換樓客收入有幫助，惟新做按揭宗數恐會減少。不過，即使下周美國不加息，美國及香港息差仍大，港銀有空間加P，加P可令銀行淨息差進一步擴闊，紓緩資金壓力。縱使銀行業務前景仍要視乎本地經濟及樓市，至少現時可受惠加息周期下息差擴闊，其中滙控之前股價已回調不少，現價市盈率10倍，預期市盈率僅5倍，股息率逾8厘，回至近20天線59元以下吸納值博率高。至於中銀香港，同樣加了按息，估值亦吸引，股息率雖較滙控低，但勝在派息平穩，若大市動力增強，中線可上望7月尾見過的23.3元。而渣打環球業務較多，受本港經濟影響較小，但短期已由68元抽升至71元，可待回至69.5元才買入，中線上望75元。

滙控半日升1.53%收報59.9元，連升4日，累升4.54%，成交4.76億元。其他本地銀行股亦普遍造好，中銀香港升0.82%報21.85元，渣打升0.43%報70.7元，恒生升0.36%報97.05元，唯東亞(00023)跌0.5%報9.9元，大新銀行(02356)跌0.39%報5.13元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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