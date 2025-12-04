  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

恒指午後有力破兩平均線，全日升175點收報25935，藥明系尾盤爆發

04/12/2025

恒指午後有力破兩平均線，全日升175點收報25935，藥明系尾盤爆發

 

 

　　美國最新私人就業數據疲弱，引發投資者對經濟轉差的憂慮，加強減息理據，聯儲局下周減息25點子的可能性升至約89%。港股早段升勢乏力，在10天線（約25838）及100天線（約25806）受阻，一度倒跌超過110點，惟午後藥明系異動爆發，帶動恒指一舉收復上述兩條平均線，但止步兩萬六，恒指全日收報25935，升175點或0.7%，主板成交超過1793億元，仍處較低水平但按日稍有增長。

 

　　恒生中國企業指數收報9106，升77點或0.9%。恒生科技指數收報5615，升80點或1.5%。

 

　　據外媒報道，美國財長貝森特堅持對涉及中國的部分措辭進行修改，新版國家安全戰略和國防戰略報告延遲數周發布。近期被美國國安留意的藥明系午後爆發，藥明生物(02269)飆7.09%，報32.94元，藥明康德(02359)升5.44%，報102.7元，雙雙佔據藍籌升幅榜頭兩位。同系藥明合聯(02268)漲7.51%，報68元；其他生物科技指數成分股同升，微創機器人-B(02252)漲5.48%，報23.88元，映恩生物(09606)升5.28%，報342.8元，金斯瑞(01548)升5.12%，報15.2元，康方生物(09926)升4.4%，報123.4元。

 

　　小米(01810)股價炒起，股價升4.38%，報41.98元，美團(03690)同升2.29%，報98.1元。憧憬假期將至，攜程(09961)升3.93%，報556元。

 

　　內需股集體挫，申洲國際(02313)跌4.71%，報66.75元，萬洲國際(00288)跌1.18%，報8.37元，海底撈(06862)跌1%，報13.88元，安踏體育(02020)跌0.95%，報83.7元，百威亞太(01876)軟0.86%，報8.1元。

 

　　金沙(01928)連續第二日回吐跌1.56%，報21.46元。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米。騰訊收報612元，升0.2%，成交93.3億元；阿里收報154.4元，升0.5%。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

32.940

異動股

02418

德銀天下

8.580

異動股

02328

中國財險

17.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 32.940
  • 02418 德銀天下
  • 8.580
  • 02328 中國財險
  • 17.000
  • 08222 壹照明
  • 0.031
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.900
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 74.000
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.110
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.460
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 111.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
  • 02628 中國人壽
  • 26.760
  • 00763 中興通訊
  • 32.720
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.980
報章貼士
  • 00066 港鐵公司
  • 31.320
  • 目標︰$33.80
  • 01157 中聯重科
  • 7.520
  • 目標︰$8.70
  • 02858 易鑫集團
  • 2.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/12/2025 17:22  《盤後部署》港股連續三日成交低於兩千億，德林國際喘穩宜吼高息撈底

04/12/2025 19:26  【宏福苑大火】麥美娟：災民每戶生活津貼增至10萬元，研居民長期居住問題

04/12/2025 18:04  瑞銀：全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首

04/12/2025 18:35  《新股上市》遇見小麵暗盤潛水近15%，每手蝕520元

04/12/2025 15:18  光大證券：港股明年有機會上試30000點以上水平，關注四大板塊

04/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊

04/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗維持財險目標評級，滙證削石藥升百濟目標

04/12/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３６，一周拆息較上日升至２﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中法元首會談，東航全球最長航線首航，寒武紀擬搶佔中國市場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

摩根資管料明年美國科技股分野較大，倡下半年股債比例平衡新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌新文章
人氣文章

熱話 Feature

宏福苑大火｜IKEA捐贈床架、床褥，小編：「香港係我哋嘅屋企，IKEA會同大家一齊撐過去」新文章
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門同益百花魁醬園 百年歲月醞釀的古法工藝新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining Feature

聖誕下午茶2025：酒店聯乘珠寶美學主題、英國百年老牌以茶入酒，來一場溫馨下午節慶時光！新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
健康好人生 Health Channel
人氣文章
癌症成因｜本港每日97人確診，醫生揭11個生活習慣恐致癌
人氣文章
患癌警號 │ 癌患者真實分享5大身體狀況，恐是癌症先兆新文章
人氣文章
宏福苑大火 │ 菲傭與3個月少主同獲救，菲律賓勞工署讚揚其守護嬰兒精神新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 21:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/12/2025
瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優...

03/12/2025 16:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區