傳將發布新手機，造車進度超預期，小米有大行唱好現價可追？

最近手機市場相當熱鬧，除之前華為突推出Mate 60系列，以及蘋果昨日(13日)推出iPhone 15系列外，小米也蓄勢待發，據報11月初將發布小米14系列兩款新機，產品定位對標蘋果iPhone 15，備貨訂單量更按年大增60%，另小米宣布於9月21日發布Redmi Note 13系列。除將推出多款新機外，據報小米汽車已進入生產調試衝刺階段，有指最遲年底拿到工信部批文，批文到手就可立即全線量產，管理層指造車進度超預期。受上述消息支持，小米近期股價穩步上升，今日(14日)最多升逾3%高見12.36元，且已連升3日。

（資料圖片）

傳11月初發布小米14對標iPhone 15 備貨量按年大增60%

據內地傳媒報道，小米集團將於11月初發布小米14系列兩款新機，產品定位對標蘋果iPhone 15 Pro/Pro Max，日前已開始量產。小米內部人士透露，全渠道備貨訂單量按年大幅增長60%。同時小米13系列已提前一季度完成全年銷售目標。另科技媒體Xiaomiui指，小米正測試基於Android 14的MIUI 15，相關代碼亦顯示小米將於11月第一周在內地發布小米14系列機型，並會採用高通驍龍8 Gen 3晶片，提供更快及更高效的性能。

據指小米14 Pro也將採用類似iPhone 15 Pro系列的超窄邊直螢幕，邊緣有非常小的曲面效果，讓手感更好，但不影響顯示效果。另小米14 Pro將會有鈦合金版本，在機身材質上帶來重磅升級，與iPhone 15 Pro相互對應。事實上，小米董事長雷軍早於2021年已首次提到小米將正式對標蘋果。今年8月14日年度演講中，雷軍再次提到對標iPhone，並指自己第一次講對標iPhone時，很多人均冷嘲熱諷，但他認為小米只有對標iPhone，才有機會趕上iPhone、才有機會超越iPhone。



Redmi Note 13系列9月21日發布 兩億像素主攝配三星ISOCELL HPX

另據小米官博公布，Redmi Note 13系列將於9月21日晚7點發布，官博海報稱其為「全新『體驗小金剛』，中端體驗新高度」。早前有數碼博主爆料，Redmi Note 13系列將推出三部新機，配置同樣的屏幕與主攝規格，分別用上6.67寸1.5K分辨率OLED屏幕以及兩億像素主攝，主攝傳感器配上三星ISOCELL HPX，從規格上判斷其拍攝實力對比前代會有大躍進。電航力方面，Redmi Note 13與Note 13 Pro將內置5120mAh電量搭配67W閃充；而定位最高的Note 13 Pro+則配上5000mAh電量搭配更迅速的120W閃充技術。此外，早前工信部也提前揭曉了Note 13系列部分訊息，包括將推出128GB、256GB、512GB以及1TB四個容量版本。

小米汽車進入生產調試衝刺階段 「米鏈」逐步曝光

另方面，小米從手機向智能新能源汽車領域加速「跨界」。《上海證券報》記者日前赴小米汽車通州生產基地實地調研，該基地已進入生產調試衝刺階段，整個基地包括壓鑄、沖壓、車身、塗裝、總裝及電池等6個車間。在壓鑄車間，「小米超級大壓鑄」的指示牌已掛出，意味小米汽車可能採用類似特斯拉上海超級工廠的先進一體化壓鑄技術。同時，亞通精工(滬：603190)、祥鑫科技(深：002965)等智能新能源車產業鏈上市公司紛紛披露與小米汽車合作新進展，智能新能源車「米鏈」逐步露出水面。

此外，內媒《界面新聞》早前引述接近小米汽車的知情人士報道，小米汽車正處於試生產階段，這項工作開展不足一個月，目前每周生產大約50輛樣車，再招百名工人為量產做準備。知情人士稱，小米汽車拿到工信部的批文也就在最近兩個月，最遲可以在年底獲批，批文到手就可以立即加足馬力全線量產小米汽車。雷軍此前亦曾指，預期明年上半年將正式量產小米汽車。小米總裁盧偉冰亦曾透露，造車進展超過了預期。





滙證：料毛利率提升趨勢下半年持續 目標價升至15.6元

值得留意，小米上月尾公布業績，次季經調整純利按年增1.47倍至51.4億人民幣，收入跌4%至673.55億人民幣，毛利率達21%創新高，其中智能手機業務毛利率在市場低迷下仍增4.6個百分點至13.3%。滙證近日發表報告指，小米次季經調整純利符合該行預期，主要受惠智能手機及IoT業務毛利率創新高，分別為13.3%及17.6%，相信毛利率提升的趨勢下半年持續。該行將小米2023至2025年每股盈利預測上調16至30%，維持「買入」評級，目標價由13.5元升至15.6元，並給予小米人民幣櫃台(81810)目標價14.6元人民幣。



滙證又認為，華為Mate 60系列針對的市場與小米不同，因此華為推出新手機對小米的短期影響可控，小米的庫存水平健康，以及假期旺季將會來臨，預期下半年出貨量按年升約5%。



內地7月手機市場出貨量按年跌6.8% 降幅明顯收斂



另外，內地手機市場見回暖跡象，中國信通院數據顯示，7月內地市場手機出貨量1855.2萬部，按年跌6.8%，降幅相較6月按年減21%明顯收斂，其中5G手機出貨量1505.8萬部，按年增長2.6%，佔手機出貨量81.2%。首7個月，內地市場手機出貨量累計1.48億部，按年跌5.1%，其中5G手機出貨量1.17億部，按年跌5.3%，佔手機出貨量79.2%。

7月中國國內手機上市新機型35款，按年增59.1%，其中5G手機18款，按年增100%。累計今年1至7月上市新機型238款，按年增6.7%，其中5G手機103款，按年減14.9%。

郭家耀：小米軟件服務收入佔比有待提升 或可上試13元惟難大升

（郭家耀facebook截圖）

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，小米有新手機推出是好事，近期智能手機市場隨著有更多新機推出也略見回暖，5G手機出貨量亦見好轉。不過，蘋果公司也不是單靠銷售手機等硬件業務，小米在軟件服務包括雲端及互聯網等收入佔比有待提升，市場亦對其家電產品生態圈有期望。至於汽車業務，由於市場上有太多競爭者，市場對小米汽車的反應暫無從評估，亦難給予估值。股價方面，小米或可持續上升，甚至可上試13元，惟因市況欠佳，難期望太高。

另值得一提，華為和小米昨日宣布達成全球專利交叉許可協議，覆蓋包括5G在內的通信技術。小米收市升2.68%報12.24元，連升3日，累升4.62%，成交9.93億元。其他重磅科技股股價變化不大，阿里巴巴(09988)升0.41%報85.9元，美團(03690)跌0.08%報123元，京東(09618)升0.24%報124元，騰訊(00700)跌0.13%報319.8元，百度(09888)跌0.07%報135元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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