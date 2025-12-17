存保會調查：港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，一年生活水平需102萬流動資金才有安全感

香港存款保障委員會連續第八年進行香港人「儲蓄安全感」指標調查。最新調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達10100元，較去年上升3%，再創調查以來新高。受訪者表示有儲蓄習慣的逾六成七，與去年相若。儲蓄方式仍以銀行活期或定期存款為主，比例高達七成五。調查亦顯示，有儲蓄習慣的受訪者逾兩成有定立年內儲蓄目標，平均金額為27.9萬港元。

18至29歲受訪者有儲蓄習慣比例高達八成九

另一項結果顯示，18至29歲年青受訪者有儲蓄習慣的比例高達八成九，當中有定下儲蓄目標的達三成二，為各年齡組別中之冠，顯示年輕人儲蓄意欲十分積極。此外，五成四受訪者認為自己可以達成目標；而約四成有儲蓄習慣的受訪者則表示儲蓄是為了「應付不時之需」(37%)，其次為「準備退休」(31%)。

同時，今年港人就現有儲蓄能帶來「安全感」的評分，由去年的53.5分升至今年的54.3分，創近四年以來最高。當中七成六受訪者的儲蓄「安全感」評分達50分或以上，較去年微升約兩個百分點；而有一成六受訪者的評分達80分或以上，與去年相若。

調查亦顯示，若按維持一年的生活水平來說，港人認為今年平均需要擁有102萬元儲蓄或流動資金，才能獲得足夠「安全感」，與去年的103萬元相若。

家長更積極儲蓄，教育開支成重心

繼2020年後，今年的調查再次就本港家長（育有至少一名十歲或以下子女）進行深入調查，目的是比較該組別在儲蓄習慣上的變化。本年度調查發現，有儲蓄習慣的家長比例近八成，較2020年增加約三個百分點；而每名家長每月平均儲蓄金額為12100元，較五年前的8600元大幅增加四成；平均需要擁有116萬元儲蓄才有足夠的「安全感」，較整體港人（102萬元）高出14%。

六成家長指平均為每名子女額外儲蓄226萬才安心

調查亦發現，六成家長表示有為子女作額外儲蓄，他們平均需為每名子女額外儲蓄226萬元才感到安心；當中主要用作教育開支(77%)，包括「本地升學」(66%)及「出國留學」(27%)。受訪家長為子女儲蓄的主要方式是「開立銀行戶口儲蓄」(48%)，其次是「購買儲蓄保險」(45%)。此外，逾五成六家長有鼓勵子女建立儲蓄習慣，最常見方式為「固定發放零用錢給子女」(29%)，及「要求子女自己儲錢購買心頭好」(22%)。

撰文：經濟通採訪組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情