【綠色債券】零售綠債最多可獲九手，八手或以下獲全數分配

第2批零售綠債（新上市編號：04273）今（6日）公布分配結果。綠色零售債券的最終發行額為200億元，高於150億元的目標發行額。政府按照今年9月18日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲九手。約18.4萬份認購八手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的約13.7萬份申請（即認購八手以上者），均將先獲發八手債券，並進行抽籤，其中4187份申請將獲配發多一手債券。

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綠色零售債券將於本月10日發行，於本月11日在香港聯合交易所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波表示，今批特區政府發行的綠色零售債券，為市民提供回報穩定的投資選擇，繼續受到市民的歡迎。港府會繼續與監管機構和業界持份者共同努力，豐富香港綠色和可持續金融的生態，進一步促進市場發展，並與市民一起推動綠色轉型。

撰文：經濟通採訪組

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