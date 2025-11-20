異動股 | 聯想集團高開逾2%，第二季收入增15%破紀錄派息持平

聯想集團(00992)現價升2.5%，報9.87元，該股成交約179萬股，涉資1758萬元。

聯想集團發布截至2025年9月30日止三個月之未經審核業績，第二季度收入同比增長15%至205億美元，超越在新冠疫情時創下的記錄，創歷史新高；季內純利3.4億美元，同比下降5%；經調整純利按年增長25%至5.1億美元。每股派中期息8.5港仙，按年持平。

累計上半年，聯想取得收入392.82億美元，同比增加18%，創集團上半年度收入新高；純利8.46億美元，同比增加40%；每股基本盈利6.89美仙；毛利59.2億美元，升10.5%；毛利率15.1%，跌1個百分點。

人工智能相關收入佔總收入的29%，佔比較去年同期增長15個百分點，主要受人工智能設備、服務器及服務業務佔比提升所推動；研發支出同比增加8%。智能設備業務集團的收入及經營溢利分別同比增長15%及13%，主要受惠於人工智能電腦出貨比例迅速上升及高端產品銷售表現強勁。

現時，恒生指數報25999，升169點或升0.7%，主板成交近45億元。國企指數報9203，升52點或升0.6%。恒生科技指數報5646，升39點或升0.7%。

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 聯想集團(00992) 9.87元 升2.49% 聯想控股(03396) 9.47元 升1.39%

