一周部署 | 阿里蔚來理想公布季績，美聯儲鷹聲遭市場反彈

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

市場大跌示威，聯儲局屈服

外圍市場不乏好消息，例如美國就業數據造好、日本推出疫後以來最大規模刺激經濟措施、中國傳就新增房貸提供貼息優惠，以及英偉達交出強勁季績等，但隨著美聯儲12月減息預期逐漸下降，美股持續捱沽甚至觸發程式賣盤，亞太股市亦深受其累。面對資本市場的反彈，加上美國總統特朗普的推波助瀾，儲局的鷹派取向受重大質疑，此前已經提前中止縮表計劃，如今就連放緩減息步伐，亦生怕會推倒估值前所未有高企的美國股市。「三把手」威廉姆斯表示局方近期仍有減息空間，被視為向市場「屈服」的訊號，下月減息0.25厘的概率迅即回升至56%，市場自然識趣，道指周五（21日）一度升超過700點。

美國10月通脹數據暫時真空

受美國政府超長停擺餘波影響，美國勞工統計局宣布，不會發布10月消費物價指數(CPI)通脹數據，而是和11月的數據一併在12月公布，此前當局已取消公布10月非農就業數據；而聯儲局更關注的個人消費開支物價指數(PCE)，美國商務部經濟分析局下周將補發9月數據，而10月數據公布日期則被延後。市場短期內失去對通脹變化的直接觀測數據，如同失去指南針一樣，市場走勢極其波動，加上美股以至於AI科技板塊目前的確處於過熱狀態，以及基金大戶年底通常會沽出部分獲利股份以鎖定利潤，如果今年已有斬獲的投資者，倒不如吼位離場，待明年再戰。

阿里業績關注AI及雲服務部門

華爾街多家國際大行對阿里(09988)第二季業績持審慎樂觀態度，但也強調集團面臨多重挑戰。​大摩預料阿里2025年第二季收入約2414億至2552億元人民幣，增速約2至5%，但經調整EBITA利潤率下滑約3.5個百分點，主因外賣與新零售投入增加。​至於花旗同樣認為其外賣業務投入增加影響利潤，但看好雲業務增速超過20%，美銀同樣亦期待其雲收入表現。總結而言，AI與雲業務將成為阿里高速增長核心，但大幅資本開支將在短期內壓低整體利潤率，股價中樞偏向樂觀但有波動風險。

蔚來業績料穩中向好，理想憂季收入跌近四成

蔚來汽車(09866)和理想汽車(02015)亦將發布第三季季績，市場及券商多數展望分歧，股價也呈現波動預期。蔚來預計第三季交付量介於8.7萬至9.1萬台，年增長約40%至47%，營收預估在219至229億元人民幣，同比增兩成，雖然未能扭虧，但淨虧損仍在收窄，而且預計毛利率會有所改善，關注其業務優化進度能否抵禦行業內捲所帶來營運壓力；至於理想汽車作為首家錄得盈利的新勢力車企，增長放緩勢頭亦比其他同業來得更早更猛，理想第三季累計交付9.3萬輛按年跌36%，預計第三季收入至少減39%，儘管公司將連續11個季度賺錢，但毛利及增長動能承壓，前景堪虞。

