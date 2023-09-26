蔚來傳再集資30億美元，理想遭美團王興減持，新能源車股暫不宜沾手？

蔚來(09866)繼上周公布擬發行10億美元可轉換優先債券後，昨日(25日)再傳考慮籌集約30億美元資金，雖然集團很快便否認有關傳聞，但於美股仍一度跌逾7%，今日(26日)於港股亦曾再跌近2%。另一「造車新勢力」理想汽車(02015)遭非執行董事兼美團(03690)董事長王興減持，股價亦連日急挫，今日曾再插逾6%。其他新能源車股可能續受歐盟擬調查中國電動車補貼影響，亦普遍下跌，暫未宜沾手？

（蔚來官網截圖）

蔚來完成發行10億美元可轉換優先債券 澄清目前無融資活動

外電昨晚(25日)引述知情人士透露，蔚來考慮通過投資者籌集約30億美元資金。知情人士稱，蔚來接洽了中東投資者，最早可能在明年進行融資，目前仍在談判中，細節可能會有變動。不過，蔚來指，已注意到昨日廣泛流傳的某些媒體猜測，聲稱集團正考慮向投資者進行特定融資，鑑於昨天美國存托股票的異常市場活動，故作出澄清，除於昨日完成的可轉換債券發行外，集團目前沒有任何應報告的融資活動。

值得一提，蔚來上周二(19日)公布計劃發行兩批共10億美元可轉換優先債券，為現有債務再融資，以及支撐營運資本，令股價連日急挫。蔚來昨日公布，已完成發行兩批本金總額各5億美元、分別於2029及2030年到期的可轉換優先債券。公司已向初始購買者授予選擇權，以增購合共最多1.5億美元債券。債券定價後不久，公司使用債券發行所得款項淨額，與其中一名初始購買者及其聯屬人士獨立私下協商，以現金購買約2.56億美元的公司未償還於2026年到期零息可轉換優先債券，及約2.44億美元的公司未償還於2027年到期0.5厘息可轉換優先債券。公司計劃將餘下債券發行所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。



遭王興減持4日累計套現3.1億 理想：屬個人行為不涉美團持股

另外，隔晚理想汽車於美股急挫9.98%報35.36美元；消息面上，早前理想非執行董事兼美團董事長王興於本月12日至15日四個交易日內，分別按每股平均價157.8439元、158.9898元、159.1906元及160.5056元，合共減持理想195萬股，套現3.11億元，持股量由21.9%降至21.79%。理想汽車表示，上述交易為王興個人行為，交易佔其總持股比例很小一部分，不涉及美團持股部分，具體持股信息需待公司年報出具後以年報為準。



據悉，今年3月，王興10天9次減持理想汽車，合計套現金額達4.2億元，意味王興年內累計套現金額達7.31億元。





德國交通部長反對歐盟調查中國電動車補貼 恐損經濟

行業消息方面，歐盟委員會主席馮德萊恩早前宣布，中國通過大規模政府補貼政策壓低電動車價格，扭曲了歐盟市場，將對中國電動車展開反補貼調查。中國指摘這一調查是保護主義行為，並警告這將破壞經濟關係，德國汽車業也有同樣擔憂。德國交通部長維辛(Volker Wissing)在當地報章表示，歐盟此舉可能導致徵收懲罰性關稅，原則上不太贊成設置市場壁壘，這種孤立主義政治可能會引發連鎖反應，對德國經濟造成巨大損害。





另外，乘聯會近日公布，內地9月狹義乘用車零售銷量預計198萬輛，按月增長3.1%，按年增長3%，其中新能源零售75萬輛左右，按月增長4.7%，按年增長22.3%，滲透率約37.9%。乘聯會指，「金九銀十」為傳統車市旺季，各地新一輪地方補貼與廠商三季度末衝量共發力，疊加中秋、國慶超長假期節日效應，9月車市熱度不減，但不可忽視的是隨著終端優惠持續加碼，對價格敏感度較高的消費者再度產生觀望情緒，出現延遲購車傾向。

黃瑋傑：蔚來理想股價走弱不宜買入 比亞迪238元可吸

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，市場最驚有謠言，雖然昨晚蔚來很快便否認再集資傳聞，但美股收市仍要跌，反映市場仍驚公司再集資。此外，蔚來股價走勢屬新能源車股中「弱中之弱」，揀股宜揀強勢股，弱勢股易跌難升，一日未築底扭轉跌勢，貿然買入恐輸多贏少，而蔚來可以由7月高位123.8元跌了五成至65元，且上周三(20日)出現很大的下跌裂口，其後只補了些少便無力再補，有可能回至5、6月低位約60元。理想汽車則自8月中以後RSI最多升至56、57，未試過高於60，可見動力轉弱，股價亦開始走弱，同樣不宜買入。

黃瑋傑又指，新能源車市現時多了逆風，首先要關注減價壓力，因Tesla又再減價，另歐洲啟動對中國新能源車反補貼調查，雖然不會很快有結果，但未有結果前都會有陰霾籠罩新能源車，而蔚來之前推出手機，從市場反應來看不止沒加分，甚至有批評指其分心造手機，公司CEO也認為賣出幾十萬部已很好，根本不是視為第二個增長動力，只為多提供一個功能給蔚來車主，未必有助汽車銷量。新能源車股宜吼比亞迪(01211)，其股價處於橫行區間，相對其他車股算是硬淨，往往跌至238元有支持，可於該處吸納，250天線約225元止蝕。

蔚來半日跌0.38%收報65.05元，連跌3日，累跌6.81%。理想汽車跌3.11%報140.2元，連跌兩日，累跌10.59%。其他新能源車股亦普遍下跌，比亞迪跌4.36%報237元，小鵬汽車(09868)跌2.21%報64.25元，惟零跑(09863)無升跌報37.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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