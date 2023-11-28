【ＢＩＳ會議】余偉文:國際結算銀行在促進央行合作發揮重要作用

金管局周二（28日）舉辦國際結算銀行高級別會議，金管局總裁余偉文致歡迎辭稱，在考慮未來的道路時，認為要緊記合作的重要性，包括跨領域和跨司法管轄區合作的重要性，國際結算銀行在促進中央銀行之間的政策對話與合作方面，發揮著非常特殊和重要的作用。

（Andrew攝）

余偉文指出，周二的會議是關於中央銀行的願景、韌性、創新和轉型，在過去數年全球經歷不同的地緣政治衝突以及銀行業危機，加上面對金融創新的興起、氣候變化等挑戰，亞洲努力尋求平穩度過這些難關，認為需要認識過去，才能思考未來的道路。

國際結算銀行：亞洲政策框架強大且靈活 助確保未來金融穩定

國際結算銀行總裁卡斯滕斯表示，亞洲面對增長放慢、人口結構老化、氣候變化等挑戰，不過他認為亞洲的核心優勢來自於過往應對金融危機的經驗，發展出強大且靈活的政策架構，這些政策在疫情後亦有助應對高通脹環境，以確保未來金融穩定，有助應對挑戰。

卡斯滕斯提到，國際結算銀行25年前在亞洲成立辦事處。過去25年，亞洲經濟平均增長率達5.5%，佔同期全球經濟增長三分之二。亞洲在全球經濟所佔比重已由1998年的30%，升至現時的逾45%。全球5大經濟體中，亞洲佔3個，包括中國、日本和印度。亞洲人均GDP亦由1998年的不足4000美元，增至現今的1.8萬美元。

他又指，亞洲一直和全球合作，亦通過創新去建立更具包容性和韌性的經濟體。亞洲在過去10年處於數碼創新的前沿，發展數碼認證和支付平台等，在中國和印度更讓到數以億計的人進入金融體系。他見證到在過去數十年來，亞洲日趨富裕和具創新性，認為需要把握機會，透過合作、創新和投資基建來塑造未來發展。

英倫銀行：需維持限制性貨幣政策 以帶動通脹回落至2%目標水平

英倫銀行副行長Dave Ramsden表示，有需要維持限制性的貨幣政策一段足夠長的時間，以帶動通脹回落至2%的目標水平。

Ramsden指出，受惠能源價格回落，英國10月通脹已回落至4.6%，但通脹形勢較預期持久，可能要到2025年底才能回落至2%的央行目標水平，較預期需時多一年，主要是市場需求仍維持強勁、勞工市場緊絀；加上財政政策支持，服務業通脹仍高企。

他又指，目前經濟挑戰在於同時面對經濟放緩和高通脹，就業又保持輕微增長，但強調保持貨幣及金融穩定，有助通脹在中期回落至2%的水平。

他認為，貨幣政策的緊縮過程需要保持循序漸進和可預測性，不應在市場運作出現逆風時實施。他說，各國央行在過去多年建立龐大的資產負債表，未來需要彈性地削減規模，例如英倫銀行將在明年9月前逐步削減1000億英鎊的債券，強調有足夠彈性、可調整的貨幣工具收緊政策，對經濟前景充滿信心。

撰文：經濟通採訪組

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