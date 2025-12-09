  • 會員
照顧者 情緒健康
照顧者 情緒健康
etnet專輯

開市Go | H200晶片復對華出口，內地11月汽車銷量罕見跌，虛幣平台HASHKEY招股

09/12/2025

要聞盤點

 

1、美股周一（8日）在聯儲局本年度最後一次議息會議前夕表現疲軟。投資者普遍採取觀望態度，加上早前美國政府停擺導致關鍵經濟數據缺失，市場對接下來的貨幣政策路徑方向未明，三大指數集體收跌。​道指收市跌215點，或0.45%，報47739點；標普500指數跌23點，或0.35%，報6846點；納指跌32點，或0.14%，報23545.9點。中國金龍指數升6點。日經期貨截至上午7時56分上升232點。

 

2、美國國債殖利率周一觸及兩個月高位，市場下調對聯儲會明年降息幅度的預期。

 

3、美國總統特朗普批准英偉達向中國出口H200人工智能晶片，美國政府將從銷售中抽取25%分成。

 

4、特朗普稱將簽署AI審批相關行政命令，建立統一國家標準，避免各州制定不同的AI規則。

 

5、新華社報道，國家主席習近平稱今年經濟發展主要目標將順利完成，要求持續擴大內需，因地制宜發展新質生產力。

 

6、港交所宣布，自2026年1月2日起，優化旗下香港場外結算有限公司履約抵押品安排。

 

7、麥當勞香港大角咀舖位上月底以7238萬元售出，1988年入手價1860萬港元，升值約2.89倍。

 

8、Paramount宣布以每股30美元現金敵意競購華納兄弟，稱出價優於和華納達成協議的Netflix且更易獲監管批准。

 

9、OpenAI報告稱企業AI應用激增，ChatGPT每周用戶量突破8億。

 

10、摩根士丹利兩年半以來首次下調特斯拉評級，指其估值過高。

 

11、被稱為「加密資產第一股」兼本港最大持牌虛擬資產交易所Hashkey Exchange母企HASHKEY HLDGS(03887)今日至本周五（12日）招股，計劃發售約2.41億股股，每股發售價介乎5.95元至6.95元，每手400股，入場費2808.04元，預期於下周三（17日）掛牌。

 

開市Go | H2O0晶片復對華出口，內地11月汽車銷量罕見跌，虛幣平台HASHKEY招股

 

開市Go | H2O0晶片復對華出口，內地11月汽車銷量罕見跌，虛幣平台HASHKEY招股

 

開市Go | H2O0晶片復對華出口，內地11月汽車銷量罕見跌，虛幣平台HASHKEY招股

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

01709

德林控股

2.060

異動股

01370

奧威控股

0.420

異動股

01928

金沙中國有限公司

20.500

即時重點新聞

09/12/2025 16:59  《盤後部署》美聯儲議息在即恒指續走軟，長飛光纖食正內地AI潮股價有支持

09/12/2025 12:06  滙豐私銀：預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間

09/12/2025 17:26  吉利汽車(00175)：擬訂立最高4.2億美元短期融資協議用於私有化極氪

09/12/2025 16:20  【ＡＩ】阿里巴巴據報已成立千問C端事業群，目標將千問打造成超級APP

09/12/2025 18:35  《新股上市》寶濟藥業-B(02659)暗盤收高逾倍，每手賺3012元

09/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒３１億元，買騰訊沽泡泡瑪特

09/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗下調港交所目標，中金升保險股目標看好友邦…

09/12/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７８０７，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

