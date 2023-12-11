  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中國太平料廣州木棉人家年底前簽30戶，上海梧桐人家入住逾千人

11/12/2023

　　中國太平(00966)上周舉行「港人灣區養老．太平方案」考察團。中國太平表示，廣州木棉人家是繼上海梧桐人家、三亞海棠人家、成都芙蓉人家之後，中國太平投資運營的第四個康養社區，未來中國太平將持續發揮保險保障功能和跨境經營優勢，加快構建太平醫康養生態圈。

 

廣州木棉人家

 

廣州康養項目木棉人家料年底前簽約30戶

 

　　中國太平．木棉人家負責人王洪波表示，廣州木棉人家48平米的單間（一人居住6240元人民幣），85平米的一室一廳（一人居住10960元人民幣），105平米的兩房一廳（一人居住13800元人民幣）。若加第二人，在此價格基礎上各增加2200元人民幣。以上為現行的保險行權客戶（通過買保險已經獲得入住資格的客戶）入住的優惠價格，預計廣州木棉人家年底前簽約30戶。

 

上海梧桐人家投資40億人幣 目標年底前入住逾千人

 

上海梧桐人家

 

　　中國太平目前自建的CCRC（持續照料康養社區）養老社區上海梧桐人家入住長者近千位，上海梧桐人家是集團投資約40億元人民幣興建的首個旗艦項目，可為約2500位長者提供醫療健康養老服務。太平產業投資管理有限公司助理總經理魯昌表示，在上海梧桐人家等重資產康養社區之外，會在國內重點城市擇優選址布局中資產康養項目，而上海梧桐人家目標今年底前入住逾1000人。2025年可達85%入住率，2026年基本達到滿座入住率。

 

經濟通記者吳仲賢上海直擊

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02328

中國財險

8.670

異動股

00096

友成控股

0.800

異動股

00268

金蝶國際

11.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02328 中國財險
  • 8.670
  • 00096 友成控股
  • 1.180
  • 00268 金蝶國際
  • 11.440
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.850
  • 01446 鴻福堂
  • 0.175
股份推介
  • 01415 高偉電子
  • 19.720
  • 目標︰$24.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.300
  • 目標︰$24.00
  • 01833 平安好醫生
  • 18.200
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 41.850
  • 目標︰$43.90
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.010
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.850
  • 00700 騰訊控股
  • 306.800
  • 00388 香港交易所
  • 246.600
  • 00001 長和
  • 39.700
  • 00005 滙豐控股
  • 60.400
報章貼士
  • 00035 遠東發展
  • 1.370
  • 目標︰--
  • 03393 威勝控股
  • 3.240
  • 目標︰$3.40
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.120
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/12/2023 13:26  德勤料明年港股IPO集資額1000億元，下半年市況較佳

11/12/2023 12:13  《午市前瞻》外資入市意欲極低，李寧企穩18元可作中長線部署

11/12/2023 12:09  《新股上市》德勤料今年港股IPO融資額跌54%，全球排名第6

11/12/2023 12:06  恒指半日跌333點報16000，李寧跌近14%表現最差藍籌

11/12/2023 10:59  《Ａ股焦點》保利發展、萬科A跌3%，政治局會議未提房地產問題

11/12/2023 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒６９億元，買盈富沽小米

11/12/2023 08:50  【大行炒Ｄ乜】藥明生物遭海通削逾四成目標，京東物流被睇淡

08/12/2023 11:32  《嚟緊炒Ｄ乜》第三季經營利潤倍增，京東健康上望５２銀

11/12/2023 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８１００，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

德勤料明年港股IPO集資額1000億元，下半年市況較好
人氣文章

新聞>財經熱話

李寧購北角港匯東遭大行唱淡，股價急插博反彈要小心
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》外資入市意欲極低 李寧企穩18元可作中長線部署
品味生活
生活
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

博物館大兜亂，議員怎打算？
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

「適者生存」還是「強者生存」？ 1
人氣文章

Member Zone

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

金馬獎2023得獎話題電影：《年少日記》卓亦謙大熱奪最佳新導演！《小曉》12歲影后林品彤演過動症女孩、《疫起》改篇台灣SARS事件
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

收藏古董名錶要原汁原味才有價值？更換錶圈、造舊能增添拍品價值？拍賣圖錄可信度有多高？
人氣文章

Beauty

Taylor Swift當選《時代》2023年度風雲人物！演唱會達50億美元經濟效益、哈佛大學也設課程研究她！Michael Jackson的紀錄也被她打破？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
醫管局HA Go預約通擴展服務！可預約公立醫院專職醫療門診！物理治療、營養服務都得！照顧者可代約！即睇服務範圍、詳細使用教學
人氣文章
壞習慣 | 用紙巾墊住食物吸油隨時吸螢光增白劑兼致癌！紙巾愈白愈乾淨？醫生：可誘發哮喘、皮膚炎
人氣文章
10歲女泳池游水「食腦蟲」入鼻腔！耳痛、抽搐誤診耳炎周後死亡！初期病徵與腦炎相似？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 14:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 14:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 14:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/12/2023 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/12/2023
德勤料明年港股IPO集資額1000億元，下半年市況較好
人氣文章財經熱話11/12/2023
李寧購北角港匯東遭大行唱淡，股價急插博反彈要小心
人氣文章財經熱話11/12/2023
《午市前瞻》外資入市意欲極低 李寧企穩18元可作中長線部署
人氣文章大行報告11/12/2023
【大行炒D乜】券商點睇金蝶國際？一Click就知道
人氣文章財經熱話11/12/2023
中國太平：大灣區會成為解決香港養老問題重要平台
人氣文章財經熱話11/12/2023
中國太平料廣州木棉人家年底前簽30戶，上海梧桐人家入住逾千人
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金