  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

一周部署 | 阿里蔚來理想公布季績，美聯儲鷹聲遭市場反彈

23/11/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

市場大跌示威，聯儲局屈服

 

　　外圍市場不乏好消息，例如美國就業數據造好、日本推出疫後以來最大規模刺激經濟措施、中國傳就新增房貸提供貼息優惠，以及英偉達交出強勁季績等，但隨著美聯儲12月減息預期逐漸下降，美股持續捱沽甚至觸發程式賣盤，亞太股市亦深受其累。面對資本市場的反彈，加上美國總統特朗普的推波助瀾，儲局的鷹派取向受重大質疑，此前已經提前中止縮表計劃，如今就連放緩減息步伐，亦生怕會推倒估值前所未有高企的美國股市。「三把手」威廉姆斯表示局方近期仍有減息空間，被視為向市場「屈服」的訊號，下月減息0.25厘的概率迅即回升至56%，市場自然識趣，道指周五（21日）一度升超過700點。

 

美國10月通脹數據暫時真空

 

　　受美國政府超長停擺餘波影響，美國勞工統計局宣布，不會發布10月消費物價指數(CPI)通脹數據，而是和11月的數據一併在12月公布，此前當局已取消公布10月非農就業數據；而聯儲局更關注的個人消費開支物價指數(PCE)，美國商務部經濟分析局下周將補發9月數據，而10月數據公布日期則被延後。市場短期內失去對通脹變化的直接觀測數據，如同失去指南針一樣，市場走勢極其波動，加上美股以至於AI科技板塊目前的確處於過熱狀態，以及基金大戶年底通常會沽出部分獲利股份以鎖定利潤，如果今年已有斬獲的投資者，倒不如吼位離場，待明年再戰。

 

阿里業績關注AI及雲服務部門

 

　　華爾街多家國際大行對阿里(09988)第二季業績持審慎樂觀態度，但也強調集團面臨多重挑戰。​大摩預料阿里2025年第二季收入約2414億至2552億元人民幣，增速約2至5%，但經調整EBITA利潤率下滑約3.5個百分點，主因外賣與新零售投入增加。​至於花旗同樣認為其外賣業務投入增加影響利潤，但看好雲業務增速超過20%，美銀同樣亦期待其雲收入表現。總結而言，AI與雲業務將成為阿里高速增長核心，但大幅資本開支將在短期內壓低整體利潤率，股價中樞偏向樂觀但有波動風險。

 

蔚來業績料穩中向好，理想憂季收入跌近四成

 

　　蔚來汽車(09866)和理想汽車(02015)亦將發布第三季季績，市場及券商多數展望分歧，股價也呈現波動預期。蔚來預計第三季交付量介於8.7萬至9.1萬台，年增長約40%至47%，營收預估在219至229億元人民幣，同比增兩成，雖然未能扭虧，但淨虧損仍在收窄，而且預計毛利率會有所改善，關注其業務優化進度能否抵禦行業內捲所帶來營運壓力；至於理想汽車作為首家錄得盈利的新勢力車企，增長放緩勢頭亦比其他同業來得更早更猛，理想第三季累計交付9.3萬輛按年跌36%，預計第三季收入至少減39%，儘管公司將連續11個季度賺錢，但毛利及增長動能承壓，前景堪虞。

 

一周部署 | 阿里蔚來理想公布季績，美聯儲鷹聲遭市場反彈

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 阿里蔚來理想公布季績，美聯儲鷹聲遭市場反彈

 

黃偉豪：港股難再破年內高位！中線可留意邊啲板塊？

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00386

中國石油化工股份

4.430

異動股

08178

中國信息科技

0.285

異動股

00016

新鴻基地產

96.950

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,245.41
    +493.15 (+1.078%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,602.99
    +64.23 (+0.982%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,273.08
    +195.04 (+0.883%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.773
變動率︰+5.698%
較港股︰-5.67%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升107.372
變動率︰+2.072%
較港股︰+2.16%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升53.561
變動率︰+1.775%
較港股︰+0.21%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升615.334
變動率︰+1.555%
較港股︰+0.87%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.940
變動率︰+2.243%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.700
變動率︰+2.235%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升30.920
變動率︰+2.080%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.130
變動率︰-2.740%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升2.200
變動率︰+6.280%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升23.720
變動率︰+6.082%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰升20.120
變動率︰+5.561%
MAR
萬豪國際
按盤價(USD)︰升295.840
變動率︰+4.767%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/11/2025 03:56 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/11/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/11/2025 03:56 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.430
  • 08178 中國信息科技
  • 0.285
  • 00016 新鴻基地產
  • 96.950
  • 01530 三生製藥
  • 29.340
  • 02465 龍蟠科技
  • 12.220
股份推介
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.930
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.680
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 86.000
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 11.970
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 62.150
  • 目標︰$78.00
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 64.000
  • 01347 華虹半導體
  • 73.250
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.540
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.080
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.060
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 6.170
  • 目標︰$8.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 02517 鍋圈
  • 3.840
  • 目標︰$4.10
熱炒概念股
即時重點新聞

21/11/2025 17:00  《盤後部署》股市黑色星期五恒指跌穿百天線，中移動防守性強成淡市之選

21/11/2025 18:12  【恒指季檢】信達生物製藥(01801)染藍，成分股增至89隻

21/11/2025 18:17  【恒指季檢】恒生科指成份股納入零跑汽車(09863)，剔除ASMPT(00522)

21/11/2025 18:15  【恒指季檢】信達生物、中國宏橋及百勝中國加入國企指數成分股，剔出新奧能源、新東方及海底撈

21/11/2025 14:28  【新股上市】長和據報擬將屈臣氏在香港及英國上市，集資最高20億美元

21/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒０５億元，買騰訊沽盈富基金

21/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】聯想績後遭摩通降評級至中性，領展同被摩通看淡

21/11/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７８６５５，隔夜拆息較上日微升至１…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：港股調整而已，向上趨勢不變新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 阿里蔚來理想公布季績，美聯儲鷹聲遭市場反彈新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港元定存現減息潮，6間銀行險守3厘水平，滙豐恒生3個月存息最高達3.1厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
人氣文章

Foodie What’s On

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞／巴辣雞腿包
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間Get！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
選擇乾果作為零食健康嗎？糖分熱量是否太高？營養師拆解乾果營養價值 新文章
人氣文章
天氣乾燥，常被電到！「身體靜電」暗藏6大健康警號，教你8招KO靜電 新文章
人氣文章
名人健康｜王嘉爾公開停工1年真相：被騙財患抑鬱陷人生低谷，一度不想活下去 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/11/2025
港股 | 蕭猷華：港股調整而已，向上趨勢不變
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區