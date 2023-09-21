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美國議息| 聯儲局維持息口不變並採取「鷹派暫停加息」，美股下挫科技巨頭領跌

21/09/2023

　　美國聯儲局於當地時間周三（20日）採取「鷹派暫停加息」策略，決定維持利率不變，維持聯邦基金利率區間於5.25至5.5厘，一如市場預期，仍為美國聯邦基金利率16年來最高。但料年內還將再加息一次，並會在更長時間內維持高利率。美債孳息率攜美元走高，蘋果和特斯拉等大型股下跌。


　　納指下跌209.06點，或1.5%，報13469.13點。道指跌76.85點，或0.2%，報34440.88點。標普500下跌41.75點，或0.9%，報4402.2點。


　　聯儲局將利率目標區間維持在5.25-5.5厘不變，最新點陣圖顯示19位官員中有12人預測年內再次加息。主席鮑威爾表示：「我們準備好在合適的情況下進一步加息，而且我們打算將政策維持在限制性水平，直到我們確信通脹正在朝著目標持續下行」。

鮑威爾鷹派立場帶動美元走強

　　鮑威爾的鷹派立場，帶動美元走強，紐約尾盤美匯指數再漲0.12%，至105.33。英鎊兌美元下跌0.4%，至1.235。美元兌日圓在聯儲局公布決定後，一度跳升至148.1，之後漲幅收窄。歐元兌美元一度上漲0.5%，至盤中高點1.0737，隨後回吐漲幅。


　　聯準局決議出爐前，黃金期貨收高，為連續第五個交易日上漲。紐約期金漲13.4美元，報每盎司1967.1美元。原油漲勢暫歇，美國原油庫存降幅小於預期，和技術阻力制約了油價進一步上漲。紐約期油跌破每桶90美元，報每桶89.66美元。布蘭特期貨跌81美仙，報每桶93.53美元。

撰文：經濟通國金市場組

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鮑威爾：實現經濟軟著陸是聯儲局主要目標

 

　　聯儲局主席鮑威爾當地時間周三（20日）宣布本月按兵不動，同時放出鷹派訊號，稱決策層準備在合適時進一步加息。但他亦強調，實現經濟「軟著陸」是聯儲局的主要目標。（相關文章）

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　鮑威爾說，實現軟著陸「是我們一直努力實現的目標，對我們而言，最糟糕的事情是不能恢復物價穩定，如果做不到這點，通脹會捲土重來。」

 

 開市GOOD MORNING

 

　　美國聯儲局議息後一如預期宣布維持利率不變，今早國農證券董事總經理林家亨於開市Goodmorning節目中指：

 

聯儲局聲明默認美國明年出現經濟衰退風險不大，或有條件減息，減息兩次已足夠，因為通脹仍然揮之不去。

 

 

金管局:未確定加息周期是否完結，高息環境會維持一段時間

 

　　美國聯儲局維持利率不變，金管局亦維持基本利率在5.75厘。金管局表示，是次議息決定大致符合市場預期。美聯儲強調往後的議息決定將繼續取決於最新經濟數據及過去一年多持續加息對經濟活動的影響，故美國加息周期是否完結仍有待確定，而高息環境應會維持一段時間。（相關新聞）

 

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