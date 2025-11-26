異動股 | 阿里低開2%，第二財季經調整淨利按年跌72%遜預期

阿里(09988)現價跌2.4%，報154元，該股成交約342萬股，涉資5.27億元。

集團公布，截至9月30日止第二財季非公認會計準則淨利潤103.52億元人民幣，按年下降72%，差過預期。歸屬於普通股股東的淨利潤209.9億元人民幣，下降53%，每股盈利1.13元人民幣。

期內收入2477.95億元人民幣，增長5%。雲智能集團收入進一步加速至增長34%，AI相關產品收入連續第九個季度錄三位數增長。若不考慮高鑫零售(06808)和銀泰的已處置業務收入則升15%；經營利潤53.65億元人民幣，下降85%，主要是由於經調整EBITA減少78%所致。

吳泳銘：過去4個季度，在AI+雲基礎投入1200億元人幣

旺盛的AI需求推動首席執行官吳泳銘表示，集團正處於投入階段，構建人工智能(AI)技術和基礎設施平台，以及生活服務與電商結合的大消費平台，過去4個季度，該集團在AI+雲基礎設施的資本開支約1200億元。

在消費領域，淘寶app月活躍消費者快速增長。阿里巴巴中國電商集團上季收入為1325.8億元人民幣，按年升16%，客戶管理收入增長10%至789.3億元人民幣，主要由Take rate按年提升所帶動。即時零售業務收入按年增長60%至229.1億元人民幣，主要由淘寶閃購訂單量增長所帶動。截至10月底，約3500個天貓品牌將其線下門店接入即時零售業務。

阿里國際數字商業集團收入為348億元人民幣，按年升10%，經調整EBITA盈利1.62億元人民幣，主要由物流優化和投入效率共同提升所致。速賣通Choice業務的單位經濟效益持續顯著改善。

中期經調整淨利潤降43%

另外，阿里截至9月30日止中期非公認會計準則淨利潤438.62億元人民幣，下降43%。歸屬於普通股股東淨利潤641.06億元人民幣，按年下降7%，收入4954億元人民幣，增長3%，經營利潤403.53億元人民幣，下降43%，主要是由於經調整EBITA減少44%所致，部分被去年同期的一次性計提準備金所抵銷。

撰文：經濟通市場組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情