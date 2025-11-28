  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指兩萬六關還看美股表現 萬科困局或致內房進一步分化

28/11/2025

　　周四為美國感恩節假期，美股休市，歐洲三大指數靠穩。恒生指數在11月最後一個交易日高開數十點，開市即上26000點大關，並見半日最高點26011。惟26000點上方承接力弱，恒指掉頭向下，半日收報25884，跌61點或0.2%，主板成交近755億元。恒生中國企業指數報9144，跌20點或0.2%。恒生科技指數報5603，升5點或0.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指兩萬六關還看美股表現 萬科困局或致內房進一步分化

（Shutterstock圖片）

 

曾永堅：恒指未企穩兩萬六關前，支持位於百天線

 

　　恒指連續四日突破兩萬六關後未能企穩，香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指短線能否企穩兩萬六關鍵在於美股表現。他指出，美股近期因AI泡沫憂慮淡化，12月減息預期升溫導致資金積極回流美股，美股出現止跌回升趨勢，從而帶動恒指反彈。若後續美股能在減息預期高漲的情況下繼續在高位徘徊，則港股有望企穩兩萬六。但在年尾缺乏催化劑的情況下，恒指26500點仍是較大的阻力位。


　
萬科困局釋「準國企」需要自救信號

 

　萬科(02202)近期迎來黑暗時刻，繼前日（26日）首次申請規模20億元人民幣的境內債展期，震驚市場後，昨日（27日）又爆出，由大股東深鐵集團牽頭，尋求短期貸款以償還合計57億元人民幣的境內債，遭到至少兩家中國商業銀行拒絕。

 

　　萬科境內債崩盤持續，「21萬科04」盤中跌近44%，「21萬科06」跌超38%，「22萬科02」跌22.5%，「21萬科02」跌近21%，均觸發盤中臨時停牌。股價今日更是創下歷史新低3.5元。

 

　　曾永堅表示，市場對萬科目前的債務處境並非完全意外，此前已有傳聞深鐵可能會收緊對萬科的輸血。況且，深鐵早在2024年首季就開始面臨資金壓力，很難持續地去輸血萬科。他進一步指出，市場今年以來一直同步關注萬科自身售樓造血能力。但近幾個月，內地樓市再度出現轉弱的態勢，很難指望萬科能自救。因此，即使由深鐵牽頭，銀行依舊拒絕放貸的原因。

 

　　萬科背靠國企深鐵集團，一直被市場視為中央政府處理房地產市場危機的風向標，此次萬科的債務困境，被市場視為中央政府在處理房地產危機時的一個新信號。曾永堅表示，中央在內房問題上一直是「摸著石頭過河」，在民企上明確是自救為主。從此次事件來看，萬科這類「準國企」大概率也需要靠自救，相信此次事件後，會進一步引發內地房地產的分化，資金大概率會流向潤地(01109)及中海外(00688)這類央企旗下的公司。

 

　　萬科事件打擊了內房信心，曾永堅表示，中央可能會在年底前即中央工作會議前後推出新一輪的樓市措施，但這些措施和早前的方向一致，主要針對需求端為主。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指兩萬六關還看美股表現 萬科困局或致內房進一步分化

萬科股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00853

微創醫療

11.290

異動股

02432

越疆

40.860

異動股

02202

萬科企業

3.630

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00853 微創醫療
  • 11.290
  • 02432 越疆
  • 40.900
  • 02202 萬科企業
  • 3.620
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.000
  • 09880 優必選
  • 113.500
股份推介
  • 00321 德永佳集團
  • 1.130
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.000
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 93.850
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 21.920
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.060
  • 目標︰$47.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.000
  • 01398 工商銀行
  • 6.430
  • 00700 騰訊控股
  • 612.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.060
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 113.400
報章貼士
  • 00400 硬蛋創新
  • 3.080
  • 目標︰$3.15
  • 01368 特步國際
  • 5.620
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 376.800
  • 目標︰$425.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2025 12:45  《午市前瞻》恒指兩萬六關還看美股表現，萬科困局或致內房進一步分化

28/11/2025 12:41  【宏福苑大火】宏福苑維修由太平保險香港承保，太平保險：堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」

28/11/2025 12:07  恒指半日跌61點報25884，藥明康德挫4%險守紅底，泡泡瑪特漲近4%

28/11/2025 10:26  《異動股》廣汽漲一成，據報埃安首款增程車型i60月銷目標至少1萬輛

28/11/2025 09:52  《異動股》萬科股價跌2%債價續崩，據報被至少兩家中資銀行拒絕放貸

28/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２８億元，買阿里沽小米

28/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩削泡泡瑪特目標一成半，制裁風險下野村照升藥明系目標

28/11/2025 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒７８２１，隔夜拆息較上日軟２８基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

大埔宏福苑五級火94人死亡多人傷，消息指廉署拘工程顧問兩董事 （不斷更新） 新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

理想 | FOCUS | 「職業經理人」成也敗也，理想萬科殊途同歸新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

風雲人物 | 芒格最後的歲月：99歲仍在大膽投資，扶持年輕鄰居打造地產帝國新文章
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

股神退休了？！ 1
人氣文章

容我世說．張翠容

美國務卿隱藏計劃，南美地區戰鼓隆隆新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

今日突破？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

故宮文化博物館「古埃及文明大展」: 尼羅河畔的時光隧道
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

已婚單身：當婚姻名存實亡，就能美化出軌事實？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

米芝蓮三星法國餐廳回歸重現經典！奢華極致魚子醬龍蝦果凍、招牌慢煮法式頂級牛肉及鴨肝，聖誕華麗預告！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
月經延後中醫治療案例｜氣血運行不暢，八字用神忌神內外兼治
人氣文章
布冧與西梅有何不同？營養師拆解西梅營養+益處+選購貼士新文章
人氣文章
名人健康｜61歲林雪臉現大片黑斑，網民憂糖尿病、心血管病警號
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 15:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 15:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 15:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2025 15:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞28/11/2025
大埔宏福苑五級火94人死亡多人傷，消息指廉署拘工程顧問兩董事 （不斷更新）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區