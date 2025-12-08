港股 | 午市前瞻 | 日央議息前料恒指波動有限 內地券商鬆綁監管仍待細則公布

觀望美聯儲議息及內地即將召開中央經濟工作會議，以四大行帶頭的中字頭集體挫，港股盤中愈踩愈深，恒指半日報25797，跌287點或1.1%，多條主要平均線盤中全失，主板成交逾1154億元。恒生中國企業指數報9091，跌106點或1.2%。恒生科技指數報5649，跌13點或0.2%。

（官方圖片）

李偉傑：政策利好配合港股仍有上升空間

本周迎來超級央行周，港股觀望氣氛濃厚。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，美聯儲與日本央行將於本周及下周分別公布議息結果，預期在日本央行會議前，港股將以觀望為主，恒指短線於25800點至26300點區間波動。

他指出，市場數據顯示美聯儲本月降息概率超過九成，降息幾成定局，市場焦點更關注會後聲明對明年利率政策的展望。至於日本央行方面，李偉傑認為，去年8月日本加息曾引發全球市場波動，但本次日本央行已提前兩周釋放信號，讓市場充分消化，因此即使加息，對港股的衝擊也較去年輕微，他補充，關鍵在於日本央行會後是否釋放「加息周期暫停」的訊號，若有此類言論，市場情緒有望趨於穩定。

對於本月行情，李偉傑維持樂觀，認為近期港股低成交量反而為後市尾盤挾升積蓄動力。他分析，重磅科技股業績表現不錯，但股價變動小，若後續配合政策利好，港股仍有上升空間。整體12月而言，恒指預計於25100點至27000點區間運行。

金融監管鬆綁利好A股，港股間接受惠

中國證監會主席吳清在中國證券業協會第八次會員大會上表示，將著力強化分類監管、扶優限劣，對優質機構適當鬆綁，進一步優化風險控制指標，適度打開資本空間及槓桿限制，提升資本利用效率。中資券商股早盤全線拉升，國泰海通(02611)早盤升5.5%，報16.44元，中信証券(06030)早盤升4.1%，報28.24元。

李偉傑表示，該言論長期來看對行業是重大利好，優質機構可提升資本使用效率、擴大槓桿空間，進而增強融資便利性，以及提高利息收益對業績的貢獻度。但因目前無具體落地細則，短期對中資券商板塊的影響有限，而且相關股份短期已累計相對可觀的升幅。他提到，受消息影響，中資券商股整體均會受益，其中龍頭券商因資本利用率和槓桿優勢將成為核心受益者。

他進一步指出，長遠來看，該舉措能提升資本市場的集資能力，也會降低企業的監管壓力，預期將給A股來帶來持續地正向動能，而港股過去一直跟隨A股走勢，若A股造好，港股的吸引力以及資金流入的意願也會隨之提升，對港股來說也是間接的利好。

中信證券股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

國泰海通股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組



