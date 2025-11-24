恒指季檢 | 信達生物大熱染藍，零跑獲納入科指，兩股齊造好仲有得升？

恒指公司上周五(21日)收市後公布今年最後一次季檢結果，中國創新藥企信達生物(01801)除大熱染藍外，更成為國指新貴，今早(24日)最多升近5%，若能保持今年理想業績表現，或可擺脫「染藍魔咒」，股價繼續向好。另外，零跑汽車(09863)獲納入恒生科指成分股，股價飆逾半成，一洗之前連日下跌頹勢，或許仍有上升空間。兩隻股份應如何部署？

信達生物同時獲納入恒指及國指 零跑獲納入科指

恒生指數公司公布季度檢討結果，恒指成分股納入信達生物，成分股數目將由88隻增加至89隻。恒生中國企業指數則納入信達生物、中國宏橋(01378)及百勝中國(09987)，剔除新奧能源(02688)，海底撈(06862)及新東方(09901)，成分股數目維持50隻，恒生科技指數成分股納入零跑汽車(09863)，剔除ASMPT(00522)，成分股數目維持30隻。

恒生生物科技指數成分股沒有變動，成分股數目維持30隻。而作為「港股通」合資格股份範疇的恒生綜合指數新增6隻股份，分別為富衛集團(01828)、禾賽科技(02525)、奧克斯電氣(02580)、極智嘉(02590)、銀諾醫藥(02591)及奇瑞汽車(09973)。成分股數目由503隻增加至509隻。所有變動將於12月5日收市後實施，12月8日起生效。



另外，由於滙控(00005)、阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)三股，單一成份股佔恒指權重分別達到8.53%、9.17%及8.18%，均已超過恒指公司所規定的8%上限，因此是次季檢再平衡(Rebalance)後，上述股份權重將被下調至8%。

信達生物上半年營收增逾五成 減肥藥三期研究達終點

恒指新貴信達生物今年上半年總營收達59.53億元人民幣，按年增長超50%，並成功虧轉盈賺8.34億元人民幣，上年同期蝕3.93億元人民幣。非國際財務報告準則(non-IFRS)利潤為12.13億元人民幣，去年同期為虧損1.6億元人民幣。公司的成功得益於其成熟的商業化平台，目前已有16款產品獲批上市，覆蓋腫瘤、代謝、自免及眼科等多個領域。核心產品達伯舒(信迪利單抗)增長穩健，而信爾美(瑪仕度肽)作為全球首個GCG/GLP-1雙靶點減重藥物，也是業績增長引擎之一。

信達生物上周四(20日)宣布，其自主開發的全球首個GCG/GLP-1雙受體激動劑瑪仕度肽在中國BMI≥30kg/m²中重度肥胖人群的III期臨床研究GLORY-2，達成主要終點及所有關鍵次要終點。這將為大基數肥胖人群提供個性化且無創減重的新選擇，療效媲美減重手術。該藥已在國內獲批兩項適應症，分別用於成人肥胖或超重患者的長期體重控制以及成人2型糖尿病患者的血糖控制。信達生物近期計劃向國家藥監局(NMPA)遞交瑪仕度肽9mg用於成人體重控制的上市申請。

零跑：納入科指有助實現公司投資價值 助增強品牌影響力

科指新貴零跑汽車認為，此次獲納入恒生科技指數成分股，是公司在科技創新、研發投入、收入增長、市值和流動性等方面所得到的來自於資本市場的重要認可，將有效拓寬公司的投資者基礎，吸引更廣泛的市場關注，並提升公司股份交易流動性。這不僅有助於更好的實現公司投資價值，也將進一步增強品牌影響力。

值得一提，零跑上周已公布業績，第三季純利1.5億元人民幣，去年同期虧損6.9億元人民幣，但較第二季盈利1.6億元人民幣下跌6.25%，集團按年轉虧為盈主因整車銷量增加及單車收益能力優化，至於按季盈利下降主要由於費用開支增加以及其他收益下降。另第三季收入194.5億元人民幣，按年增長97.3%，按季增加36.7%，主要得益於交付量提升，帶動整車相關服務收入同步增長。第三季毛利率為14.5%，去年同期為8.1%，今年第二季為13.6%。按年改善主要由於銷量上升帶來的規模效應、成本管理及其他業務收入；按季改善主要由於產品組合的優化。

集團第三季銷量約17.4萬台，按年增長1倍，按季增長29.63%。10月銷量首度突破七萬台大關，達7.03萬台，增長84.11%，而於本月15日，提前一個半月完成本年度50萬台的銷量目標，預期全年銷量將突破60萬台。

李偉傑：信達生物短期或上試100元 零跑極超賣可彈至55元

（李偉傑）

天風國際李偉傑指，信達生物今次終於成功染藍，公司之所以入到藍籌，除因已不再是B仔股，今年業務盈利貢獻亦高，在生科股中的確有其標的性，而納入藍籌對其往後股價會有正面幫助，但未必能長時間持續，從過去經驗來看，股份染藍後短期股價走勢都偏正向，但隨後市場會繼續觀望業績表現；若市場氣氛好，短期或可跟隨大市往上推，有機會上試近100元大位，之後能否再上就要看其業績有否持續正面改善。

另李偉傑指，零跑今次納入科指也有賴業績幫助，但整個科指板塊已有頗多汽車股，包括所有「造車新勢力」及比亞迪(01211)，零跑獨特性沒那麼高，現時要看其基本溢利狀況如何。今年公司已交出了頗佳的成績表，頭三季營業額增長九成，亦可轉虧為盈，今次納入科指合情合理，但未必帶來很大的資金牽引，因其在科指佔比不高，不過至少獲納入一些重要指數，可拉升往後企業品牌及價值效應，當然，現時很多車股都不是大家炒作的題材，故雖有利好元素，但未至於可推動股價出現新一輪逆轉向上趨勢。不過，因納入科指加上大市稍為喘穩，零跑短期升至近20天線約55元機會仍高，始終以其上周表現來看已頗超賣，至上周五14天RSI插至20，極超賣情況下10天及20天線都是反彈目標。

信達生物半日升3.55%收報90.35元，成交6.66億元；零跑汽車升6.48%報50.3元，成交4.87億元。另獲納入國指的中國宏橋跌0.75%報29.3元，百勝中國升0.54%報372元。「入通」股則普遍造好，富衛集團升1.8%報39.62元，禾賽科技升10.92%報132.1元，極智嘉升5.48%報22.7元，銀諾醫藥升22.45%報35.46元，奇瑞汽車升0.46%報30.4元，惟奧克斯電氣跌3.2%報14.82元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

