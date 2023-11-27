【財經論壇】鄭雁雄：國際化特色是香港最鮮明標誌，不能變也不會變

中聯辦主任鄭雁雄出席由《香港經濟日報》與《南華早報》共同主辦的「香港財經論壇2023」致辭時指，中國式現代化將創造空前的財富和機遇，香港的優勢是世界進入中國的窗戶，在實現中國式現代化上實現不可替代的角色。一國兩制行穩致遠，亦是中國式現代化的重要組成部份。香港三大中心的傳統優勢、雙向開放的區域優勢，以及名校匯聚的創科優勢均是無與倫比。

行政長官李家超（右一）、中聯辦主任鄭雁雄（右二）、經濟日報集團董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美（左一）（Celia攝）

國際化特色不能變也不會變

鄭雁雄表示，堅持國際化特色，是香港揚名立萬的成功密碼，已經成為海內外投資者的普遍共識，是香港作為中國現代化超級聯繫人的關鍵所在，面對任何風浪、挑戰，都不能變、也不會變 。

他又指，香港營商環境在國際上享負盛名，超過1400間跨國公司在香港設立總部，特區政府近來亦推出高才通等搶人才新政策。另外，香港是中國唯一實現普通法的司法管轄區，國安法的加持，有效堵塞危害國家安全的漏洞，成功保障公眾利益和投資者利益 。



香港國際朋友圈會愈來愈大

（Celia攝）

他又指，善用國際化平台是香港服務國家的貢獻所在，應全力爭取加入RCEP，強化離岸人民幣樞紐功能，服務國家、推動人民幣國際化，更主動參與高質量一帶一路推動，更積極擁抱大灣區建設。他相信，香港的國際朋友圈只會愈來愈大，香港的國際舞台只會愈來愈寬闊。

撰文：經濟通採訪組

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