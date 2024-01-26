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藥明系急挫，市傳美國法案禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務

26/01/2024

　　藥明康德(02359)H股現價跌21%，報61.05元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅23.6%。該股成交約721萬股，涉資5.29億元。A股(滬:603259)現價65.97元人民幣，跌7.32元人民幣，或跌10%，成交29.14億元人民幣，涉及4143萬股。現價A股對H股呈溢價19%。

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 　　市場流傳消息指，美國國會在會議期間提出一項名為「生物安全法案」的草案，擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或這些公司簽訂、續約或擴展合同，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業進行合作，而藥明康德被指將是上榜企業之一。


　 　上榜企業還包括華大基因 (深:300676)及其附屬公司華大智造和Complete Genomics。華大基因目前亦挫3%。
　 　 市傳的「生物安全法案」草案內容指，美國國會發現中國政府意圖在生物技術領域獲得主導地位，認為美國納稅人的錢不應被用來補貼外國對手的生物技術公司，這些公司不應被允許收集和分析美國的大量基因組數據等敏感信息。

　　藥明系午後忽然急瀉，以藥明康德跌勢最誇張，跌幅急速擴大至超過20%，其餘藥明系股份緊隨其後受挫，過往造成藥明系急挫的消息包括美國制裁消息，以及公司指未來前景受壓等消息；藥明生物(02269)跌15.8%，報25.25元；藥明合聯(02268)跌7.8%，報29.05元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅8.9%；藥明巨諾(02126)跌7.8%，報1.9元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅8.2%。


　　現時，恒生指數報15910，跌301點或跌1.9%，主板成交超過794億元。國企指數報5353，跌115點或跌2.1%。恒生科技指數報3184，跌126點或跌3.8%。


　　即月期指新報15919，跌264點，高水8點。即月國指期貨報5354，跌107點，高水1點。即月科指期貨新報3185，跌123點，高水12點。


　　上證綜合指數報2903，跌2點或跌0.1%，成交3339.49億元人民幣。


　　深證成份指數報8773，跌83點或跌0.9%，成交3546.62億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

 

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