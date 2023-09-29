【季結－息盡金來】恒指第四季有機穿萬八 科技股料受惠利率下跌

2023年第三季交易結束，進入第四季，相信市場開始關注環球加息周期是否已經完結。美國聯儲局在9月份議息會後宣布維持利率不變，並在最新經濟預測中將今年聯邦基金利率目標範圍上限保持在5.6厘，暗示第四季仍然傾向加息25基點，屆時聯邦基金利率將會升到5.5至5.75厘，但FOMC決策委員預期，明年只會減息半厘，較6月份預期減息1厘上調了50個基點，或許反映FOMC擔心通脹將持續高企，而這亦是當局強調將在一段時間內維持高利率的觀點。

美國聯儲局。(資料圖片)



恒指走勢在第三季呈現先升後跌，指數由7月初低位18279持續反彈至7月31日最高20361快速後回落，8月21日低見17587後再反彈，9月4日高見18899後受制50天線，隨後再度下跌，本周四(28日)最低跌至17352，令恒指日線圖走勢與9RSI呈底背馳，短期反彈仍以50天線為主要阻力。全季而言，恒指累跌1106點，跌幅達5.85%。由今年初至9月底，恒指累跌1971點，跌幅達9.97%。



伍禮賢：第四季宜留意幾個範疇



光大證券策略師伍禮賢接受《經濟通通訊社》訪問時亦認為，市場較關注美國聯儲局會否在第四季加息。他表示，雖然聯儲局在9月份維持利率不變，令市場對第四季加息的憂慮有所升溫，但他認為加息機會一半半。原因之一是英倫銀行9月份議息會後意外不加息，歐洲央行雖然加息25基點，但他預期未來不再加息，令聯儲局在調整貨幣政策時更加靈活。



伍禮賢認為，環球投資市場在第四季有幾方面值得留意，第一是環球人工智能（AI）概念，例如ChatGPT及芯片供應，正如NVIDIA的升勢引發芯片熱，他相信科技股有機會繼續向上，最近一段時的對加息的憂慮，他認為市場短期將會消化科技股對高息的反應，到今年底，市場對加息周期的看法開始明朗時，他相信科技股有機會再度受惠長遠利率向下。



新興市場增長前景較明確



其次是環球消費概念，因為今年以來環球消費恢復動力，特別是歐美市場的休閒類消費商品，而且美國的非必需品消費指數現在不算特別貴，他認為在美國經濟硬著陸風險降低的情況下，消費股有機會繼續受到追捧，加上美國個人收入自今年以來累計的增速，明顯較CPI上升速度快，即居民消費的的空間更大，有利消費市場。



第三，伍禮賢認為，現時高企的債息長遠趨向下跌，變相有利債券價格，不論是高評級債，又或垃圾級別債券及高收益債，相信都有機會受惠。最後是新興市場，他認為新興市場未來幾年的增長前景相對較穩及較明確。若今年聯儲局真的結束加息周期，他相信有助資金流入新興市場。



聯儲局會會否在11或12月加息，他認為屆時將視乎經濟數據表現。此外，他覺得CPI通脹回落的情況符合進度，當然近期油價上升，有機會令通脹抬頭，但是暫時看來，油價現水平未至於可能扭轉美國通脹回落的趨勢。

恒指月線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



恒指後市未宜太樂觀



港股方面，恒指昨天低見17352，再創今年來新低，伍禮賢認為第四季有機會下試16800，該位一方面是去年11月的底部，其次是今年以來，恒指下跌浪趨勢通道底部也指向16800，故暫時港股仍然偏弱下，再加上現在又臨近國慶節長假期，他預期港股有幾會持續偏弱，再加上北水下周就暫停流入，或影響港股交投。



整體而言，他相信港股有機會表現得好一些，因內地經濟數據開始改善，包括三頭馬車及上月新增貸款。若未來公布的PMI、CPI及PPI數據有機會進一步向好，將對港股有一定支持，而內地經濟數據表現亦是影響港股的最核心因素。

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