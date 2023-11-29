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《午市前瞻》科技股頹勢長期拖累恒指 美團難估底切勿多手

29/11/2023

 恒生指數半日報17010，跌344點或2%，主板成交近675億元。恒生中國企業指數報5826，跌130點或2.2%。恒生科技指數報3920，跌79點或2%。

　　恒生指數半日報17010，跌344點或2%，主板成交近675億元。恒生中國企業指數報5826，跌130點或2.2%。恒生科技指數報3920，跌79點或2%。

 

　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、阿里(09988)及騰訊(00700)；美團收報91.65元，跌11.35元或11%，成交116.66億元；阿里收報72.2元，跌2.15元或2.9%，成交37.11億元；騰訊收報317元，跌2.6元或0.8%，成交26.4億元。國指三大成交股份依次為美團、阿里及騰訊。科指三大成交股份依次為美團、阿里及騰訊。

 

連敬涵：恒指受累重磅ATM

 

　　隔晚美股微升，港股今早輕微高開後持續探底，半日最多跌超過300點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，現時距離17000點只餘下數十點，料本周內已難免試穿17000，再向16800進發。他提到，現時市場氣氛並不太差，無奈重磅科技股表現不佳，拖累恒指表現。

 

(網上圖片)

 

　　連敬涵指，藍籌股中的五隻最重磅股分別為阿里、騰訊、美團、滙控(00005)和友邦(01299)，當中只有滙控和騰訊表現較有睇頭，其餘皆跌跌不休，長期困擾恒指走勢。尤其科技股，他認為經過科網業監管潮之後，科技股在發展金融科技方面舉步維艱，亦難以重拾監管前的光輝時代，股價亦難如當時一樣大升。他推論，除非再有其他大型公司取代ATM的重磅股位置，否則恒指長線難有真正升幅。

 

美團創新進度落後阿里騰訊

　　美團公布第三季經調整溢利按年增長62.4%至57.27億元人民幣，好過預期的52.89億元；營收按年增加22.1%至764.67億元人民幣，略勝預期的760億元。但美團管理層昨日在分析員會議上提到，第四季外賣收入按年增速會略為放慢，拖累股價昨日急跌逾5%。今早再低開8%後未見有承接力，當日最多跌超過11%。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　連敬涵分析指，美團管理層言論為美團股價重創主因，又指美團作為平台經濟之中的科技股，在業務創新方面遠遜阿里和騰訊，賣點只餘下內地最大規模的外送平台，同時拼多多業績大勝預期，亦令市場轉吼拼多多而放棄美團。他解釋，拼多多只在美股上市為其提供更高溢價，以市場表現而言，投資者亦更樂於入手美股而非港股，更令美團變得輸蝕。

 

　　他指，現時美團連100元都不保，短線已難以估底，建議投資者千萬不要手多。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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