  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

中經會 | 國策淘金驚喜不大 麥嘉嘉籲關注「國補」新納入領域

12/12/2025

 

　　北京召開中央經濟工作會議定調明年經濟工作，加上隔晚美股傳統板塊造好，雙重利好夾擊下港股今早突破三條主要平均線（25805-25863區間）築成的阻力位，恒指半日收市報25878點，升348點或1.36%，主板成交逾1065億元。

 

 

　　中經會確定明年經濟工作抓好八項重點任務，首位為「堅持內需主導」，並提到要深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃，優化「兩新」政策實施。「兩新」政策是指大規模設備更新和消費品「以舊換新」政策。

 

　　按照今年經驗，2025年「國補」領域在2024年基礎上擴大範圍，新增手機、平板電腦、智能手錶等數碼及家電產品，到了2026年是否再添新項目？永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，具體項目仍有待細分，但不排除文旅或養老等項目可獲納入，投資者可以持續關注。不過麥嘉嘉亦指出，內需一直是內地扶持的對象，雖然今次提振內需被放到更重要的位置，但更多的是強化及持續的推動作用，市場不太意外，預料對有關板塊股價刺激作用未必太大。

 

穩樓市論調料對內房刺激有限

 

　　中經會今年會議提到「著力穩定房地產市場」，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等；相比去年「用力推動房地產市場止跌回穩」，麥嘉嘉認為，今次中經會定調是穩定樓市，防止風險，去庫存，而不是刺激房價止跌回升。早前萬科(02202)債務重組問題上，亦未見到政府積極介入。房企仍要面對債務重組，去槓桿和銷量下滑等嚴峻的結構性問題，預料政策嗌口號對內房股刺激有限。相對於民營房企，龍頭國字號房企前景相對較樂觀，但麥嘉嘉提醒，由於市場對內房板塊看法中性，即使龍頭國字號房企，股價仍難言有大升潛力。

 

內銀高息吸引股價仍樂觀

 

　　至於在貨幣政策方面，中經會指，要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準減息等多種政策工具；引導金融機構加大力度支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。麥嘉嘉表示，在政府一系列的貨幣寬鬆政策中，無論是企業債務重組，還是對房地產的扶持政策，內銀都扮演重要的角色，甚至有任務在身，預料主要內銀的盈利升跌維持在低單位數。不過由於內銀一向高息，有一定防守性，麥嘉嘉認為內銀仍然具有一定吸引力，不少基金組合均包含內銀股，對內銀股價未來走勢維持樂觀。

 

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02643

曹操出行

41.440

異動股

02591

銀諾醫藥－Ｂ

34.180

異動股

00241

阿里健康

5.330

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00506 中國食品
  • 4.790
  • 01107 當代置業
  • 0.019
  • 01757 俊裕地基
  • 1.770
  • 09996 沛嘉醫療－Ｂ
  • 6.200
  • 02202 萬科企業
  • 3.680
股份推介
  • 00152 深圳國際
  • 8.300
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 117.300
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 48.780
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.450
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.610
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.400
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.100
  • 02318 中國平安
  • 63.750
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 4.770
  • 目標︰--
  • 00108 國銳生活
  • 3.240
  • 目標︰--
  • 01288 農業銀行
  • 5.550
  • 目標︰$6.10
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2025 17:30  《盤後部署》港股造好北水同步離場，美元弱人幣強慎防市場風險

12/12/2025 16:10  【ＡＰＥＣ】APEC財長會議定於明年10月在香港舉行，李家超：會全面和周詳籌備

12/12/2025 16:04  【ＡＰＥＣ】明年APEC領導人非正式會議定於11月18日至19日深圳舉行

12/12/2025 17:22  【聚焦數據】內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期

12/12/2025 17:48  《中國監管》全國金融系統工作會議：著力防範化解風險，嚴防「爆雷」

12/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５２﹒８７億元，買美團沽阿里

12/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗降潤電評級至中性，中信里昂唱好藥明孖寶升目標

12/12/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８４５５，一個月拆息較上日微軟至…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明年APEC峰會時間定，滬指止兩周連升，消費增速料回落新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏利人壽保險遷冊至香港，許正宇：公司註冊處正積極處理逾20宗遷冊申請新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 伍禮賢：港股要突破，還待成交增可留意？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

台北捷運明年開放手機支付，QR Code、Apple Pay、信用卡入閘 免悠遊卡新文章
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌 1新文章
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

高市早苗相格薄而尖︰身型薄欠靠山、眼神尖銳野心大，耳尖倔強、下巴尖做事冒險政治未夠班？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

話題音樂劇《一束光——高錕的記憶》短評：未能發揮東九龍文化中心的硬件優勢
人氣文章

Art & Living Feature

展覽「不斷不捨不離」｜歐陽應霽 x 陳朗晴對談：物件是記憶、關係、生命的延續   新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康丨與張學友合唱《你最珍貴》成名，台灣女歌手因甲狀腺問題引發眼疾恐失明
人氣文章
名人保養｜60歲夏文汐無濾鏡狀態驚艷網民：頸部皮膚很細膩！大方分享4招凍齡法新文章
人氣文章
鬱證臟躁 │ 七情內傷易生病，中醫推介3款食療助改善心煩／心慌／焦慮／失眠
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 18:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/12/2025
神州經脈 | 明年APEC峰會時間定，滬指止兩周連升，消費增速料回落
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區