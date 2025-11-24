芯片股 | 傳美國考慮批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹逆市下挫可趁機吸？

特朗普政府據報正考慮批准向中國銷售英偉達(US.NVDA)的H200人工智能(AI)芯片，如果成事，將有利英偉達未來發展，國產芯片商今日(24日)卻普遍逆市下挫，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)曾分別急插逾7%及近12%。值得一提，工信部最近指將從三方面推動集成電路產業高質量發展，另國產記憶體芯片大廠長鑫存儲發布最新DDR5產品系列，據稱效能達國際領先水準，加上有指AI熱潮推升存儲芯片價格，芯片股股價已調整不少，或可趁機吸納。

路透：特朗普政府考慮放行英偉達H200芯片對華出口

據《路透》引述知情人士報道，特朗普政府正考慮批准向中國銷售英偉達的H200人工智能(AI)芯片，雙邊關係的緩和提升了美國先進技術對華出口的可能性。美國商務部沒有回應置評請求。英偉達沒有直接對此次審查發表評論，但表示目前的規則不允許該公司在中國提供具有競爭力的AI芯片。中美領導人上個月在南韓斡旋達成貿易和技術戰停戰協議後，這種可能性預示著美方顯示出對中國更友好的姿態。



兩年前發表的H200芯片比前一代H100擁有更多高帶寬內存，處理數據的速度更快。據估計，H200效能是英偉達H20芯片的兩倍，在今年稍早特朗普政府撤銷對H20的短暫銷售禁令後，這款芯片是可以合法出口到中國的最先進AI半導體。

工信部：從三方面推動集成電路產業高質量發展

第二十二屆中國國際半導體博覽會(IC China 2025)昨日(23日)在北京國家會議中心開幕，工信部總經濟師高東升在致辭中表示，集成電路是信息社會的基石，是支撐現代經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業。工信部將從三方面推動集成電路產業高質量發展。一是促進產業鏈協同創新。圍繞集成電路設計、製造、封測、設備、材料等全產業鏈環節，加強資源整合和優化配置，推動集成電路產業與人工智能、新能源、智能網聯汽車等戰略性新興產業深度融合，拓展應用場景，提升產業鏈價值。

二是持續營造良好產業環境。以企業為主體，引導產業優化布局，推動要素有序流動，市場深度融合，加強知識產權保護和運用，營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。三是堅持開放合作。提升國際合作層次和水平，歡迎全球集成電路企業來華建設研發生產和運營中心，共享中國超大規模市場帶來的發展機遇，支持建立區域性合作平台，深化技術標準合作，共同制定全球通用的行業標準。

長鑫存儲發布DDR5新品 據稱速率及容量居世界第一梯隊

中國國產記憶體芯片大廠長鑫存儲昨於IC China 2025上正式發布其最新DDR5產品系列，最高速率達8000Mbps，最高顆粒容量24Gb，並同步推出覆蓋服務器、工作站及個人電腦全領域的七大模組產品。長鑫存儲現場展示了最新DDR5系列產品，以及最高速率10667Mbps、最高顆粒容量16Gb的最新LPDDR5X移動端內存。據稱這兩大產品系列速率、容量雙維度均位居業界第一梯隊，標誌著國產存儲芯片具備與國際一線大廠同台競技的技術實力。

另內媒「芯極速」報道，長鑫在解決初期寬溫與散熱問題後，2025年下半年DDR5良率已突破80%，直追國際標準。其DDR5更跳過17納米，直接採16納米(D1z)節點，性能已能對標三星同級產品。集邦科技(Trendforce)預估，2025年長鑫合肥加上北京兩廠總產能每月從23萬片提升至28萬片，而明年可望再升至29至30萬片，全球市佔率將升至15%。

中國銀河：國產GPU發展空間廣闊 國產替代進程有望加速



中國銀河證券指，中長期看，中美兩國頭部互聯網廠商資本開支預計仍將保持較快增長，Trendforce在11月6日上修對頭部互聯網廠商今明兩年資本支出的預計，達到2025年4306億美元(+65%)、2026年6020億美元(+40%)，支撐未來對算力芯片的需求。國產GPU未來發展空間廣闊，產業鏈國產替代進程有望加速。國內存儲廠為明年晶圓廠資本支出貢獻主要增量，預計將帶動半導體設備和材料需求。

華西證券表示，AI芯片國產化進程是長期必然趨勢，當前時點是國產芯片發展最佳時機。持續看好包括先進製程製造、芯片架構升級對整體國產算力水平的拉動，有望推動國產算力份額持續提升。

AI熱潮推升存儲芯片價格 中芯稱承接大量急單



另外，據內媒早前報道，由於AI數據中心建設需求激增，大型雲服務提供商對高帶寬存儲器(HBM)及DDR5 RDIMM模組需求爆發式增長，引發芯片價格瘋漲。三星電子11月大幅上調內存芯片價格，最高漲幅達60%，DDR5芯片現貨價格單周暴漲30%。消息人士指，內存市場已進入恐慌性採購階段，華碩、微星等廠商正積極在現貨市場大舉採購，以確保伺服器記憶體及個人電腦應用端的穩定供應。

中芯國際在投資者關係活動記錄表中稱，公司的產線實際上非常滿，三季度產能利用率達到95.8%，說明訂單很多，產線供不應求。公司承接了大量模擬、存儲包括NOR/NAND Flash、MCU等急單，為保障交付，主動將部分非緊急手機訂單延後，這也使得手機業務佔比短期有所下降。目前行業供應存在缺口，預計高價位態勢將持續。此外，NOR Flash、NAND Flash及MCU等產品驗證周期長、替代門檻高，即便有新廠商嘗試進入，從流片到規模化量產也需至少16個月，這意味在未來一段時間內，現有供應商的市場地位將保持穩定。

李偉傑：H200芯片獲准輸華機會不大 中芯華虹可趁低吸

（李偉傑）

天風國際李偉傑認為，芯片股可趁低吸納，對英偉達的H200芯片銷往中國可能性存疑，相信短期內機會不大，因之前才提到H20芯片，當然H20芯片技術過低，但一下子跳到H200芯片似乎太快，反而藉此未必太可靠的消息有博反彈機會，始終整個內地「十五五」規劃表明往後要加快高科技自立自強，就算H20芯片真的銷往內地，內地自研芯片步伐應不會放慢，往後對行業的政策扶持力度也會維持。中芯今日在此消息面下跌至100天線63.3元前有支持，近64元值得吸納；華虹也因此消息走低，但它距100天線約59元尚算遠，始終消息隨時有變化，現價可考慮先買一注，挨近59元才考慮買多一注。不過，萬一中美雙方確認此消息屬實，就要先行離場。

芯片股今日全線下跌，中芯一度跌逾7%，收市收窄至跌1.09%收報68.05元，華虹曾跌逾一成，低報64.55元，收市跌4.92%報69.65元，ASMPT(00522)跌0.49%報70.85元，晶門半導體(02878)跌1.12%報0.44元，宏光半導體(06908)跌3.85%報0.5元，惟上海復旦(01385)倒升2.42%報38.1元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

