十一黃金周出行數據強勁，大行唱好相關股卻炒唔起，邊隻可博反彈？

內地今年中秋和國慶節相連8天假期，出行數據增長強勁，假期前3天國內遊出遊人次按年增逾七成，旅遊收入倍增，不過黃金周相關股沒受刺激，今日(4日)股價繼續隨大市下行，其中攜程(09961)縱獲大行唱好，仍最多插近半成。另澳門公布中秋國慶假期首4日訪澳旅客人次恢復至2019年疫情前的87%，濠賭股亦獲大行唱好，不過股價照樣下挫。受累市況欠佳，今次黃金周相關股表現令人失望，如有興趣看來也只宜吼位買入，短線博反彈。

（攜程旅行官網截圖）

假期前3天國內遊出遊人次增76% 旅遊收入增1.25倍

文旅部數據中心的數據顯示，中秋國慶假期前3天(9月29日至10月1日)，國內旅遊出遊合計3.95億人次，按年增長75.8%；實現國內旅遊收入3422.4億元人民幣，按年增長125.3%。

文旅部數據又顯示，今年中秋國慶節假期，國內旅遊出遊預計達8.96億人次，按年增長86%，預計旅遊收入7825億元人民幣，按年增長138%。據預測，長三角、珠三角地區像上海、蘇州及成都等熱門旅遊城市的文旅市場異常火爆，酒店及機票等訂單量已比去年同期增加至少5倍。

野村：攜程將成國內遊強勁復甦主要受惠者 中金：目標價387.5元

野村近日發表報告指，內地進入中秋及國慶黃金周8日長假，旅遊業積壓需求被釋放，旅客數量大升，據文旅部預測，國內遊旅客數量將較去年同期上升86%至8.96億人次，以可比基礎計較2019年同期升13%。相信網上旅遊平台龍頭攜程將會成為國內遊強勁復甦的主要受惠者，估計第三季收入較2019年同期增長33%，本地及國際收入分別增長47%及30%，出境遊回復至疫情前79%水平，並較第二季增長61%，不過國際航班運載量出現「樽頸」限制增長，根據公司管理層指，第二季國際航班運載量恢復至疫情前約38%，估計下半年恢復至疫情前60%至65%。野村重申攜程美股「買入」評級，目標價48美元。

中金認為今年中秋國慶或將延續暑期的熱度，再迎旅遊熱潮，其中在政策鬆綁和供給恢復後，長途遊和跨境遊需求有望得到充分釋放，拉動在線旅遊平台業績再超預期。該行表示看好龍頭在線旅遊平台攜程及同程旅行(00780)持續在黃金周中獲得優於市場平均的表現，維持目標價分別為387.5元及21.5元，評級均為「跑贏行業」。

澳門中秋國慶首4日旅客達疫前87% 9月賭收按年升4倍

另方面，澳門旅遊局公布，由上周五(9月29日)至本周一(10月2日)中秋國慶4日假期，訪澳旅客達到53.03萬人次，相當於2019年疫情前同期87%水平，相當於日均13.26萬人(按年升4.3倍)。當中，內地旅客共38.58萬人次，佔總體旅客72.8%，相當於內地旅客日均9.65萬人次(按年升3.31倍)，香港旅客亦有11.1萬人次，相當於日均2.77萬人次(按年升14.13倍)。

此外，澳門博彩監察協調局數據顯示，9月博彩收入149.37億澳門元，按年升4.04倍，連續9個月錄得按年升幅，惟按月則跌13.22%。今年首9個月，博彩收入1289.47億澳門元，按年增3.05倍。

花旗料10月賭收達190億澳門元 瑞銀對博彩業前景維持正面

花旗指，澳門9月賭收符預期。受惠國慶黃金周，預料10月賭收達190億澳門元，即每天約6.13億澳門元，約為2019年同期水平的72%。預計國慶黃金周假期期間(10月1日至6日)平均每天賭收約為7.65億澳門元。與2019年同期相比，中場和貴賓廳賭收將分別恢復約100%和約15%。而在10月餘下時間，預計每天的平均賭收為5.75億澳門元。



