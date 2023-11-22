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滙控據報持交行大量股票或需大幅減值，涉逾千億元

22/11/2023

　　據《華爾街日報》一專題文章指出，滙控(00005)持有交通銀行(03328)大量股票，有可能需要大幅減值，涉及金額達到逾千億元規模，又指相關股票無法輕易出售。

 

（資料圖片）

 

　　報道引述研究機構Autonomous的分析員Manus Costello認為，如果滙豐對持有的交行進行減值，將損害盈利，如果估值減值到符合交行實際股價的水平，那意味著滙豐的有形賬面價值將減少7%。

 

　　文章指出，滙豐仍持有交通銀行約19%的股份，這項投資可追溯至2004年。但多年來，滙控對所持股份的估值與交通銀行股價所對應的較低價值之間出現了很大的差距。今年8月，滙控將其內部估值定為239億美元，比交行股價所暗示的水平高出約145億美元（約1131億港元）。

 

內部估值較目前高出1131億元，處置股份要顧及中方想法

 

　　不過，報道指出，滙控可能在處理交行股份的問題上受到限制。因若要在中國擴張，滙豐得從中國政府處獲得一系列許可，而處置相關股份將有可能開罪政府部門，擾亂這些計劃。加上目前滙豐大部分利潤來自亞洲，近年來匯豐一直縮減北美及歐洲的業務，以及滙豐在香港佔主導地位，在內地業務規模不小，尤其是財富管理領域。

 

　　東方資本（Orient Capital Research）董事總經理Andrew Collier說，若出售在中國的資產，將暗示其對中國經濟的未來沒有信心、正把賭注押到西方身上，這在中國不會受歡迎。

 

滙豐：估值符合會計規則

 

　　滙豐回應《華爾街日報》表示，其對交行的估值符合會計規則，是基於對歷史盈利的詳細分析以及對現金流、通貨膨脹和利率的長期預測做出的，管理層不能自行決定是否要計提減值。

 

　　報道亦引述滙控財務總監艾橋智（Georges Elhedery）於10月一次電話會議上對分析師說指出，有一個嚴格的會計流程，他們只會按照流程行事。部分原因是，根據目前複雜的銀行業規則，由於持有這筆交行股份，匯豐需要從其核心一級資本內扣除160億多美元。

 

　　若作出任何減值，此扣除額將相應減少。艾橋智在10月告訴投資者，這意味著該行的核心一級資本比率將維持穩定。他稱，該行派息能力也將得以維持。

 

　　滙豐於2004年首次投資上海交通銀行，涉資17.5億美元。於2012年再購入了大約17億美元交通銀行股票，以維持持股比例。匯豐目前為交行第二大股東，僅次於中國政府，並擁有兩個董事會席次。

 

撰文：經濟通採訪組

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