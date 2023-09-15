人行降準釋放5000億人幣資金，內銀比內房更值博

人民銀行宣布全面降準0.25個百分點，是今年3月以來第二次，料將釋放長期資金逾5000億人民幣，內銀及內房股今日(15日)齊造好。不過，內銀股或更受惠降準，因降準不但向市場釋放更多資金，也可降低銀行資金成本，有助提升內銀淨息差，而內房債務問題未解決，樓市能否在中央連串刺激措施下復甦仍要觀察。

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華泰：訊號意義大於實質 澳新銀行：彌補內銀存量房貸降息損失

人民銀行昨日(14日)宣布，今日(15日)起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，但不包括已執行5%存款準備金率的金融機構。下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.4%。華泰證券發布報告指，此次降準有望釋放流動性6000億人民幣左右，並每年降低銀行綜合成本60至70億人民幣。人行通過降準而不是公開市場操作來釋放流動性，繼續傳遞穩增長訊號，但降準幅度相對溫和，訊號意義可能大於實質。預計目前到9月底可能有進一步的穩增長政策落地，如果穩增長進一步加碼，尤其是明年地方債額度在今年四季度提前發行，人行可能有進一步降準降息的空間。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，此次降準由於穩匯率操作宣布較晚，而且在美國CPI公布之後，屬於相機抉擇。降準的主要目的還是降低銀行負債成本，彌補存量房貸降息的利息損失。由於當前增長動能對政策刺激鈍化，預計對信貸和增長意義不大。澳新銀行仍然保持四季度仍需降息一次的預測。

大行指政策寬鬆程度不足以振興經濟 高盛料第四季再降準及政策降息

另有大行認為人行的政策寬鬆程度還不足以振興疲弱的中國經濟，其中高盛經濟學家預計，中國還將出台更多放鬆政策，第四季將再降準25個基點及調降政策利率10個基點，中國房地產市場也將進一步鬆綁，人行還可能會動用額外的5000億人民幣的地方政府專項債發行額度；大摩重申對中國股票的謹慎立場，強調中國還需要進一步和持續的支持性措施。

中金：降準對內銀今年淨息差正貢獻0.7% 對淨利潤正貢獻0.7%

至於降準對內銀有多利好，中金發表報告指，人行今次降準恰逢其時，體現出經濟復甦不穩固環境下明確的「穩增長」導向，旨在為9月信貸投放和政府債券發行提供流動性支持。9月作為下半年傳統上信貸投放的最大月份，中金預計新增貸款規模有望超過2萬億人民幣。8至9月政府債券發行節奏加速，預計8月政府債券淨增1.1萬億人民幣後，9月政府債券淨發行規模超過1萬億人民幣。



中金測算本次降準釋放流動性約5500億人民幣，對銀行今年淨息差淨正向貢獻0.7個百分點，對營收和淨利潤的正貢獻分別為0.3%和0.7%。

易居研究院：降準促進房貸業務蓬勃發展 提振房市交易行情

另外，易居研究院發表評論指，此次降準是在經濟復甦的過程中進行的，可以理解為對當前各類政策發揮的進一步支持，尤其是對銀行流動性進行了進一步支持，直接影響就在於銀行信貸的擴張能力可以提高，有助於各類信貸業務的投放。在房地產領域，通過降準，銀行貸款方面的規模和主動性進一步增強，有助於促進房貸業務更加蓬勃發展，進而確保房地產市場交易行情的更好提振。

惟要留意國家統計局今日公布8月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布的數據測算，8月份70個大中城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，同比下降0.6%，跌幅為10個月最大，上個月該指數環比下降0.2%。此外，國家統計局公布，首8月商品房銷售額78158億人民幣，同比下降3.2%，降幅擴大1.7個百分點，再創年內新低點。

溫鋼城：內銀再跌空間不大可趁低吸 人幣貶值內房恐更波動



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指今次降準後就算再減息也只是減0.1至0.15厘，市場會覺得減與不減也沒所謂，應該沒有人會為了減0.1厘息去買樓，心理幫助多於實質幫助。內銀低位買一些收息沒問題，但內銀通常7月除淨，收息要等到明年7月。不過，內銀現價再跌空間料不太大，如建行(00939)回至4元多，就算再跌4元也有些支持。至於內房問題會否打擊內銀盈利及淨息差，如果存貸息一齊減，問題應不太大，而工中建農貸款對象主要是國企，還到錢機會較高。另民眾現時要買樓也會揀國企內房，料工中建農壞帳不會大幅上升。再者，內銀即使派息減少，料也不會低於7、8厘，若股價低殘可買些少長揸收息。

另溫鋼城指，內地自從實行「認房不認貸」政策後，的確多了人睇樓，降準或有助貸款需求增加，不過人民幣兌美元最新回至7.3水平，比降準前報7.27明顯下跌。中央本來不想人民幣貶值貶得太急，因會令內房或內地企業的美元債要還得更多，而內房債息率偏高，一般達6厘以上，加上人民幣貶值因素就會百上加斤，內房除展期或削債外，最終結果通常是債轉股，而買債的投資者本來不是想買股票，隨時沽貨，令內房股價更波動。

內銀及內房今日普遍上升，中行(03988)半日升1.48%報2.74元，工行(01398)升0.79%報3.82元，農行(01288)升1.1%報2.77元，建行升0.91%報4.42元，郵儲行(01658)升1.54%報3.96元，招行(03968)升1.7%報32.9元。內房方面，碧桂園(02007)升1.91%報1.07元，龍湖(00960)升1.36%報16.4元，中海外(00688)升0.97%報16.7元，潤地(01109)升1.05%報33.85元，惟雅居樂(03383)跌0.89%報1.12元，富力(02777)無升跌報1.62元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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