  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

異動股 | 阿里低開2%，第二財季經調整淨利按年跌72%遜預期

26/11/2025

異動股 | 阿里低開2%，第二財季經調整淨利按年跌72%遜預期

 

 

　　阿里(09988)現價跌2.4%，報154元，該股成交約342萬股，涉資5.27億元。

 

　　集團公布，截至9月30日止第二財季非公認會計準則淨利潤103.52億元人民幣，按年下降72%，差過預期。歸屬於普通股股東的淨利潤209.9億元人民幣，下降53%，每股盈利1.13元人民幣。

 

　　期內收入2477.95億元人民幣，增長5%。雲智能集團收入進一步加速至增長34%，AI相關產品收入連續第九個季度錄三位數增長。若不考慮高鑫零售(06808)和銀泰的已處置業務收入則升15%；經營利潤53.65億元人民幣，下降85%，主要是由於經調整EBITA減少78%所致。

 

吳泳銘：過去4個季度，在AI+雲基礎投入1200億元人幣

 

　　旺盛的AI需求推動首席執行官吳泳銘表示，集團正處於投入階段，構建人工智能(AI)技術和基礎設施平台，以及生活服務與電商結合的大消費平台，過去4個季度，該集團在AI+雲基礎設施的資本開支約1200億元。

 

　　在消費領域，淘寶app月活躍消費者快速增長。阿里巴巴中國電商集團上季收入為1325.8億元人民幣，按年升16%，客戶管理收入增長10%至789.3億元人民幣，主要由Take rate按年提升所帶動。即時零售業務收入按年增長60%至229.1億元人民幣，主要由淘寶閃購訂單量增長所帶動。截至10月底，約3500個天貓品牌將其線下門店接入即時零售業務。

 

　　阿里國際數字商業集團收入為348億元人民幣，按年升10%，經調整EBITA盈利1.62億元人民幣，主要由物流優化和投入效率共同提升所致。速賣通Choice業務的單位經濟效益持續顯著改善。

 

中期經調整淨利潤降43%

 

　　另外，阿里截至9月30日止中期非公認會計準則淨利潤438.62億元人民幣，下降43%。歸屬於普通股股東淨利潤641.06億元人民幣，按年下降7%，收入4954億元人民幣，增長3%，經營利潤403.53億元人民幣，下降43%，主要是由於經調整EBITA減少44%所致，部分被去年同期的一次性計提準備金所抵銷。

撰文：經濟通市場組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02306

樂華娛樂

2.190

異動股

09992

泡泡瑪特

204.600

異動股

01276

恒瑞醫藥

73.550

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02306 樂華娛樂
  • 2.190
  • 09992 泡泡瑪特
  • 204.600
  • 02431 佑駕創新
  • 14.670
  • 01276 恒瑞醫藥
  • 73.550
  • 02108 K2 F&B
  • 0.290
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 21.760
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.100
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 40.500
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.210
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.100
  • 00700 騰訊控股
  • 619.500
  • 00005 滙豐控股
  • 107.600
  • 01347 華虹半導體
  • 72.800
報章貼士
  • 02209 喆麗控股
  • 4.520
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 111.100
  • 目標︰$128.00
  • 01729 匯聚科技
  • 16.320
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/11/2025 17:33  大埔宏福苑火警目前造成四死三傷，據報一名消防員殉職

26/11/2025 17:15  彭博指太古(00019)裁減香港總部10%員工，涉可持續發展等部門

26/11/2025 16:42  《盤後部署》恒指續高開低走再失兩萬六，人民幣走強利好內銀農行可吼

26/11/2025 16:13  恒指全日升幅收窄至33點兩萬六不保，阿里績後折戟萬科股債雙殺

26/11/2025 14:18  《異動股》中集集團飆逾11%，紅海航線有望重啟或推高貨櫃需求

26/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒５２億元，買阿里沽盈富基金

26/11/2025 08:37  【大行炒Ｄ乜】阿里績後遭多間大行削目標，花旗微升周大福目標

26/11/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７７８２，一周拆息較上日升至２﹒８…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

大埔宏福苑火警升至四級造成四死三傷，據報一名消防員殉職新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國傳再購至少10船美國大豆，寧德時代西班牙電池廠動土新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

頂好大光麵宣布今年12月結束營運，公司早已停產部分商品新文章
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

股神退休了？！ 1新文章
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜阿里績後表現反覆 好友VS淡友邊方有勝算？前瞻多個美國經濟數據！新文章
人氣文章

騙局大拆解

釣魚騙案｜假冒煤氣公司釣魚短訊！小心無「#」開頭Towngas SMS一定係假！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

感情被背叛，為何不選擇離婚？除了愛或不愛，原來還有很多現實考慮
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

腰圍身高比：比BMI更準確衡量長遠健康的指標？簡單公式計算WHtR，測出隱性肥胖的可能性！ 新文章
人氣文章

ChatENT．月巴氏

戴祖儀，不止於一件台慶戰衣
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全 │ 3種魚含重金屬，醫生警告：常食恐傷腦、增失智風險！
人氣文章
加強改善骨盤前傾問題：5個腹部練習+1個放鬆動作助你矯正體態
人氣文章
名人健康｜61歲林雪臉現大片黑斑，網民憂糖尿病、心血管病警號
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 19:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞26/11/2025
大埔宏福苑火警升至四級造成四死三傷，據報一名消防員殉職
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區