etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

新股部署 | HashKey Holdings抽得過？

09/12/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/l_TTemK0tiY

 

　　

 

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

異動股

異動股

01709

德林控股

2.060

異動股

01370

奧威控股

0.420

異動股

01928

金沙中國有限公司

20.500

緊貼市況
  • 01709 德林控股
  • 2.060
  • 01370 奧威控股
  • 0.420
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.500
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 121.400
  • 01302 先健科技
  • 1.750
  • 00005 滙豐控股
  • 109.500
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 49.160
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.950
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.790
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.060
  • 目標︰$23.30
  • 00981 中芯國際
  • 68.850
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.260
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.900
  • 02318 中國平安
  • 60.750
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 7.620
  • 目標︰$9.90
  • 09880 優必選
  • 112.200
  • 目標︰$130.00
  • 06099 招商證券
  • 14.310
  • 目標︰$20.00
即時重點新聞

09/12/2025 16:59  《盤後部署》美聯儲議息在即恒指續走軟，長飛光纖食正內地AI潮股價有支持

09/12/2025 12:06  滙豐私銀：預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間

09/12/2025 17:26  吉利汽車(00175)：擬訂立最高4.2億美元短期融資協議用於私有化極氪

09/12/2025 16:20  【ＡＩ】阿里巴巴據報已成立千問C端事業群，目標將千問打造成超級APP

09/12/2025 18:35  《新股上市》寶濟藥業-B(02659)暗盤收高逾倍，每手賺3012元

09/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒３１億元，買騰訊沽泡泡瑪特

09/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗下調港交所目標，中金升保險股目標看好友邦…

09/12/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７８０７，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

新聞>最Hit資訊

第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖新文章
新聞>中國故事

神州經脈 | 英偉達H200芯片獲准輸華，鴻蒙智行首款MPV明年面世新文章
新聞>財經熱話

滙豐私銀預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間新文章
職場英語教室．Zephyr Yeung

維護企業國際形象必備 │ 3大關鍵場景英語教學：價值傳遞／危機修復／正面敘事
政政經經．石鏡泉

政策指示炒甚麼新文章
威少看世界．張少威

從抵制以色列參加歌唱大賽看歐洲民意新文章
Beauty Feature

蘇丹紅美妝品事件總整理：長期使用或增致癌風險！僅限工業用途的蘇丹紅，為何會落到消費者手上？
Art & Living Feature

國際級室內設計展Maison&Objet回歸：3大核心展區，沉浸式空間體驗、永續創新、跨文化美學
Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本@cosme美妝大賞2025：Lazy Girls不能錯過的寶藏好物推薦！人氣No.1強力卸妝油、多功能粉撲
名人保養｜63歲關之琳被粉絲捕獲，真實凍齡狀態震驚網民：看不出歲月痕跡新文章
拆解惡夢之謎｜四招驅走夢魘，重新入睡技巧與睡眠小貼士新文章
名人保養｜鍾漢良51歲生日上海跑全馬大曬Fit爆身型，網民大讚活像年青小伙子新文章
人氣文章最Hit資訊09/12/2025
第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖
