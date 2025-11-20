  • 會員
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

AI | 英偉達發布強勁展望，盤後股價一度漲5%

20/11/2025

AI | 英偉達發布強勁展望，盤後股價一度漲5%

 

 

　　全球市值最大企業英偉達周三（19日）盤後發布了強勁的當期營收展望，有助於平息對全球人工智能(AI)泡沫的擔憂，盤後股價一度上漲5%，該股今年截至收盤累計上漲39%。

 

　　英偉達在聲明中表示，截至1月的第四財季營收預計約為650億美元，高於分析師平均預估的620億美元。上述展望顯示，市場對英偉達AI加速器的需求依然旺盛。這類高價高性能晶片被用於開發AI模型。而業界此前擔心對此類設備的投入出現泡沫。

 

黃仁勳：「人工智能正無處不在」

 

　　執行長黃仁勳在聲明中表示：「計算需求持續加速成長，人工智能正無處不在，什麼都能做，全面鋪開。」

 

　　截至10月26日的第三財季營收成長62%，至570億美元。每股純益為1.30美元。分析師此前預估為收入552億美元，每股純益1.26美元。

 

　　英偉達主要的數據中心業務單季營收512億美元，而市場平均預估為493億美元。用於遊戲電腦的晶片營收為43億美元。平均預估為44億美元。

 

　　最新季度的營收展望反映了公司令人矚目的成長勢頭。其收入將達到三年前同期的10倍左右。英偉達的年度淨利潤有望超過兩大長期競爭對手英特爾和AMD將公布的收入。

撰文：經濟通國金組

