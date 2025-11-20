  • 會員
山今養生智慧
異動精選 | 內地券商再迎重組券商股齊報喜，據報內地推購房貸款貼息內房飆升

20/11/2025

異動精選 | 內地券商再迎重組券商股齊報喜，據報內地推購房貸款貼息內房飆升

 

異動精選 | 內地券商再迎重組券商股齊報喜，據報內地推購房貸款貼息內房飆升

 

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

17.000

異動股

08305

聖唐控股

0.570

異動股

02076

ＢＯＳＳ直聘－Ｗ

80.700

即時重點新聞

20/11/2025 17:34  《盤後部署》減息預期急降港股偏軟，古茗強績兼豪爽派息嗒得杯落

20/11/2025 17:09  澳博控股(00880)：向梁安琪收購凱旋門酒店，涉資17.5億元

20/11/2025 17:05  網易(09999)第三季經調整純利升26.7%至95億人幣，收入升8%

20/11/2025 17:01  《本港經濟》本港10月CPI按年升1.2%，與9月相應升幅相同

20/11/2025 16:13  恒指終止四連跌惟收市僅接近平收，領展績差挫6%，創科彈半成

20/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６０億元，買盈富基金沽小米

20/11/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】快手績後遭削目標野村劈近一成半，信証大升晶片股目標

20/11/2025 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１３，隔夜拆息較上日升至１﹒３…

