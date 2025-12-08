  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 日央議息前料恒指波動有限 內地券商鬆綁監管仍待細則公布

08/12/2025

　　觀望美聯儲議息及內地即將召開中央經濟工作會議，以四大行帶頭的中字頭集體挫，港股盤中愈踩愈深，恒指半日報25797，跌287點或1.1%，多條主要平均線盤中全失，主板成交逾1154億元。恒生中國企業指數報9091，跌106點或1.2%。恒生科技指數報5649，跌13點或0.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 日央議息前料恒指波動有限 內地券商鬆綁監管仍待細則公布

（官方圖片）

 

李偉傑：政策利好配合港股仍有上升空間

 

　　本周迎來超級央行周，港股觀望氣氛濃厚。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，美聯儲與日本央行將於本周及下周分別公布議息結果，預期在日本央行會議前，港股將以觀望為主，恒指短線於25800點至26300點區間波動。

 

　　他指出，市場數據顯示美聯儲本月降息概率超過九成，降息幾成定局，市場焦點更關注會後聲明對明年利率政策的展望。至於日本央行方面，李偉傑認為，去年8月日本加息曾引發全球市場波動，但本次日本央行已提前兩周釋放信號，讓市場充分消化，因此即使加息，對港股的衝擊也較去年輕微，他補充，關鍵在於日本央行會後是否釋放「加息周期暫停」的訊號，若有此類言論，市場情緒有望趨於穩定。

 

　　對於本月行情，李偉傑維持樂觀，認為近期港股低成交量反而為後市尾盤挾升積蓄動力。他分析，重磅科技股業績表現不錯，但股價變動小，若後續配合政策利好，港股仍有上升空間。整體12月而言，恒指預計於25100點至27000點區間運行。

 

金融監管鬆綁利好A股，港股間接受惠

 

　　中國證監會主席吳清在中國證券業協會第八次會員大會上表示，將著力強化分類監管、扶優限劣，對優質機構適當鬆綁，進一步優化風險控制指標，適度打開資本空間及槓桿限制，提升資本利用效率。中資券商股早盤全線拉升，國泰海通(02611)早盤升5.5%，報16.44元，中信証券(06030)早盤升4.1%，報28.24元。

 

　　李偉傑表示，該言論長期來看對行業是重大利好，優質機構可提升資本使用效率、擴大槓桿空間，進而增強融資便利性，以及提高利息收益對業績的貢獻度。但因目前無具體落地細則，短期對中資券商板塊的影響有限，而且相關股份短期已累計相對可觀的升幅。他提到，受消息影響，中資券商股整體均會受益，其中龍頭券商因資本利用率和槓桿優勢將成為核心受益者。

 

　　他進一步指出，長遠來看，該舉措能提升資本市場的集資能力，也會降低企業的監管壓力，預期將給A股來帶來持續地正向動能，而港股過去一直跟隨A股走勢，若A股造好，港股的吸引力以及資金流入的意願也會隨之提升，對港股來說也是間接的利好。

 

港股 | 午市前瞻 | 日央議息前料恒指波動有限 內地券商鬆綁監管仍待細則公布

中信證券股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 日央議息前料恒指波動有限 內地券商鬆綁監管仍待細則公布

國泰海通股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組


其他券商股相關新聞：
券商股 | 中證監擬對優質券商適當鬆綁，中資券商股逆市造好可以點揀？
《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.62%，創業板飆逾3%
《Ａ股焦點》券商股領漲，興業證券升停，中證監將對優質機構「鬆綁」
《異動股》華泰、國泰海通升近4%，中證監擬放寬優質券商槓桿限制

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01038

長江基建集團

52.550

異動股

02539

樂摩科技

84.800

異動股

00728

中國電信

5.760

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01038 長江基建集團
  • 52.550
  • 02539 樂摩科技
  • 84.800
  • 00728 中國電信
  • 5.760
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.145
  • 02202 萬科企業
  • 3.460
股份推介
  • 02382 舜宇光學科技
  • 68.550
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.810
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.580
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 73.550
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 19.150
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.580
  • 00388 香港交易所
  • 404.600
  • 02318 中國平安
  • 61.750
  • 00001 長和
  • 55.100
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 19.150
  • 目標︰--
  • 01050 嘉利國際
  • 2.810
  • 目標︰--
  • 03750 寧德時代
  • 506.500
  • 目標︰$540.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/12/2025 16:45  《盤後部署》金融股下挫恒指失守百天線，中證監鬆綁券商廣發吼得過

08/12/2025 17:43  港交所(388)下月2日起優化場外結算公司履約抵押品安排

08/12/2025 18:03  【政策解讀】分析：政治局會議強調提質增效，財政和貨幣擴張或相對審慎

08/12/2025 16:48  《新股上市》寶濟藥業(02659)孖展認購額料錄得2692.1億，超額2691倍

08/12/2025 16:08  《新股掛牌》卓越睿新尾段急飆收高逾87%報126.4元，每手賺5890元

08/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒４億元，買小米沽騰訊

08/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗升中石油目標逾兩成，降領展評級至中性

08/12/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８１２，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 政治局會議定調明年宏觀政策更加積極，美元計出口大勝預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 ｜ 政治局會議提振力度不足，內銀散水恒指全日跌319點收報25765新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 百度確認擬分拆昆崙芯上市股價飆，政治局會議召開惟內銀挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門同益百花魁醬園 百年歲月醞釀的古法工藝
人氣文章

財識兼收．止凡

買落難股？君子不立危牆之下 1新文章
人氣文章

玩樂假期

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

太多禽獸大都會
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《狂野時代》: 影像考古與美學再生的實驗 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜曾創作金曲《執迷不悔》，57歲音樂人袁惟仁驚傳深夜入院，7年前跌倒後需長期臥床新文章
人氣文章
肝衰竭病逝 │海俊傑妻莫家慈病逝，患急性肝衰竭曾籌70萬元做換肝手術
人氣文章
癌症成因｜本港每日97人確診，醫生揭11個生活習慣恐致癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2025 22:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事08/12/2025
神州經脈 | 政治局會議定調明年宏觀政策更加積極，美元計出口大勝預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區