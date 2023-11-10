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劉鑾雄：身家一早分哂，自己有錢也不敢入標地皮

10/11/2023

　　華人置業(00127)大股東劉鑾雄周五（10日）突然召開記者會回應「遺囑風波」。對於「財產分予前妻的長子劉鳴煒，甘比被踢出局」，以及命危傳言，他一律否認。

 

 

　　有傳恒大(03333)財困，大劉鑾雄與太太陳凱韻（甘比）亦受連累，清倉恒大預計將虧損超過110億元，更要變賣藝術品套現。劉鑾雄今日澄清，陳凱韻無損失過錢，反而投資藝術品賺超過200億元。

 

　　對於有報道指自身因恒大投資虧損500億元，較廣東政府擴損更多，他稱，這視乎是否計算曾經在其中賺過錢，但他指，蝕及賺幾多少不重要，但最少不用「認購證孖展」或被人追債。他又指，陳凱韻從來沒有參與投資決定，賺、蝕均是自己決定。

 

　　他又不點名提到：「約一年前幫過一個賤人，現時寧願佢破產」。他聽聞該名「賤人」聘用前傳媒界人士以「特工隊」形式網上打手造謠。現場有記者問是否與「呂小姐」有關，他笑言：「我冇講邊個」。

 

劉鑾雄嬲無聽老婆話早賣恒大 今日經濟環境「係求自保」

 

　　對於港鐵(00066)東涌東站一期發展項目昨天「零入標」，劉鑾雄表示，自己「有錢入亦不敢入，而用來守門口」。他引述有資深地產界人士指出，該幅東涌地皮成本貴及供應多，亦未知可以用甚麼價錢賣，稱做生意很現實。他今日就算有新投資，亦需「小心小心又再小心」。

 

香港樓市「冧咗唔係咁易做得起」

 

　　對於樓價，他認為若政府再不作積極措施，形容「冧咗唔係咁易做得起」。

 

　　他相信內地著急解決內房問題，但指個人「好似沙灘中的一一粒沙」，需要wait and see，非他個人可以決定。他認為，今日經濟環境在港均求自保，希望1年至1.5年會好轉，但冀不多於2年，由於高息若維持2至3年，很多大公司也會營運不佳。

 

無嬲許家印

 

　　他坦言，無嬲恒大主席許家印，反而嬲自己未有聽老婆（陳凱韻）和家姐的說話，因當時認為「賣先一定快過他（許家印）仆街」。被問及現時能否聯絡許家印，他則大笑，稱已沒有聯絡過許家印，亦懷疑現時有沒有人可聯絡上他。

 

　　有傳內地政府要求平保(02318)拯救碧桂園(02007)，他指其朋友將此事比喻為「一艘3萬噸的船下沉，卻要用1萬噸船拖走」。

 

　　至於會否對再投資內地感戒心，他直言不要借錢予部分內地商人，「見好多內地賴帳商人，有物業按揭，因銀碼大可拖延多年，連保障亦見損失」。

 

劉鑾雄：身家「一早分哂，而家自己乜嘢都冇」

 

 

　　劉鑾雄回應網上「遺囑風波」及「恒大危機」等傳聞，他透露，身家已「一早分哂」，又指「寧願依加分錯畀人」，都唔想令人有機可乘。至於如何分配，他說「不方便答」，惟提出幾種可能性，一是沒有呂麗君份；二是由老婆（陳凱韻）決定；三是由老婆三個仔女決定。他稱，現時仍有話語權，老婆仲會聽我說話，我三個仔女都聽我說話」。

 

　　被問及最近一個月有沒有更改遺囑。他直言「早排一早分咗，我而家要再改，都要老婆執行我嘅意思，我而家自己乜嘢都冇，但我相信老婆陳凱韻，叫我做乜我都會做」。

 

回應未來掌管公司人士：能者居之

 

　　當被問到看好哪名兒子日後掌管公司，劉鑾雄說，「以前古代啲皇帝，都係能者居之啦」，唔好講我哋呢啲生意仔。

 

　　部分網上文章聲稱大劉出現「遺囑風波」，財產分配出現變化，指其緊急修改遺囑，將財產全部分予前妻的長子劉鳴煒。報道亦指，劉鑾雄家族在恒大投資上的虧損超過200億元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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