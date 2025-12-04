恒指午後有力破兩平均線，全日升175點收報25935，藥明系尾盤爆發

美國最新私人就業數據疲弱，引發投資者對經濟轉差的憂慮，加強減息理據，聯儲局下周減息25點子的可能性升至約89%。港股早段升勢乏力，在10天線（約25838）及100天線（約25806）受阻，一度倒跌超過110點，惟午後藥明系異動爆發，帶動恒指一舉收復上述兩條平均線，但止步兩萬六，恒指全日收報25935，升175點或0.7%，主板成交超過1793億元，仍處較低水平但按日稍有增長。

恒生中國企業指數收報9106，升77點或0.9%。恒生科技指數收報5615，升80點或1.5%。

據外媒報道，美國財長貝森特堅持對涉及中國的部分措辭進行修改，新版國家安全戰略和國防戰略報告延遲數周發布。近期被美國國安留意的藥明系午後爆發，藥明生物(02269)飆7.09%，報32.94元，藥明康德(02359)升5.44%，報102.7元，雙雙佔據藍籌升幅榜頭兩位。同系藥明合聯(02268)漲7.51%，報68元；其他生物科技指數成分股同升，微創機器人-B(02252)漲5.48%，報23.88元，映恩生物(09606)升5.28%，報342.8元，金斯瑞(01548)升5.12%，報15.2元，康方生物(09926)升4.4%，報123.4元。

小米(01810)股價炒起，股價升4.38%，報41.98元，美團(03690)同升2.29%，報98.1元。憧憬假期將至，攜程(09961)升3.93%，報556元。

內需股集體挫，申洲國際(02313)跌4.71%，報66.75元，萬洲國際(00288)跌1.18%，報8.37元，海底撈(06862)跌1%，報13.88元，安踏體育(02020)跌0.95%，報83.7元，百威亞太(01876)軟0.86%，報8.1元。

金沙(01928)連續第二日回吐跌1.56%，報21.46元。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米。騰訊收報612元，升0.2%，成交93.3億元；阿里收報154.4元，升0.5%。

撰文：經濟通市場組

