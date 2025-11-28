港股 | 午市前瞻 | 恒指兩萬六關還看美股表現 萬科困局或致內房進一步分化

周四為美國感恩節假期，美股休市，歐洲三大指數靠穩。恒生指數在11月最後一個交易日高開數十點，開市即上26000點大關，並見半日最高點26011。惟26000點上方承接力弱，恒指掉頭向下，半日收報25884，跌61點或0.2%，主板成交近755億元。恒生中國企業指數報9144，跌20點或0.2%。恒生科技指數報5603，升5點或0.1%。

曾永堅：恒指未企穩兩萬六關前，支持位於百天線

恒指連續四日突破兩萬六關後未能企穩，香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指短線能否企穩兩萬六關鍵在於美股表現。他指出，美股近期因AI泡沫憂慮淡化，12月減息預期升溫導致資金積極回流美股，美股出現止跌回升趨勢，從而帶動恒指反彈。若後續美股能在減息預期高漲的情況下繼續在高位徘徊，則港股有望企穩兩萬六。但在年尾缺乏催化劑的情況下，恒指26500點仍是較大的阻力位。





萬科困局釋「準國企」需要自救信號

萬科(02202)近期迎來黑暗時刻，繼前日（26日）首次申請規模20億元人民幣的境內債展期，震驚市場後，昨日（27日）又爆出，由大股東深鐵集團牽頭，尋求短期貸款以償還合計57億元人民幣的境內債，遭到至少兩家中國商業銀行拒絕。

萬科境內債崩盤持續，「21萬科04」盤中跌近44%，「21萬科06」跌超38%，「22萬科02」跌22.5%，「21萬科02」跌近21%，均觸發盤中臨時停牌。股價今日更是創下歷史新低3.5元。

曾永堅表示，市場對萬科目前的債務處境並非完全意外，此前已有傳聞深鐵可能會收緊對萬科的輸血。況且，深鐵早在2024年首季就開始面臨資金壓力，很難持續地去輸血萬科。他進一步指出，市場今年以來一直同步關注萬科自身售樓造血能力。但近幾個月，內地樓市再度出現轉弱的態勢，很難指望萬科能自救。因此，即使由深鐵牽頭，銀行依舊拒絕放貸的原因。

萬科背靠國企深鐵集團，一直被市場視為中央政府處理房地產市場危機的風向標，此次萬科的債務困境，被市場視為中央政府在處理房地產危機時的一個新信號。曾永堅表示，中央在內房問題上一直是「摸著石頭過河」，在民企上明確是自救為主。從此次事件來看，萬科這類「準國企」大概率也需要靠自救，相信此次事件後，會進一步引發內地房地產的分化，資金大概率會流向潤地(01109)及中海外(00688)這類央企旗下的公司。

萬科事件打擊了內房信心，曾永堅表示，中央可能會在年底前即中央工作會議前後推出新一輪的樓市措施，但這些措施和早前的方向一致，主要針對需求端為主。

撰文：經濟通通訊社市場組

