中經會 | 國策淘金驚喜不大 麥嘉嘉籲關注「國補」新納入領域

北京召開中央經濟工作會議定調明年經濟工作，加上隔晚美股傳統板塊造好，雙重利好夾擊下港股今早突破三條主要平均線（25805-25863區間）築成的阻力位，恒指半日收市報25878點，升348點或1.36%，主板成交逾1065億元。

中經會確定明年經濟工作抓好八項重點任務，首位為「堅持內需主導」，並提到要深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃，優化「兩新」政策實施。「兩新」政策是指大規模設備更新和消費品「以舊換新」政策。

按照今年經驗，2025年「國補」領域在2024年基礎上擴大範圍，新增手機、平板電腦、智能手錶等數碼及家電產品，到了2026年是否再添新項目？永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，具體項目仍有待細分，但不排除文旅或養老等項目可獲納入，投資者可以持續關注。不過麥嘉嘉亦指出，內需一直是內地扶持的對象，雖然今次提振內需被放到更重要的位置，但更多的是強化及持續的推動作用，市場不太意外，預料對有關板塊股價刺激作用未必太大。

穩樓市論調料對內房刺激有限

中經會今年會議提到「著力穩定房地產市場」，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等；相比去年「用力推動房地產市場止跌回穩」，麥嘉嘉認為，今次中經會定調是穩定樓市，防止風險，去庫存，而不是刺激房價止跌回升。早前萬科(02202)債務重組問題上，亦未見到政府積極介入。房企仍要面對債務重組，去槓桿和銷量下滑等嚴峻的結構性問題，預料政策嗌口號對內房股刺激有限。相對於民營房企，龍頭國字號房企前景相對較樂觀，但麥嘉嘉提醒，由於市場對內房板塊看法中性，即使龍頭國字號房企，股價仍難言有大升潛力。

內銀高息吸引股價仍樂觀

至於在貨幣政策方面，中經會指，要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準減息等多種政策工具；引導金融機構加大力度支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。麥嘉嘉表示，在政府一系列的貨幣寬鬆政策中，無論是企業債務重組，還是對房地產的扶持政策，內銀都扮演重要的角色，甚至有任務在身，預料主要內銀的盈利升跌維持在低單位數。不過由於內銀一向高息，有一定防守性，麥嘉嘉認為內銀仍然具有一定吸引力，不少基金組合均包含內銀股，對內銀股價未來走勢維持樂觀。

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉

