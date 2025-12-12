  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

一周部署 | 伍禮賢：港股要突破，還待成交增

12/12/2025

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

 

　　港股周五（12日）於滙控(00005)及內險股抽升帶動下終見明顯反彈。

 

　　下周市況會如何發展？那些板塊或個股可以留意？光大證券國際證券策略師伍禮賢為大家一一解答。

 

　　立即去片：https://youtu.be/4sNsGULkABU

 

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02643

曹操出行

41.440

異動股

02591

銀諾醫藥－Ｂ

34.180

異動股

00241

阿里健康

5.330

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00506 中國食品
  • 4.790
  • 01107 當代置業
  • 0.019
  • 01757 俊裕地基
  • 1.770
  • 09996 沛嘉醫療－Ｂ
  • 6.200
  • 02202 萬科企業
  • 3.680
股份推介
  • 00152 深圳國際
  • 8.300
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 117.300
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 48.780
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.450
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.610
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.400
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.100
  • 02318 中國平安
  • 63.750
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 4.770
  • 目標︰--
  • 00108 國銳生活
  • 3.240
  • 目標︰--
  • 01288 農業銀行
  • 5.550
  • 目標︰$6.10
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2025 17:30  《盤後部署》港股造好北水同步離場，美元弱人幣強慎防市場風險

12/12/2025 16:10  【ＡＰＥＣ】APEC財長會議定於明年10月在香港舉行，李家超：會全面和周詳籌備

12/12/2025 16:04  【ＡＰＥＣ】明年APEC領導人非正式會議定於11月18日至19日深圳舉行

12/12/2025 17:22  【聚焦數據】內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期

12/12/2025 17:48  《中國監管》全國金融系統工作會議：著力防範化解風險，嚴防「爆雷」

12/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５２﹒８７億元，買美團沽阿里

12/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗降潤電評級至中性，中信里昂唱好藥明孖寶升目標

12/12/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８４５５，一個月拆息較上日微軟至…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明年APEC峰會時間定，滬指止兩周連升，消費增速料回落新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏利人壽保險遷冊至香港，許正宇：公司註冊處正積極處理逾20宗遷冊申請新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 伍禮賢：港股要突破，還待成交增可留意？新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘 | 甲骨文派績盤後跌11% 業績出咩事？美股明年有何心水股可留意？ 新文章
人氣文章

搵食地圖

麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略
人氣文章

基金債券攻略．凌風

積金易還是積金「不易」？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

月經貧窮：香港多達23萬女性受影響！只可買日用衛生巾？用紙巾代替？國際培幼會（香港）總幹事：必須正視現況！ 新文章
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「藝脈新生」：文人石的時光繡語——記飄雅活藝跨界作品
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

每月一次的東倫敦Hackney跳蚤市集：齊集品味古著、設計師古董家具，驚喜不斷！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜63歲關之琳被粉絲捕獲，真實凍齡狀態震驚網民：看不出歲月痕跡
人氣文章
肺癌症狀｜60歲男喉嚨灼熱易嗆咳，檢查後發現患肺癌轉移淋巴！醫生揭3大症狀 易與腸胃病混淆
人氣文章
健康飲食｜瑞典長達15年研究，揭3大飲食模式可減患慢性病風險！醫生推薦抗老餐單新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 18:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/12/2025
神州經脈 | 明年APEC峰會時間定，滬指止兩周連升，消費增速料回落
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區