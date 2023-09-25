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《午市前瞻》港股向上動力缺乏 金沙 銀娛只能吼位短炒

25/09/2023

恒生指數半日報17833，跌224點或1.2%，主板成交逾379億元。恒生中國企業指數報6178，跌83點或1.3%。恒生科技指數報3916，跌74點或1.9%。

　　恒生指數半日報17833，跌224點或1.2%，主板成交逾379億元。恒生中國企業指數報6178，跌83點或1.3%。恒生科技指數報3916，跌74點或1.9%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報306.2元，跌7.4元或2.4%，成交28.04億元；美團收報118.1元，跌2.7元或2.2%，成交10.43億元；阿里收報85元，跌0.9元或1%，成交8.02億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

黃偉豪：港股估值殘，難再大跌

 

　　港股上周五回升超過400點後後勁不繼，今日傳出恒大(03333)須重新審視境外債的重組條款，恒大困局又添阻礙，拖累全線內房股受壓，港股捱沽，恒指半日跌近300點。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，恒指觸及18000後有回吐壓力，未能企穩便要回落至17573低位水平，預計短時間內都以此區域上落。

 

　　他提到，港股估值已十分低殘，再大跌空間著實不多，故17573有可能會穿一穿而不會急跌，但向上動力亦不多。

 

黃金周支撐消息面，惟旅遊概念股受市況影響

 

　　十一黃金周與中秋將至，但港股在亞運開幕等因素下未能造好，旅遊概念股普遍回吐，濠賭股一樣受壓。黃偉豪指濠賭股屬旅遊相關股份，消息而言算是正面，但今日普遍回吐，顯示即使有黃金周加持，亦要觀乎市況，如大市下跌，旅遊概念股亦難以逆市向上。

 

(網上圖片)

 

　　黃偉豪預計黃金周期間會有較多旅客入境澳門，可惜近月澳門普遍旺丁不旺財，即使每月賭收按年大升，亦未能重返疫情前水平。現時普遍旅客入境澳門轉為食宿為主，減少行程的博彩成份，而博企靠非博彩業務的回本期較長，故建議只能短炒濠脂股。

 

　　兩大藍籌賭股中，金沙(01928)5月曾低見24元，現時股價逼近相關水平，可以考慮入手，不過只能上望20天線約26元水平。另外，始終股份走勢處於下行狀態，入手博反彈時宜定下10%的止蝕空間。另外銀娛(00027)基本因素較好，走勢較強，料48.5元有較強支持，短線可以上望52.5元，止蝕位可定於46元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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