瑞銀表示，澳門9月賭收符預期，但按月跌13%，部分受9月初極端天氣及季節性疲軟影響，而日均賭收4.98億澳門元，按月跌10%，惟符合市場預期，達2019年第三季的65%。中秋及國慶長假期間，訪澳旅客達8.8萬人次，較8月下跌約15%；預料黃金周長假首兩日中場賭收平均達7億至7.4億澳門元，達2019年10月黃金周水平的105%至110%。該行對博彩行業前景維持正面，並首選澳博(00880)、永利澳門(01128)及金沙中國(01928)。

里昂：澳門黃金周開局理想 首選金沙美高梅



里昂指，澳門十一黃金周首3日平均旅客量達每日13.2萬人次，相當於2019年黃金周日均入境人數的93%，意味著旅客量仍在逐步恢復中，開局理想。當中來自內地的遊客亦有相似的復甦趨勢，相當於2019年同期的81%。該行於10月1日到澳門考察，注意到賭場及酒店內的旅客眾多，而路氹的最低投注額維持約130美元水平，但更多賭枱最低投注額明顯增加至260至650美元不等。該行給予金沙、美高梅(02282)、新濠博亞、銀河娛樂(00027)和永利澳門「買入」評級，予澳博「跑贏大市」評級，當中首選仍是金沙及美高梅，目標價各為36.5及17.2元。



中金表示，9月澳門賭收基本符合市場預期，恢復至2019年同期水平的67.7%。澳門9月首兩個周末分別受到颱風蘇拉及黑雨影響，而且中秋節期間博彩客戶訪澳量放緩，但上述影響在一定程度上被復甦期間需求維持韌性及澳門銀河三期新開幕的萊佛士酒店以及安達仕酒店放量所抵銷。考慮到十一黃金周期間的強勁需求及新開幕項目的持續放量，料今年10月澳門賭收介乎186億至202億澳門元，日均賭收預計為6億至6.5億澳門元，重申美高梅、永利澳門、金沙、銀娛及新濠博亞「跑贏行業」評級。

黃瑋傑：濠賭旅遊股或到春節才炒起 攜程257元現見底訊號可吸

輝立證券董事黃瑋傑指，濠賭股及旅遊股下一輪炒作可能要到春節，其中攜程業績好，股價卻雙頂回落，跟著跌穿100天及250天線，走勢一浪低於一浪，若望春節再炒起要等兩三個月，可慢慢低位收集，但要留意「大戶買貨愈買愈低，大戶出貨愈出愈高」，跌穿250天線後下一個位可看7月低位約257元，若跌至該處出現見底訊號可買入。

黃瑋傑又指，澳門現時和香港一樣都是「旺丁不旺財」，賭場投注能力和以前差得遠，以往因內地經濟強勁，很多老闆賺到錢就去豪賭，又有中介提供信貸，故賭場七成收入來自貴賓廳，兼且有人通過洗黑錢活動令賭場生意好，但近幾年這些因素出現結構性變化，只能單靠中場收入。全盛時期澳門每月賭收逾300億澳門元，但現踏入「金九」也只有140幾億，料往後每月要達200億也不容易。

熊麗萍：銀娛金沙只宜短線部署 銀娛不跌穿45元可吼



另資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，今次是「超級黃金周」，但相關股表現令人失望。到訪澳門遊客很多，雖然有部分只是去旅遊，但相信亦有部分會到賭場博彩，對賭收應有幫助，惟暫未有數據，市場對賭股看來亦不太追捧。另之前賭股已因賭場內非法換錢將會刑事化而下跌，其中銀娛由50元以上開始下挫，相信要待市場消化相關消息才可令股價回穩，如不跌穿45元，往後或可重上50元，但無論銀娛或金沙都只宜短線部署，始終要將文化旅遊融入澳門經濟、賭場及酒店需要時間，相關盈利貢獻仍較小。

內地旅遊、餐飲、體品及濠賭股等黃金周相關股今日普遍下跌，攜程跌3.79%收報259元，同程旅行跌1.77%報16.7元，海底撈(06862)跌0.73%報20.5元，九毛九(09922)跌1.69%報10.48元，李寧(02331)跌2.2%報31.1元，安踏(02020)跌1.88%報83.7元，銀娛跌2.58%報45.25元，金沙跌3.04%報22.35元，美高梅跌1.38%報10.02元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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