英偉達績勁盡顯AI晶片霸主本色，是否已到買入時機？

20/11/2025

　　晶片巨頭英偉達(US.NVDA)周三（19日）公布業績，營收超越市場預期，緩解了投資人對大量人工智能（AI）大額支出的擔憂，英偉達上季營收升62%至570億美元，稱主要受AI資料中心晶片需求推動，該部門銷售額增長66%至超過510億美元。英偉達預計第四季銷售約650億美元超預期，公司股價在盤後交易中上漲約4%。

 

英偉達績勁盡顯AI晶片霸主本色，是否已到買入時機？

 

　　華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，英偉達本次財報各項數據均優於市場預期，最讓市場感驚喜的是盈利增速重新提升，打破了此前市場對其估值過高或增長放緩的憂慮。另外，英偉達對下一季度的預測顯示增長將繼續提速，管理層的看法也較為積極，進一步增強了投資者信心。

 

　　在未公布業績前，英偉達股價一路下跌，阮子曦指AI板塊最初是因為「沽神」Burry的提出質疑，隨後牽扯到匯率問題才拖累相關板塊下跌。此次英偉達業績在一定程度上舒緩了市場對AI估值泡沫的短期憂慮，但是這種憂慮可能會再次出現，視乎市場人士會否拿出新證據。阮子曦認為，目前市場仍面臨流動性問題，美國是否減息與整個市場息息相關，現階段仍不能夠完全消除市場負面情緒。

 

　　阮子曦指英偉達績後開盤後股價大漲，一度升幅達6%至7%，當前價位已較高，不建議現階段買入股價，建議投資者待回調至200美元再考慮入市。雖然未來英偉達仍有估值上升潛力，但考慮到整體市場環境並非完全理想，預計上升空間有限，目標價在220美元左右。

 

　　英偉達近期採取積極投資策略，包括大額訂單布局，如之前的同意投資高達100億美元的OpenAI股權。阮子曦表示這些投資可幫助英偉達強化其在AI晶片的龍頭地位，而短期亦不會影響其現金流。他補充近期沙特阿拉伯也開始尋求英偉達合作發展AI基建，可見全球晶片仍然處於供應緊張狀態，並將持續4至5年，且暫時未到增速回落階段，即使其他晶片企業企圖追趕，但受制於台積電基建設施短期內難以撼動英偉達領先地位，不過其他晶片公司因為受惠全球晶片短缺情況下，預計增長速度亦會相當不錯。

 

撰文：經濟通市場組記者羅嘉儀

 

