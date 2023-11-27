【財經論壇】邱應樺：外圍經濟疲弱，港府將積極開拓新興市場

商務及經濟發展局局長邱應樺出席由《香港經濟日報》與《南華早報》共同主辦的「香港財經論壇2023」致辭時表示，外界普遍認為明年世界經濟將會進入中高通脹、中高利率、中低成長及極高債務的三低一高狀態，香港企業的未來發展必然受到一定壓力，特別是中小企，所以港府將提升香港競爭力，支援香港企業，創造機遇，積極開拓新興市場，尋找新的增長點，為香港和國家經濟注入發展動能。

行政長官李家超（中間）、中聯辦主任鄭雁雄（左五）、經濟日報集團董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美（左二）（Celia攝）

尋求與更多經濟體簽署自由貿易協定

他指出，在固有的傳統貿易夥伴之外，香港需要積極開拓新興市場，尋找新增長點。行政長官去年為本港企業拓展商機，帶領政商團隊到訪具合作潛力的國家，未來會舉行類似的活動，組織代表團到一帶一路國家考察、組織外國在港企業到大灣區享受，亦會在一帶一路沿線國家開設更多商貿辦事處，在新興國家加強貿易推廣。另外，香港亦會繼續尋求與更多經濟體簽署自由貿易協定，進一步建立香港的全球貿易聯絡。

助港商促進外貿及電商

商務及經濟發展局局長邱應樺（Celia攝）

為鼓勵香港出口貿易，邱應樺表示，香港出口信用保險局的法定最高負責額由550億元提升至800億元，增加出口商承接海外訂單的信心。投資推廣署今年亦促進330間海外企業在香港成立或擴充業務，較去年同期相比上升三成。

他又指，特區政府成立一個跨部門小組，從多方面探討如何協助香港企業把握電商發展帶來的機遇，進一步鞏固香港作為貿易中心的地位。他相信儘管環球經濟面臨困境，在國家發展策略下，加上各方共同努力，中國式現代化將會令香港和內地經濟發展更蓬勃。

林建岳：將與商界同心協力共同發展一帶一路發展機遇

經濟日報集團董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美（左）、香港貿發局主席林建岳（右）（Celia攝）

香港貿發局主席林建岳表示，新一份《施政報告》推出不同政策，全方位推動香港進一步發揮八大中心優勢，積極融入粵港澳大灣區建設，支持和配合國家發展，當中有多項新措施，進一步支持金融、貿易、創科和招商引材等範疇，不斷增強香港發展動能，鞏固本港競爭力。

香港可作為內地企業籌集綠色資本平台

他指出，香港具備一國兩制優勢，是國際金融中心、世界一流上市中心、區內首要的綠色金融樞紐，結合多方面優勢，令香港成為國際投資者和企業家的首選通道，有見綠色金融近年蓬勃發展，香港可以擔當引導國際資金的角色，進一步鞏固香港作為內地企業籌集綠色資本的重要平台。

另外，香港在創科法律服務等領域具有國際化優勢，擁有世界一流大專院校，科研機構和創業生態系統，高度重視法制和知識產權，為企業提供有利可靠商業環境，致力培養高質素專業人才，為各行業國際化發展提供源源不絕動力。

林建岳又指，會與商界同心協力繼續提高香港八大中心優勢，共同發展香港「一帶一路」發展機遇。

撰文：經濟通採訪組

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