異動股 | 歌禮製藥競價上限高開 減肥藥ASC30臨床降重效果明顯

歌禮製藥(01672)競價上限開盤，現價升14.9%，報16.47元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅38.5%。該股成交約65萬股，涉資1074萬元。

歌禮製藥公布，評估口服小分子GLP-1受體(GLP-1R)激動劑ASC30治療肥胖症的13周II期研究(NCT07002905)取得積極的頂線結果。該研究在美國多個中心開展，共入組125名肥胖受試者或伴有至少一種體重相關合併症的超重受試者。

研究共評估了三個劑量的ASC30口服片（20毫克、40毫克和60毫克）。在第13周時，與安慰劑相比，三個劑量的ASC30均達到了主要終點，顯示出具有統計學顯著性（20毫克、40毫克和60毫克對比安慰劑的p值<0.0001）和臨床意義的體重下降。在主要終點（第13周時體重相對基線的平均百分比變化）上，60毫克ASC30的經安慰劑校正後的平均體重下降高達7.7%。

現時，恒生指數報25780，升15點或升不足0.1%，主板成交逾23億元。國企指數報9083，跌不足1點或跌不足0.1%。恒生科技指數報5656，跌6點或跌0.1%。

