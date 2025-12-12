異動股 ｜消費板塊集體造好，「促內需」成中經會八大任務之首
安踏體育(02020)現價升1.2%，報81.4元，該股成交約90萬股，涉資7318萬元。
中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。會議確定，明年經濟工作抓好八項重點任務，其中排名居首任務即為「堅持內需主導」。
會議提到，深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃。擴大優質商品和服務供給。優化「兩新」政策實施。清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力。推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」項目，優化地方政府專項債券用途管理，繼續發揮新型政策性金融工具作用，有效激發民間投資活力。高質量推進城市更新。
大消費板塊造好，體品、家電、餐飲以至新消費類股份齊齊造好；李寧(02331)升1.3%，報17.48元；海爾智家(06690)升1%，報26.22元；海底撈(06862)升1.6%，報14.25元；泡泡瑪特(09992)升1.5%，報196.3元；老鋪黃金(06181)升2.5%，報656元；比亞迪(01211)升0.6%，報97.95元。
撰文：經濟通市場組
